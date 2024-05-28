РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров
Зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч.
Про це в інтерв’ю агентству Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.
Умєров зазначив, що РФ направляє на фронт більше живої сили та техніки. Наразі, за його словами, ворог утримує близько 500 тисяч своїх військових в Україні та поблизу її кордонів. Очільник Міноборони сказав, що Кремль планує збільшити цю чисельність ще на 200-300 тисяч військовослужбовців.
Умєров наголосив, що для України важливо мобілізувати нових людей для проведення ротації військовослужбовців. Він також додав, що вже 1,2 млн українських громадян оновили свої облікові дані в онлайн-режимі.
Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.
Будь ласка, зачекайте...
Мабудь це і є найбільша військова таємниця.
тобто, умеров бреше нам що, майже вся армія кацапів в україні?
Впевнен, що сітуація відразу буде на боці України!
- гордо повідомив очільник оборонного відомства України британській розвідці.
Чи знову орки будуть до шебєкіно/шемякіно маршрутками добиратися, а потім до Вовчанська пішкодралом стайками по 2÷5 особин. Пару тижнів тому так і було.
Умєров вже 8 місяців обороною мініструє.
За цей час значно посилилися мобілізаційні та фортифікаційні заходи, підготвлено сотні тисяч високомотивованих резервістів для ЗСУ, укладено угоди на поставку зброї та бк на бюджетні 200 млрд. грн.
Тож фсьо норм?
Чи нє?
@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1795550486201840001
А що зробив цей барига, який ні разу не служив, задля міцних фортифікацій, щоб гроші на оборонні споруди не розікрало ЗЕоточення? Що Умєров зробив для потужного озброєння ЗСУ та справедливої і достатньої мобілізації? Він, крім схематозів з єрмаком і піару, щось ще вміє робити?