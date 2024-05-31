Украина и Исландия подписали соглашение о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

Об этом говорится на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Исландия обязалась оказывать всестороннюю и долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине, а также способствовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

Как отмечается, в течение 2024-2028 годов Исландия ежегодно будет выделять не менее 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долл.). Поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения. Исландия также готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение. Кроме того, сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Уникальность соглашения в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировать в Украину военные грузы и оборудование от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Кроме того, Исландия будет уделять особое внимание поддержке и снаряжению украинских женщин в Вооруженных Силах Украины.

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"Отдельные разделы соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций против РФ, возмещения убытков и привлечения агрессора к ответственности. Также речь идет об укреплении социальной и гражданской инфраструктуры, в частности в сфере образования и энергетической безопасности.

Исландия обязуется усилить дипломатическое представительство в Киеве для углубления сотрудничества с правительственными учреждениями, парламентом, гражданским обществом и частным сектором в Украине", - говорится в сообщении.

Украина и Исландия заключили соглашение во исполнение Вильнюсской декларации G7, которую приняли 12 июля прошлого года.

В целом наша страна подписала уже четырнадцать двусторонних соглашений по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией и Швецией.

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Ранее глава государства заявил, что Украина 31 мая подпишет три соглашения по безопасности.