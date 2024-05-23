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Новости
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Норвегия подтвердила участие в Саммите мира, - Зеленский

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Норвегії Стьоре

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, во время которого тот подтвердил участие страны в Глобальном саммите мира.

Об этом президент написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил норвежского премьера за конкретные действия относительно изоляции России.

Собеседники также обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество.

"Наши команды финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности. Премьер-министр подтвердил участие Норвегии в Саммите мира", - сообщил глава государства.

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Всего более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Норвегия (697)


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Прострочений щодо кожної країни заяву зробить?
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23.05.2024 20:26 Ответить
Ну так хоч щось...
ППР... хто ще з радянських часів, той знає, що то таке...
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23.05.2024 20:30 Ответить
Ті три питання, що винесені на Саміт, можно розглядати і без участі простроченого. Все рівно, крім відосіка, від нього і годі чекати
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23.05.2024 20:31 Ответить
Може ще і нагрубити та зганьбитися
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23.05.2024 20:34 Ответить
А що зараз оті підтвердження з простроченим мають юридичну вагомість?
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23.05.2024 20:34 Ответить
Таку саму, як і серіал про Голобородьку
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23.05.2024 20:37 Ответить
 
 