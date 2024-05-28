РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11978 посетителей онлайн
Новости Война
5 776 42
армия РФ (18012) Умеров Рустем (391)

РФ имеет около 500 тысяч военных в Украине и вблизи ее границ и готовится привлечь еще 200-300 тысяч, - Умеров

РФ готується залучити ще 200-300 тисяч військових

Сейчас Россия содержит в Украине и вблизи ее границ около 500 тысяч военных. Страна-агрессор планирует увеличить эту цифру еще на 200-300 тысяч.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

Умеров отметил, что РФ направляет на фронт больше живой силы и техники. Сейчас, по его словам, враг содержит около 500 тысяч своих военных в Украине и вблизи ее границ. Глава Минобороны сказал, что Кремль планирует увеличить эту численность еще на 200-300 тысяч военнослужащих.

Умеров подчеркнул, что для Украины важно мобилизовать новых людей для проведения ротации военнослужащих. Он также добавил, что уже 1,2 млн украинских граждан обновили свои учетные данные в онлайн-режиме.

Читайте также: Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями

Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.

Читайте также: Сырский и Умеров обсудили с командующим ВС США в Европе Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины Агуто усиление ПВО в Украине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Сам Умєров воювати і замінювати когось на фронті, звісно, не планує. А якби звільнили та зняли бронь, впевнений на сто відсотків, що він би миттєво отримав довідку ВЛК про непридатність та звалив до родини в США.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:36
+10
А Ви впевнені, що сам Залужний хоче залишити спокійне життя в Англії та повернутися до цього корупційного кодла, тим паче, що він офіційно визнаний непридатним до військової служби і погодився з цим висновком?
показать весь комментарий
28.05.2024 18:42
+9
ні в якому разі не можно бити по тим скупченням військ, які накопичуються поблизу наших кордонів. А то вони лякаються, а потім погано воюють через стрес.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ба, прокинувся. За мобілізацію загутарив, а півроку тому слова такого не знав.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:33 Ответить
порціонно ПРіпарірована Єрмаком подача міністра НЕоборони !
показать весь комментарий
28.05.2024 19:24 Ответить
Вся фішка в тому, що він розповідає про мобілізацію ворога, а про нашу ні гу-гу.
Мабудь це і є найбільша військова таємниця.
показать весь комментарий
28.05.2024 20:15 Ответить
Від 1 січня 2023 року встановлено штатну чисельність Збройних сил Російської Федерації в кількості 1 150 628 військовослужбовців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-num-3 [3]

тобто, умеров бреше нам що, майже вся армія кацапів в україні?
показать весь комментарий
28.05.2024 18:34 Ответить
у орків може бути написано все що заманеться. чи ти досі віриш москалям? може ще зеленському?
показать весь комментарий
28.05.2024 19:06 Ответить
Нам обіцяли 1 000 000 000 дерев ! Де вони ?!!!
показать весь комментарий
28.05.2024 18:34 Ответить
вам обiцяли чекай три роки в чергу с-д
показать весь комментарий
29.05.2024 02:20 Ответить
Сам Умєров воювати і замінювати когось на фронті, звісно, не планує. А якби звільнили та зняли бронь, впевнений на сто відсотків, що він би миттєво отримав довідку ВЛК про непридатність та звалив до родини в США.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:36 Ответить
Який з нього вояка? Він же в окоп не влізе, а якщо і всунуть туди всім підрозділом, то іншим місця не вистачить.
показать весь комментарий
28.05.2024 20:18 Ответить
а ому йому в окоп лізти, родина в США, він краще на літак і до них тому йому й посрати що там,, йому би де вкрасти ще.
показать весь комментарий
28.05.2024 21:57 Ответить
Готуйтесь вмовляти Заалужного, щоб повернувся в генштаб з своєю командою...
показать весь комментарий
28.05.2024 18:38 Ответить
А Ви впевнені, що сам Залужний хоче залишити спокійне життя в Англії та повернутися до цього корупційного кодла, тим паче, що він офіційно визнаний непридатним до військової служби і погодився з цим висновком?
показать весь комментарий
28.05.2024 18:42 Ответить
А давайте спробуємо - дермака за грати, а Залужного на верховного.

