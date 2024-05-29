РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5804 посетителя онлайн
Новости
1 204 21
помощь (7424) ракеты (3470) Умеров Рустем (392)

Каждая задержка поставок военной помощи, а также сомнения западных партнеров по использованию Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров

рустем,умєров

Киев благодарен союзникам за военную помощь, но лишь половина обещанных поставок поступает вовремя, и каждая задержка идет на пользу России.

Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам Умерова, сейчас цель Кремля - открыть новый фронт на севере Украины.

"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности. Мы также видим, что есть сомнения относительно ракет большой дальности. Итак, эти сомнения некоторых наших партнеров являются сигналом для Российской Федерации, что они могут этим воспользоваться, и они этим пользуются", - отметил он.

Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.

Читайте также: Умеров призвал соседние страны-члены НАТО закрыть небо над западными областями
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+9
винуваті вже обізначені... - а буба красень!
до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
показать весь комментарий
29.05.2024 07:02
+8
шлепери зелені - не смійте називати себе Києвом!
показать весь комментарий
29.05.2024 07:04
+8
Головне, Умеров, шо у нас нема затримки з дослідженням пінгвінів на шо виделень 11 000 000 доларів США і до речі, стільки, у середньому, коштує 1 літак Ф16. Дикий, шоб вам з зеленським за це повилазило. Пінгвинами повилазило. Королівськими пінгвинами.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Досі не розумієш, в якому напрямку справи рухаються?
показать весь комментарий
29.05.2024 07:01 Ответить
винуваті вже обізначені... - а буба красень!
до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
показать весь комментарий
29.05.2024 07:02 Ответить
кожен подих зеленого виродка шкодить Україні
показать весь комментарий
29.05.2024 12:49 Ответить
шлепери зелені - не смійте називати себе Києвом!
показать весь комментарий
29.05.2024 07:04 Ответить
Головне, Умеров, шо у нас нема затримки з дослідженням пінгвінів на шо виделень 11 000 000 доларів США і до речі, стільки, у середньому, коштує 1 літак Ф16. Дикий, шоб вам з зеленським за це повилазило. Пінгвинами повилазило. Королівськими пінгвинами.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:05 Ответить
Залиште пінгвінів у спокої, поцікавтесь дослідницькою станцією грунтовніше і зрозумієте для чого вона Україні і як то важливо і хто фінансує тих пінгвінів
показать весь комментарий
29.05.2024 07:33 Ответить
показать весь комментарий
29.05.2024 09:26 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=31394 https://dl-news.defence-line.org/?p=31394

просто приведем последний скандал с таким себе экспертом «Диким», которого мы переступали как остатки выгула собак просто потому, что он якобы когда-то воевал. Так вот, этот исследователь пингвинов получил финансирование, которого аккурат достаточно для того, чтобы оплатить +1 самолет F-16. Причем, в Сети появилась «раскадровка» того, что этими деньгами оплачивается - сотни бутылок французского вина, шоколад, прочие ништяки, которые не дадут похудеть улыбке оратора. В общем у него - все хорошо и ему не жмет бабло, которое он оприходовал при том, что сам себя называл «военным экспертом» и понимает, что каждая тысяча долларов может дать для наши военных. Но он оказался больше экспертом по пингвинам и если бы только он. Вот туда и и уходят деньги. А потом - бровки домиком, грустный голос и - погнали: «Если бы нам дали самолеты и ПВО».

показать весь комментарий
29.05.2024 09:28 Ответить
пан "Старый зольдат"
дослухайтесь до допису знизу і поцікавтесь темою...
з повагою...
показать весь комментарий
29.05.2024 07:37 Ответить
"ми, криворогата зелена шобла" - це ваше справжнє ім'я.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:13 Ответить
Винуваті партнери, звісно. Потужний пук в калюжу.
показать весь комментарий
29.05.2024 07:24 Ответить
кожна гривня вкрадена оп на фортифікаціях І ЗСУ вбиває життя українця і допомагає росіі перемогти у війні
показать весь комментарий
29.05.2024 07:28 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.05.2024 08:26 Ответить
Якщо не помиляюсь,Україна при Порошенко входила в число 5-7країн світу,які мають повний цикл виготовлення ракет із власних комплектуючих! Від шурупа до ракетного палива. На третьому році війни можна було відновити ракетні програми та бити по рашкі своєю зброєю,пане Умеров? Чи найвпливовіший завгосп всіх часів не дозволяє? Гниди продажні!!!
показать весь комментарий
29.05.2024 07:35 Ответить
зелені принципово не хочуть відновлювати ВПК. Тому й відмазки шукають постійно. То в них площадок немає, то обладнання, то комплектуючих, то працівників...звичайний сабодаж, за який під час війни повинна була бути смертна кара. Брали б тих грьобаних полонених й на виробництво, а ні подарункові пакети клеїти! Та й наших ув'язнених теж можна, замість пошиття рукавиць..
показать весь комментарий
29.05.2024 08:04 Ответить
Умеров-непрофесіонал, йому не місце на посаді міністра оборони. На цьому місці має працювати досвідчена та розумна людина. Наприклад-Залужний. Але, не на підтримку умерова-про те, що по Україні за 2 останніх роки прилетіли тисячі ракет та дронів-не чули ? Звичайно, що значну частину збито. Але ті, що долетіли, особливо у перші місяці війни-не думали, куди вони прилітали ? Підказка-не тільки по житлових будинках, гіпермаркетах та трансформаторах.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:18 Ответить
Немає сенсу Залужному бути міністром оборони. Це в нашому випадку при зеленій шоблі не більше ніж посада рядової шістьорки єлдака.... Я б з вами погодився, що він би там зміг бути на своєму місці при адекватній владі.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:34 Ответить
геніально...
показать весь комментарий
29.05.2024 07:52 Ответить
...іде здача держави.
показать весь комментарий
29.05.2024 08:28 Ответить
****#нів при високих посадах в Україні збільшилося, тільки справи серйозні робити ніхто не береться...
показать весь комментарий
29.05.2024 08:38 Ответить
Так щодо новини про новий фронт на півночі України, декілька днів назад наш благородний ЦПІ казав що це кацапське ІПСО наряду з сумнівами про легітимність простроченого. А зараз вже це одна з основних кацапських завдань? Вони би бляха одного спічрайтера найняли, чи хоть дали б їм поспілкуватися клоуни вшиві....
А щодо основних проблем, то хай хрипатий окурок менше язиком тріпає в своєму жидо-криворагульному стилі і може тоді щось піде покраще....
показать весь комментарий
29.05.2024 08:39 Ответить
 
 