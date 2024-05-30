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Новини Війна
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Данія дозволить Україні використовувати F-16 проти цілей на території РФ, - глава МЗС Расмуссен

Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен.

Данія підтримує право України завдавати удари данським озброєнням, зокрема переданими винищувачами F-16, по військових цілях у Росії. Це є частиною самооборони Києва.

Про це заявив глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен перед засіданням Ради у закордонних справах ЄС, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дозвіл на удари по Росії з озброєння Данії – це не нова позиція країни і є частиною допомоги.

"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах у данському парламенті, ми з самого початку ясно дали зрозуміти, що можлива атака військових об’єктів на території агресора є частиною самооборони", - наголосив Расмуссен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія проти використання її зброї для ударів по РФ, - глава МЗС Таяні

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно ухвалює рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина "обережно" схиляється до дозволу Україні бити по території РФ німецькою зброєю, - Politico

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає удари ЗСУ по об’єктах на території Росії законними, якщо вони завдаються пропорційно.

Також читайте: Умєров та Сирський працюють над рішенням Кабміну про виділення додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння

Автор: 

Данія (769) зброя (7460) Расмуссен Люкке (25)


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Це мегакруто! Бо потім піди розберися - датськими ф-16 там на кацапії шось розпіндюрили чи не датськими
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30.05.2024 13:27 Відповісти
и военную помощь не стоит слишком разглашать по наименованию, тогда также невозможно будет разобраться.
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30.05.2024 13:48 Відповісти
"війна - шлях обману" (С)
Навіть якшо шось розголосили - піди перевір чи то правда. Все, шо треба знати кацапам, вони знають безпосередньо від Зєлі і його оточення.
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30.05.2024 14:08 Відповісти
У Датському Королівстві з пріорітетами усе гаразд !
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30.05.2024 14:07 Відповісти
Ще ніхто цих самольотів не бачив, а на Москву вже збираються, цирк)))
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30.05.2024 14:41 Відповісти
Супер новина:

США дозволили ЗСУ бити американською зброєю по військових РФ за межами України - WP США вперше визнали, що дозволили Україні збивати російські військові літаки та ракети над територією Росії.

https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/05/29/us-ukraine-nuclear-warning-strikes/
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30.05.2024 14:44 Відповісти
Це така методичка - писати, що новина про одне, і давати посилання на статтю, в якій пишеться зовсім про інше, а саме що "Американці дуже стурбовані атаками на РЛС"?

То так Ви намагаєтесь просувати русняві ІПСО?
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30.05.2024 15:13 Відповісти
 
 