Впевнен, що сітуація відразу буде на боці України!
показать весь комментарий
28.05.2024 18:56 Ответить
це би принаймі могло повернути народу надію і мотивацію. Тож ідея непогана хоть і фантастична
показать весь комментарий
28.05.2024 21:49 Ответить
ну я так думаю,, .що такий висновок йому зробили щоб дембельнути, але ж може і виздоровіти. але може є інші і кращі.
показать весь комментарий
28.05.2024 21:58 Ответить
ні в якому разі не можно бити по тим скупченням військ, які накопичуються поблизу наших кордонів. А то вони лякаються, а потім погано воюють через стрес.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:41 Ответить
і взагалі бити по тим сукупченням військ - то ескалація
показать весь комментарий
28.05.2024 23:34 Ответить
Для наступления нужен перевес раз в пять. Тоесть 100 полиции может справиться вполне. На пусть 200. Полиции должно хватить.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:42 Ответить
В Україні є сотні елітних корупціонерів та асфальт.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:43 Ответить
Так так. Треба мобілізувати весь Чернігівський драмтеатр, а особливо водія 59 років. Він дуже нас захистит
показать весь комментарий
28.05.2024 18:45 Ответить
59 не 60
показать весь комментарий
28.05.2024 21:39 Ответить
кадете напротязі того одного року, може ще і декілька посадок штурманути?
показать весь комментарий
28.05.2024 21:50 Ответить
а у нас нема кому воювати бо одні підари дали бронь другим підарам.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:49 Ответить
"Зараз Росія утримує в Україні та поблизу її кордонів близько 500 тисяч військових. Країна-агресорка планує збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч." Джерело:

- гордо повідомив очільник оборонного відомства України британській розвідці.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:53 Ответить
Немає і близько 500 тис, не повторюй кремлівську пропаганду. Максимум це тисяч 300, решту вже Україна знищила, і залучити вони також більше особливо не зможуть бо немає такої великої кількості зброї на що посадити!
показать весь комментарий
28.05.2024 19:03 Ответить
Навіть як і зібрала 0,5 млн, то це ще не армія. Військову техніку де брати? Майже все, що мають РФ/РБ вже на ТОТ.
Чи знову орки будуть до шебєкіно/шемякіно маршрутками добиратися, а потім до Вовчанська пішкодралом стайками по 2÷5 особин. Пару тижнів тому так і було.
показать весь комментарий
28.05.2024 19:46 Ответить
Що читаєте? Теж хочу бути оптимістом
показать весь комментарий
28.05.2024 22:29 Ответить
Умеров після розкрадання фонду дермайна призначений рокрадати ЗСУ. Ніякої іншої мети призначення цієї крмінальної пики зєлєнскім та єрмаком після "втрати" Рєзнік(ов)а не має...
показать весь комментарий
28.05.2024 19:12 Ответить
вірити "зеленій брехні" собі на шкоду..."Буданга" з телеграмом не дасть збрехати...
показать весь комментарий
28.05.2024 19:31 Ответить
а що там з фыцо? якесь пидозре мовчання....
показать весь комментарий
28.05.2024 19:36 Ответить
живий мабуть падло
показать весь комментарий
28.05.2024 23:35 Ответить
Але ж підстав для паніки немає?
Умєров вже 8 місяців обороною мініструє.
За цей час значно посилилися мобілізаційні та фортифікаційні заходи, підготвлено сотні тисяч високомотивованих резервістів для ЗСУ, укладено угоди на поставку зброї та бк на бюджетні 200 млрд. грн.
Тож фсьо норм?
Чи нє?
показать весь комментарий
28.05.2024 19:39 Ответить
скажіть цьому укурку хтось, що "кількість - на кількість" рано чи пізно ми програємо, бо кацапів банально більше в 3-4 рази, і вони активно залучають іноземців, на відміну від зе-дебілів
показать весь комментарий
28.05.2024 19:47 Ответить
Нажаль навить не в 3-4 рази, а в 5 + ЛНР,ДНР, тому потрибно кокурентна ******* зброя, як казав Залужний.
показать весь комментарий
28.05.2024 21:36 Ответить
ви ж розумієте, що цим диградантам це невигідно)
показать весь комментарий
28.05.2024 21:51 Ответить
Звісно.
показать весь комментарий
28.05.2024 22:04 Ответить
путін наймає в Африці за 2000$ в місяць - живуть вони півтора місяці і того життя коштує 3000$. І того 1 млн коштує всього 3 млрд$ або стільки скільки РФ заробляє за 3 дні
показать весь комментарий
28.05.2024 20:09 Ответить
Вірити стамбульським сутенерам - себе не поважати.
показать весь комментарий
28.05.2024 22:21 Ответить
усіх на фарш *******
показать весь комментарий
28.05.2024 22:35 Ответить
Олег Леусенко

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1795550486201840001

А що зробив цей барига, який ні разу не служив, задля міцних фортифікацій, щоб гроші на оборонні споруди не розікрало ЗЕоточення? Що Умєров зробив для потужного озброєння ЗСУ та справедливої і достатньої мобілізації? Він, крім схематозів з єрмаком і піару, щось ще вміє робити?
показать весь комментарий
28.05.2024 23:25 Ответить
ваші дії? продовжувати мобілізувати 59-ти річних? добре. поююємо
показать весь комментарий
29.05.2024 09:48 Ответить
Так изменяйте мобилизационный возраст! В Израиле, например, он с 18 до 65!! Аналогично должно быть и в Украине! Иначе никак!!! Иначе - крах и капитуляция в войне.
показать весь комментарий
29.05.2024 14:58 Ответить
 
 