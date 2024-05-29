Каждая задержка поставок военной помощи, а также сомнения западных партнеров по использованию Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров
Киев благодарен союзникам за военную помощь, но лишь половина обещанных поставок поступает вовремя, и каждая задержка идет на пользу России.
Об этом в интервью Reuters заявил глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам Умерова, сейчас цель Кремля - открыть новый фронт на севере Украины.
"Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности. Мы также видим, что есть сомнения относительно ракет большой дальности. Итак, эти сомнения некоторых наших партнеров являются сигналом для Российской Федерации, что они могут этим воспользоваться, и они этим пользуются", - отметил он.
Как сообщалось ранее, в интервью Reuters Умеров также заявил, что Украина ожидает, что первые поставки истребителей F-16 от союзников, состоятся в ближайшем будущем. В то же время он отметил, что немало западной помощи поступает с опозданием.
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до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
просто приведем последний скандал с таким себе экспертом «Диким», которого мы переступали как остатки выгула собак просто потому, что он якобы когда-то воевал. Так вот, этот исследователь пингвинов получил финансирование, которого аккурат достаточно для того, чтобы оплатить +1 самолет F-16. Причем, в Сети появилась «раскадровка» того, что этими деньгами оплачивается - сотни бутылок французского вина, шоколад, прочие ништяки, которые не дадут похудеть улыбке оратора. В общем у него - все хорошо и ему не жмет бабло, которое он оприходовал при том, что сам себя называл «военным экспертом» и понимает, что каждая тысяча долларов может дать для наши военных. Но он оказался больше экспертом по пингвинам и если бы только он. Вот туда и и уходят деньги. А потом - бровки домиком, грустный голос и - погнали: «Если бы нам дали самолеты и ПВО».
дослухайтесь до допису знизу і поцікавтесь темою...
з повагою...
А щодо основних проблем, то хай хрипатий окурок менше язиком тріпає в своєму жидо-криворагульному стилі і може тоді щось піде покраще....