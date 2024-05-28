РФ имеет около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ и готовится привлечь еще 200-300 тысяч, - Умеров

Сейчас Россия содержит в Украине и вблизи ее границ около 500 тысяч военных. Страна-агрессор планирует увеличить эту цифру еще на 200-300 тысяч.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

Умеров отметил, что РФ направляет на фронт больше живой силы и техники. Сейчас, по его словам, враг содержит около 500 тысяч своих военных в Украине и вблизи ее границ. Глава Минобороны сказал, что Кремль планирует увеличить эту численность еще на 200-300 тысяч военнослужащих.

Умеров подчеркнул, что для Украины важно мобилизовать новых людей для проведения ротации военнослужащих. Он также добавил, что уже 1,2 млн украинских граждан обновили свои учетные данные в онлайн-режиме.

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Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.

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