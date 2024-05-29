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Кабмин (13507) оружие (10028) закупки (694) Александр Сырский (482) Умеров Рустем (392)

Умеров и Сырский работают над решением Кабмина о выделении дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения

Умєров: Кабмін виділить додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

Об этом Умеров написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводим работу в прифронтовых регионах. Общаясь на местах с командирами бригад, именно здесь лучше всего чувствуются все потребности наших военных, на которые стараемся реагировать немедленно", - рассказал министр обороны.

Он также отметил, что они работают над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

"На днях посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои, впрочем, наши защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. Понимаем намерения противника. Ситуацию контролируем. Заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе от командиров бригад, которые сдерживают на этом направлении усилия противника. Спасибо солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые мужественно защищают наши позиции и уничтожают оккупанта. Провел продуктивную встречу с руководством области и СБУ, обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения", - сообщил глава минобороны.

Как писал Цензор.НЕТ, ранее Рустем Умеров заявил, что сейчас Россия имеет в Украине и вблизи ее границ около 500 тысяч военных. Страна-агрессор планирует увеличить эту цифру еще на 200-300 тысяч.

Читайте также: Каждая задержка поставок военной помощи, а также сомнения западных партнеров по использованию Украиной дальнобойных ракет идет на пользу России, - Умеров
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Топ комментарии
+8
Як звичайно у потужних цифрах які озвучує зепідрське шапіто лише пусті балачки. Бо по факту може виявитися, що з тих 300 млрд, більша частина буде виведена у оманські і катарські офшори, бо контролю над цими грошима досі немає
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29.05.2024 20:02
+8
В США стало трохи дорожче жити, а родина пана Умєрова працювати та економити не планує, отже, просила підкинути грошенят. Що поробиш - мусить якось крутитися...
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29.05.2024 20:22
+7
Не хило вони там грішми ворочають
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29.05.2024 19:58
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Не хило вони там грішми ворочають
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29.05.2024 19:58 Ответить
Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
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29.05.2024 20:47 Ответить
Послухали лисичку і щуку кинули у річку
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29.05.2024 20:50 Ответить
Як звичайно у потужних цифрах які озвучує зепідрське шапіто лише пусті балачки. Бо по факту може виявитися, що з тих 300 млрд, більша частина буде виведена у оманські і катарські офшори, бо контролю над цими грошима досі немає
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29.05.2024 20:02 Ответить
Мабуть,донатити будуть.
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29.05.2024 20:03 Ответить
Резнікова також підключили, чи без нього справляться?
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29.05.2024 20:16 Ответить
Рєзніков тихенько плаче в сторонці, тирибонькаючи свої яйця по сімнадцять.....
І це притому, що Україна вже потратила з початку року чотири мільярди доларів з бюджету на озброєння....
Астанавітє.....хто небуть цих гандонів, вони вже не взмозі це зробити самі.....
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29.05.2024 23:04 Ответить
Умєров Єрмаківець -Ахмєтівець , зароблявший більше десяти років пану гроші менеджеруючи його бізнес на антимайдани та Манафорта (найнятого політтехнолога для Яника, котрий служив й Трампу )
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29.05.2024 20:17 Ответить
добре може й зараз Ахметівський бізнес кришує у США - вілла поряд з Трампівською, є зареєстровані у США бізнеси у сім"ї батька, матері , брата... Ахмєтка, як бандит в минулому не вʼїзний у Штати
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29.05.2024 20:22 Ответить
А до чого при розподілі грошей Головнокомандувач? Він тільки дає запит на зброю, БК, людей і т.ін., а міністр повинен знайти і, по можливості, забезпечити.
Чи знов щось мутять, а Сирського приписали аби потім звинуватити військових?
Не розумію!
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29.05.2024 20:20 Ответить
Та да. Краще б про наші збройові заводи сказав, вони взагалі є ? Аби не питати куди стріляти.
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30.05.2024 00:28 Ответить
В США стало трохи дорожче жити, а родина пана Умєрова працювати та економити не планує, отже, просила підкинути грошенят. Що поробиш - мусить якось крутитися...
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29.05.2024 20:22 Ответить
"зуби дракона" на Харківському напрямку смачними були...
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29.05.2024 20:23 Ответить
Кишені не перепутайте,роботяги грьобані!
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29.05.2024 20:25 Ответить
бредятина бо умерський і сирсьский взагалі не модуть працювати апріорі ні над чим бо вони совки по крові
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29.05.2024 20:28 Ответить
А на відкати скільки?
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29.05.2024 20:31 Ответить
20
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29.05.2024 20:53 Ответить
Де ж оті сотні мільярдів набрати.....
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29.05.2024 20:37 Ответить
по курсу хіба не видно
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29.05.2024 21:08 Ответить
ну дак ті 200 лярдів що видилили на весь цій рік вже розікрали....
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29.05.2024 21:08 Ответить
А я помню як за тиждень до війни коли Порошенко вимагав додаткових грошей на армію з нього ржала вся зелена *******. Гандон Гетьманцев кричав що хвате піаритись на армії.
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29.05.2024 21:28 Ответить
Клоуну час кланятись і йти.
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29.05.2024 21:29 Ответить
...вже час здохнути разом з виводком...
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29.05.2024 22:09 Ответить
Ці двоє там точно напрацюють. Особливо ********. Він з хламідіозом вже в Турції напрацював.
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29.05.2024 22:19 Ответить
Поспішають, поки аудиторська служба не пов'язала дії рахункової палати з діями МО у неправомірному використанні коштів.
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29.05.2024 23:10 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/209780 Мабуть планують накрастись до виборів президента
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29.05.2024 23:42 Ответить
Вся подібні неодноразово виділені грошики мають однакову властивість. Розчиняються незрозуміло де. Мільйон дронів там же, де і мільярд дерев, бабушкофони, Космодром, Діснейленд, і решта висмоктаних сценаристами-кварталістами ідей для відволікання лохів.
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29.05.2024 23:48 Ответить
Два зебила-это сила.
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30.05.2024 00:55 Ответить
Ярмєров
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30.05.2024 01:35 Ответить
Міністр фінансів Марченко казав, що 200 млрд., закладені на ті ж цілі у цьогорічний бюджет, вже фсьо, "асвоілі". Апетити зросли.
А як добре Умеров починав! Скромно! Перші 700 млн "на посилення мобілізаційних заходів" були розікрадені в перший місяць його пАтужной праці.
Добре хоч "свой" міністр Умєров то не "свой" Рєзніков. ЄнтадругоЄ.
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30.05.2024 07:22 Ответить
Втирають для зеленого населення!
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30.05.2024 08:11 Ответить
 
 