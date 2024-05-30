РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11215 посетителей онлайн
Новости
1 688 22
Италия (1590) оружие (10029) Таяни (53)

Италия против использования ее оружия для ударов по РФ, - глава МИД Таяни

таяні

Оружие, которые направляет Италия Украине, не должно применяться для ударов по территории России.

Об этом заявил глава МИД Антонио Таяни, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине", - сказал министр.

Ранее вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко прокомментировал призыв генсека НАТО Столтенберга снять ограничения на использование оружия для ударов по РФ.

"НАТО не может заставить нас убивать в России, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине", - сказал он, добавив, что все, кто "хочет войны" могут поехать воевать в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Италии Мелони против того, чтобы Украина била западным оружием по РФ

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ по меньшей мере 1 раз использовали Рatriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ, потому это несправедливо.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным удары Украины из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

Читайте также: Умеров и Сырский работают над решением Кабмина о выделении дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
навіть не має цензурних слів коментувати .....просто якийсь сюрр
показать весь комментарий
30.05.2024 11:50
+7
сподіваюсь, що ця "стара гвардія" скоро відійде від справ.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:51
+5
позакривайте свої писки!
головна, джорджа мелоні.
а, вона любить україну.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіть не має цензурних слів коментувати .....просто якийсь сюрр
показать весь комментарий
30.05.2024 11:50 Ответить
Сюр те що роблять смі України. Німеччина чітко сказала,що забагато інформації навколо цієї теми. Але пишуть усі,часто відверто брешуть або трактуючи на свій лад. Війна любить тишу,
показать весь комментарий
30.05.2024 12:13 Ответить
Та ні, Валя, вас треба присоромити публічно. Ви ж бо любите щоб десь у кабінетах відмовляти щоб ніхто не чув. А тут вас виставляють сцикунами і лицемірною мерзотою - мусите рухатися.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:18 Ответить
Є дані,що багато об'єктів ворога накрито зброєю НАТО і без шуму, та і слова,що передане ЗСУ є по закону українським. А ось виробити за такий довгий час своє, а не писати,писати і писати про Захід і Америку, то це нікого не цікавить. Бо журналістика має тенденцію кошторису
показать весь комментарий
30.05.2024 12:23 Ответить
То вважаєте новина про те що Німеччина на США погрожували припинити поставки ракет до петріотів через використання у повітряному просторі рф то є брехня?

Як на мене то цілком відповідає загальним патернам поведінки наших союзників.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:51 Ответить
І нахіба воно Італіі - куди те залізяччя летить
показать весь комментарий
30.05.2024 11:51 Ответить
позакривайте свої писки!
головна, джорджа мелоні.
а, вона любить україну.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:51 Ответить
Так вона вже сказала, що теж проти. І взагалі цей мужик з її уряду, і не якийсь там секретар, помічник чи простий депутат, а міністр закордонних справ. Озвучує позицію уряду.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:25 Ответить
сподіваюсь, що ця "стара гвардія" скоро відійде від справ.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:51 Ответить
@уйло добре платить чи щось грандіозне обіцяє? Наїпе. Факт
показать весь комментарий
30.05.2024 11:53 Ответить
Якої зброї?
показать весь комментарий
30.05.2024 11:53 Ответить
Ще одного покусав Берлусконі.
показать весь комментарий
30.05.2024 11:54 Ответить
Та пох на цього макаронника . Якби не прем'єрка Італії , яка підтримує Україну , він би не дав нам і патрона .
По суті - нам треба отримати дозвіл лише трьох країн , які постачають нам крилаті і балістичні ракети .
показать весь комментарий
30.05.2024 11:58 Ответить
Вообще-то, это ни глава МЗС, ни, тем более вицепремьер-министр не решают. Решается это на другом уровне.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:03 Ответить
А хтось очикує, що він скаже : - "По *уйлостану ВОГОНЬ!!!"
показать весь комментарий
30.05.2024 12:28 Ответить
хто хоче - робить.
єрмак - шукає причини
показать весь комментарий
30.05.2024 12:48 Ответить
Італійці ********** кацапню, як і німці.
показать весь комментарий
30.05.2024 12:51 Ответить
Взагалі то , як можно довести, що ось наприклад - зсу обстрілює русню на території рф?
Кацапи можуть взяти кусок якогось **********, з будь якого міста , чи території, привезти його в маскву, і показати ,що ось, мол італійський ********* ...
Тобто вариантів для маніпуляцій багато, тобто українці можуть використовувати ці *********и , як завгодно - як можно це довести, докази???
показать весь комментарий
30.05.2024 12:58 Ответить
Не має проблем. Італянську, німецьку і американську зброю на Запоріжжя і Донбас а на Харків всю остальну.
показать весь комментарий
30.05.2024 13:19 Ответить
Та не дасть Італія зброї для ударів по Кацапстану. Принаймні, поки на те, США та Німеччина не зголосяться. І взагалі, італійці досить лояльні до росіян, ті щороку туди мільярд доларів тільки як туристи завозять, плюс купують їхнє взуття, одяг, меблі тощо. Преміум сегменту модної індустрії Італії значною мірою розрахований на багатих росіянок, дружин, дітей, родичів, коханок російських політиків та топ-менеджерів. Станом на 2017 500 італійських підприємств було в Раші. Не знаю, скільки зараз залишилося, але, думаю, чимало. Попередника Мелоні чимало критикували за допомогу Україні
показать весь комментарий
30.05.2024 13:30 Ответить
Какое оружие?- самопалы прошлого века? Ещё одна "великая страна" последыш левацких (коминтерновских)деструкционных действий коммуняк... Всё закономерно, кто девушку кормит- тот и тр*хает! Оттраханные леваки!
показать весь комментарий
30.05.2024 14:28 Ответить
 
 