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РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров

РФ готується залучити ще 200-300 тисяч військових

Зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

Умєров зазначив, що РФ направляє на фронт більше живої сили та техніки. Наразі, за його словами, ворог утримує близько 500 тисяч своїх військових в Україні та поблизу її кордонів. Очільник Міноборони сказав, що Кремль планує збільшити цю чисельність ще на 200-300 тисяч військовослужбовців.

Умєров наголосив, що для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців. Він також додав, що вже 1,2 млн українських громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.

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Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.

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Топ коментарі
+10
Сам Умєров воювати і замінювати когось на фронті, звісно, не планує. А якби звільнили та зняли бронь, впевнений на сто відсотків, що він би миттєво отримав довідку ВЛК про непридатність та звалив до родини в США.
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28.05.2024 18:36
+10
А Ви впевнені, що сам Залужний хоче залишити спокійне життя в Англії та повернутися до цього корупційного кодла, тим паче, що він офіційно визнаний непридатним до військової служби і погодився з цим висновком?
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28.05.2024 18:42
+9
ні в якому разі не можно бити по тим скупченням військ, які накопичуються поблизу наших кордонів. А то вони лякаються, а потім погано воюють через стрес.
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28.05.2024 18:41
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Ти ба, прокинувся. За мобілізацію загутарив, а півроку тому слова такого не знав.
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28.05.2024 18:33 Відповісти
порціонно ПРіпарірована Єрмаком подача міністра НЕоборони !
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28.05.2024 19:24 Відповісти
Вся фішка в тому, що він розповідає про мобілізацію ворога, а про нашу ні гу-гу.
Мабудь це і є найбільша військова таємниця.
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28.05.2024 20:15 Відповісти
Від 1 січня 2023 року встановлено штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 1 150 628 військовослужбовців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-num-3 [3]

тобто, умеров бреше нам що, майже вся армія кацапів в україні?
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28.05.2024 18:34 Відповісти
у орків може бути написано все що заманеться. чи ти досі віриш москалям? може ще зеленському?
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28.05.2024 19:06 Відповісти
Нам обіцяли 1 000 000 000 дерев ! Де вони ?!!!
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28.05.2024 18:34 Відповісти
вам обiцяли чекай три роки в чергу с-д
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29.05.2024 02:20 Відповісти
Сам Умєров воювати і замінювати когось на фронті, звісно, не планує. А якби звільнили та зняли бронь, впевнений на сто відсотків, що він би миттєво отримав довідку ВЛК про непридатність та звалив до родини в США.
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28.05.2024 18:36 Відповісти
Який з нього вояка? Він же в окоп не влізе, а якщо і всунуть туди всім підрозділом, то іншим місця не вистачить.
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28.05.2024 20:18 Відповісти
а ому йому в окоп лізти, родина в США, він краще на літак і до них тому йому й посрати що там,, йому би де вкрасти ще.
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28.05.2024 21:57 Відповісти
Готуйтесь вмовляти Заалужного, щоб повернувся в генштаб з своєю командою...
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28.05.2024 18:38 Відповісти
А Ви впевнені, що сам Залужний хоче залишити спокійне життя в Англії та повернутися до цього корупційного кодла, тим паче, що він офіційно визнаний непридатним до військової служби і погодився з цим висновком?
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28.05.2024 18:42 Відповісти
А давайте спробуємо - дермака за грати, а Залужного на верховного.

Впевнен, що сітуація відразу буде на боці України!
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28.05.2024 18:56 Відповісти
це би принаймі могло повернути народу надію і мотивацію. Тож ідея непогана хоть і фантастична
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28.05.2024 21:49 Відповісти
ну я так думаю,, .що такий висновок йому зробили щоб дембельнути, але ж може і виздоровіти. але може є інші і кращі.
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28.05.2024 21:58 Відповісти
ні в якому разі не можно бити по тим скупченням військ, які накопичуються поблизу наших кордонів. А то вони лякаються, а потім погано воюють через стрес.
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28.05.2024 18:41 Відповісти
і взагалі бити по тим сукупченням військ - то ескалація
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28.05.2024 23:34 Відповісти
Для наступления нужен перевес раз в пять. Тоесть 100 полиции может справиться вполне. На пусть 200. Полиции должно хватить.
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28.05.2024 18:42 Відповісти
В Україні є сотні елітних корупціонерів та асфальт.
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28.05.2024 18:43 Відповісти
Так так. Треба мобілізувати весь Чернігівський драмтеатр, а особливо водія 59 років. Він дуже нас захистит
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28.05.2024 18:45 Відповісти
59 не 60
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28.05.2024 21:39 Відповісти
кадете напротязі того одного року, може ще і декілька посадок штурманути?
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28.05.2024 21:50 Відповісти
а у нас нема кому воювати бо одні підари дали бронь другим підарам.
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28.05.2024 18:49 Відповісти
"Зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч." Джерело:

