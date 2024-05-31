На саміті Україна - Північна Європа обговорювали прискорення поставки Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленский наголосив на важливості надання Україні систем ППО Patriot.

Про це глава держави заявив на пресконференції із учасниками третього саміту Україна – Північна Європа, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, Путін має спроможності поширювати війну. Ситуація для нього далеко не така хороша, як він намагається її описати. Але він все ще може поширювати терор проти наших міст та селищ, намагаючись розширити зону бойових дій та готує більше військових сил поруч із нашими кордонами.

Росія також сигналізує, що вона може бути готова вчинити агресивні провокації, зокрема проти кордонів у Балтійському регіоні. Ключем для позитивних змін для нас на фронті та загалом є протиповітряна оборона. Росія не має жодної більшої фундаментальної переваги окрім КАБів, ракет та бойової авіації. Ми повинні зробити все, щоб знищити російську військову авіацію. Так само як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в Чорному морі", - наголосив президент.

За словами Зеленського, для цього Україні потрібні системи Patriot.

"Сьогодні ми говорили про те, яким чином прискорити доставку систем Patriot до України", - сказав він.

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