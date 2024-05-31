На саммите Украина – Северная Европа обсуждали ускорение поставки Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украине систем ПВО Patriot.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции с участниками третьего саммита Украина - Северная Европа, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, Путин имеет способности распространять войну. Ситуация для него далеко не так хороша, как он пытается ее описать. Но он все еще может распространять террор против наших городов и поселков, пытаясь расширить зону боевых действий и готовит больше военных сил рядом с нашими границами.

Россия также сигнализирует, что она может быть готова совершить агрессивные провокации, в частности против границ в Балтийском регионе. Ключом для положительных изменений для нас на фронте и в целом является противовоздушная оборона. Россия не имеет никакого большего фундаментального преимущества кроме КАБов, ракет и боевой авиации. Мы должны сделать все, чтобы уничтожить российскую военную авиацию. Так же как мы уже уничтожаем российские боевые корабли в Черном море", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для этого Украине нужны системы Patriot.

"Сегодня мы говорили о том, каким образом ускорить доставку систем Patriot в Украину", - сказал он.

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