- гордо повідомив очільник оборонного відомства України британській розвідці.
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28.05.2024 18:53 Відповісти
Немає і близько 500 тис, не повторюй кремлівську пропаганду. Максимум це тисяч 300, решту вже Україна знищила, і залучити вони також більше особливо не зможуть бо немає такої великої кількості зброї на що посадити!
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28.05.2024 19:03 Відповісти
Навіть як і зібрала 0,5 млн, то це ще не армія. Військову техніку де брати? Майже все, що мають РФ/РБ вже на ТОТ.
Чи знову орки будуть до шебєкіно/шемякіно маршрутками добиратися, а потім до Вовчанська пішкодралом стайками по 2÷5 особин. Пару тижнів тому так і було.
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28.05.2024 19:46 Відповісти
Що читаєте? Теж хочу бути оптимістом
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28.05.2024 22:29 Відповісти
Умеров після розкрадання фонду дермайна призначений рокрадати ЗСУ. Ніякої іншої мети призначення цієї крмінальної пики зєлєнскім та єрмаком після "втрати" Рєзнік(ов)а не має...
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28.05.2024 19:12 Відповісти
вірити "зеленій брехні" собі на шкоду..."Буданга" з телеграмом не дасть збрехати...
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28.05.2024 19:31 Відповісти
а що там з фыцо? якесь пидозре мовчання....
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28.05.2024 19:36 Відповісти
живий мабуть падло
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28.05.2024 23:35 Відповісти
Але ж підстав для паніки немає?
Умєров вже 8 місяців обороною мініструє.
За цей час значно посилилися мобілізаційні та фортифікаційні заходи, підготвлено сотні тисяч високомотивованих резервістів для ЗСУ, укладено угоди на поставку зброї та бк на бюджетні 200 млрд. грн.
Тож фсьо норм?
Чи нє?
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28.05.2024 19:39 Відповісти
скажіть цьому укурку хтось, що "кількість - на кількість" рано чи пізно ми програємо, бо кацапів банально більше в 3-4 рази, і вони активно залучають іноземців, на відміну від зе-дебілів
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28.05.2024 19:47 Відповісти
Нажаль навить не в 3-4 рази, а в 5 + ЛНР,ДНР, тому потрибно кокурентна ******* зброя, як казав Залужний.
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28.05.2024 21:36 Відповісти
ви ж розумієте, що цим диградантам це невигідно)
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28.05.2024 21:51 Відповісти
Звісно.
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28.05.2024 22:04 Відповісти
путін наймає в Африці за 2000$ в місяць - живуть вони півтора місяці і того життя коштує 3000$. І того 1 млн коштує всього 3 млрд$ або стільки скільки РФ заробляє за 3 дні
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28.05.2024 20:09 Відповісти
Вірити стамбульським сутенерам - себе не поважати.
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28.05.2024 22:21 Відповісти
усіх на фарш *******
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28.05.2024 22:35 Відповісти
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1795550486201840001

А що зробив цей барига, який ні разу не служив, задля міцних фортифікацій, щоб гроші на оборонні споруди не розікрало ЗЕоточення? Що Умєров зробив для потужного озброєння ЗСУ та справедливої і достатньої мобілізації? Він, крім схематозів з єрмаком і піару, щось ще вміє робити?
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28.05.2024 23:25 Відповісти
ваші дії? продовжувати мобілізувати 59-ти річних? добре. поююємо
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29.05.2024 09:48 Відповісти
Так изменяйте мобилизационный возраст! В Израиле, например, он с 18 до 65!! Аналогично должно быть и в Украине! Иначе никак!!! Иначе - крах и капитуляция в войне.
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29.05.2024 14:58 Відповісти
 
 