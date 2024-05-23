Норвегия подтвердила участие в Саммите мира, - Зеленский
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, во время которого тот подтвердил участие страны в Глобальном саммите мира.
Об этом президент написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский поблагодарил норвежского премьера за конкретные действия относительно изоляции России.
Собеседники также обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество.
"Наши команды финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности. Премьер-министр подтвердил участие Норвегии в Саммите мира", - сообщил глава государства.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.
Всего более 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Глобальном саммите мира.
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