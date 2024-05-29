Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров
Київ вдячний союзникам за військову допомогу, але лише половина обіцяних постачань надходить вчасно, й кожна затримка йде на користь Росії.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами Умєрова, зараз мета Кремля - відкрити новий фронт на півночі України.
"Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності. Ми також бачимо, що є сумніви щодо ракет великої дальності. Отже, ці сумніви деяких наших партнерів є сигналом для Російської Федерації, що вони можуть цим скористатися, і вони цим користуються", - зауважив він.
Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.
Будь ласка, зачекайте...
до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
просто приведем последний скандал с таким себе экспертом «Диким», которого мы переступали как остатки выгула собак просто потому, что он якобы когда-то воевал. Так вот, этот исследователь пингвинов получил финансирование, которого аккурат достаточно для того, чтобы оплатить +1 самолет F-16. Причем, в Сети появилась «раскадровка» того, что этими деньгами оплачивается - сотни бутылок французского вина, шоколад, прочие ништяки, которые не дадут похудеть улыбке оратора. В общем у него - все хорошо и ему не жмет бабло, которое он оприходовал при том, что сам себя называл «военным экспертом» и понимает, что каждая тысяча долларов может дать для наши военных. Но он оказался больше экспертом по пингвинам и если бы только он. Вот туда и и уходят деньги. А потом - бровки домиком, грустный голос и - погнали: «Если бы нам дали самолеты и ПВО».
дослухайтесь до допису знизу і поцікавтесь темою...
з повагою...
А щодо основних проблем, то хай хрипатий окурок менше язиком тріпає в своєму жидо-криворагульному стилі і може тоді щось піде покраще....