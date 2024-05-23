Норвегія підтвердила участь у Саміті миру, - Зеленський

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, під час якої той підтвердив участь країни в Глобальному саміті миру.

Про це президент написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував норвезькому прем'єру за конкретні дії з ізоляції Росії.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю.

"Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості. Прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті миру", - повідомив глава держави.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Загалом понад 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру.