Дания позволит Украине использовать F-16 против целей на территории РФ, – глава МИД Расмуссен

Дания поддерживает право Украины наносить удары датским вооружением, в том числе переданными истребителями F-16, по военным целям в России. Это часть самообороны Киева.

Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, разрешение на удары по России из вооружения Дании - это не новая позиция страны и является частью помощи.

"Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала ясно дали понять, что возможная атака военных объектов на территории агрессора является частью самообороны", - подчеркнул Расмуссен.

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Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

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Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Также Цензор.НЕТ информировал, что высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель считает удары ВСУ по объектам на территории России законными, если они наносятся пропорционально.

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