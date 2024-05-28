РФ имеет около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ и готовится привлечь еще 200-300 тысяч, - Умеров
Сейчас Россия содержит в Украине и вблизи ее границ около 500 тысяч военных. Страна-агрессор планирует увеличить эту цифру еще на 200-300 тысяч.
Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
Умеров отметил, что РФ направляет на фронт больше живой силы и техники. Сейчас, по его словам, враг содержит около 500 тысяч своих военных в Украине и вблизи ее границ. Глава Минобороны сказал, что Кремль планирует увеличить эту численность еще на 200-300 тысяч военнослужащих.
Умеров подчеркнул, что для Украины важно мобилизовать новых людей для проведения ротации военнослужащих. Он также добавил, что уже 1,2 млн украинских граждан обновили свои учетные данные в онлайн-режиме.
Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.
Пожалуйста, подождите...
Мабудь це і є найбільша військова таємниця.
тобто, умеров бреше нам що, майже вся армія кацапів в україні?
Впевнен, що сітуація відразу буде на боці України!
- гордо повідомив очільник оборонного відомства України британській розвідці.
Чи знову орки будуть до шебєкіно/шемякіно маршрутками добиратися, а потім до Вовчанська пішкодралом стайками по 2÷5 особин. Пару тижнів тому так і було.
Умєров вже 8 місяців обороною мініструє.
За цей час значно посилилися мобілізаційні та фортифікаційні заходи, підготвлено сотні тисяч високомотивованих резервістів для ЗСУ, укладено угоди на поставку зброї та бк на бюджетні 200 млрд. грн.
Тож фсьо норм?
Чи нє?
@leusenko1
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https://x.com/leusenko1/status/1795550486201840001
А що зробив цей барига, який ні разу не служив, задля міцних фортифікацій, щоб гроші на оборонні споруди не розікрало ЗЕоточення? Що Умєров зробив для потужного озброєння ЗСУ та справедливої і достатньої мобілізації? Він, крім схематозів з єрмаком і піару, щось ще вміє робити?