Умеров и Сырский работают над решением Кабмина о выделении дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александо Сырский работают над решением Кабинета Минстров о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

Об этом Умеров написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводим работу в прифронтовых регионах. Общаясь на местах с командирами бригад, именно здесь лучше всего чувствуются все потребности наших военных, на которые стараемся реагировать немедленно", - рассказал министр обороны.

Он также отметил, что они работают над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 миллиардов гривен на закупку вооружения.

"На днях посетил Харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои, впрочем, наши защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. Понимаем намерения противника. Ситуацию контролируем. Заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе от командиров бригад, которые сдерживают на этом направлении усилия противника. Спасибо солдатам, сержантам и младшим офицерам, которые мужественно защищают наши позиции и уничтожают оккупанта. Провел продуктивную встречу с руководством области и СБУ, обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения", - сообщил глава минобороны.

Как писал Цензор.НЕТ, ранее Рустем Умеров заявил, что сейчас Россия имеет в Украине и вблизи ее границ около 500 тысяч военных. Страна-агрессор планирует увеличить эту цифру еще на 200-300 тысяч.

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