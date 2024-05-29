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допомога (7871) ракети (3926) Умєров Рустем (467)

Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров

рустем,умєров

Київ вдячний союзникам за військову допомогу, але лише половина обіцяних постачань надходить вчасно, й кожна затримка йде на користь Росії.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

 За  його словами Умєрова, зараз мета Кремля - відкрити новий фронт на півночі України.

"Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності. Ми також бачимо, що є сумніви щодо ракет великої дальності. Отже, ці сумніви деяких наших партнерів є сигналом для Російської Федерації, що вони можуть цим скористатися, і вони цим користуються", - зауважив він.

Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.

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Топ коментарі
+9
винуваті вже обізначені... - а буба красень!
до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
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29.05.2024 07:02
+8
шлепери зелені - не смійте називати себе Києвом!
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29.05.2024 07:04
+8
Головне, Умеров, шо у нас нема затримки з дослідженням пінгвінів на шо виделень 11 000 000 доларів США і до речі, стільки, у середньому, коштує 1 літак Ф16. Дикий, шоб вам з зеленським за це повилазило. Пінгвинами повилазило. Королівськими пінгвинами.
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29.05.2024 07:05
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Досі не розумієш, в якому напрямку справи рухаються?
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29.05.2024 07:01 Відповісти
винуваті вже обізначені... - а буба красень!
до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
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29.05.2024 07:02 Відповісти
кожен подих зеленого виродка шкодить Україні
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29.05.2024 12:49 Відповісти
шлепери зелені - не смійте називати себе Києвом!
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29.05.2024 07:04 Відповісти
Головне, Умеров, шо у нас нема затримки з дослідженням пінгвінів на шо виделень 11 000 000 доларів США і до речі, стільки, у середньому, коштує 1 літак Ф16. Дикий, шоб вам з зеленським за це повилазило. Пінгвинами повилазило. Королівськими пінгвинами.
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29.05.2024 07:05 Відповісти
Залиште пінгвінів у спокої, поцікавтесь дослідницькою станцією грунтовніше і зрозумієте для чого вона Україні і як то важливо і хто фінансує тих пінгвінів
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29.05.2024 07:33 Відповісти
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29.05.2024 09:26 Відповісти
https://dl-news.defence-line.org/?p=31394 https://dl-news.defence-line.org/?p=31394

просто приведем последний скандал с таким себе экспертом «Диким», которого мы переступали как остатки выгула собак просто потому, что он якобы когда-то воевал. Так вот, этот исследователь пингвинов получил финансирование, которого аккурат достаточно для того, чтобы оплатить +1 самолет F-16. Причем, в Сети появилась «раскадровка» того, что этими деньгами оплачивается - сотни бутылок французского вина, шоколад, прочие ништяки, которые не дадут похудеть улыбке оратора. В общем у него - все хорошо и ему не жмет бабло, которое он оприходовал при том, что сам себя называл «военным экспертом» и понимает, что каждая тысяча долларов может дать для наши военных. Но он оказался больше экспертом по пингвинам и если бы только он. Вот туда и и уходят деньги. А потом - бровки домиком, грустный голос и - погнали: «Если бы нам дали самолеты и ПВО».

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29.05.2024 09:28 Відповісти
пан "Старый зольдат"
дослухайтесь до допису знизу і поцікавтесь темою...
з повагою...
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29.05.2024 07:37 Відповісти
"ми, криворогата зелена шобла" - це ваше справжнє ім'я.
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29.05.2024 07:13 Відповісти
Винуваті партнери, звісно. Потужний пук в калюжу.
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29.05.2024 07:24 Відповісти
кожна гривня вкрадена оп на фортифікаціях І ЗСУ вбиває життя українця і допомагає росіі перемогти у війні
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29.05.2024 07:28 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2024 08:26 Відповісти
Якщо не помиляюсь,Україна при Порошенко входила в число 5-7країн світу,які мають повний цикл виготовлення ракет із власних комплектуючих! Від шурупа до ракетного палива. На третьому році війни можна було відновити ракетні програми та бити по рашкі своєю зброєю,пане Умеров? Чи найвпливовіший завгосп всіх часів не дозволяє? Гниди продажні!!!
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29.05.2024 07:35 Відповісти
зелені принципово не хочуть відновлювати ВПК. Тому й відмазки шукають постійно. То в них площадок немає, то обладнання, то комплектуючих, то працівників...звичайний сабодаж, за який під час війни повинна була бути смертна кара. Брали б тих грьобаних полонених й на виробництво, а ні подарункові пакети клеїти! Та й наших ув'язнених теж можна, замість пошиття рукавиць..
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29.05.2024 08:04 Відповісти
Умеров-непрофесіонал, йому не місце на посаді міністра оборони. На цьому місці має працювати досвідчена та розумна людина. Наприклад-Залужний. Але, не на підтримку умерова-про те, що по Україні за 2 останніх роки прилетіли тисячі ракет та дронів-не чули ? Звичайно, що значну частину збито. Але ті, що долетіли, особливо у перші місяці війни-не думали, куди вони прилітали ? Підказка-не тільки по житлових будинках, гіпермаркетах та трансформаторах.
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29.05.2024 08:18 Відповісти
Немає сенсу Залужному бути міністром оборони. Це в нашому випадку при зеленій шоблі не більше ніж посада рядової шістьорки єлдака.... Я б з вами погодився, що він би там зміг бути на своєму місці при адекватній владі.
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29.05.2024 08:34 Відповісти
геніально...
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29.05.2024 07:52 Відповісти
...іде здача держави.
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29.05.2024 08:28 Відповісти
****#нів при високих посадах в Україні збільшилося, тільки справи серйозні робити ніхто не береться...
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29.05.2024 08:38 Відповісти
Так щодо новини про новий фронт на півночі України, декілька днів назад наш благородний ЦПІ казав що це кацапське ІПСО наряду з сумнівами про легітимність простроченого. А зараз вже це одна з основних кацапських завдань? Вони би бляха одного спічрайтера найняли, чи хоть дали б їм поспілкуватися клоуни вшиві....
А щодо основних проблем, то хай хрипатий окурок менше язиком тріпає в своєму жидо-криворагульному стилі і може тоді щось піде покраще....
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29.05.2024 08:39 Відповісти
 
 