Норвегия подтвердила участие в Саммите мира, - Зеленский

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, во время которого тот подтвердил участие страны в Глобальном саммите мира.

Об этом президент написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил норвежского премьера за конкретные действия относительно изоляции России.

Собеседники также обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество.

"Наши команды финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности. Премьер-министр подтвердил участие Норвегии в Саммите мира", - сообщил глава государства.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Всего более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.