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Новости Война
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Украина купила у Франции вторую систему противовоздушной обороны

Ground Master 200

Французская группа Thales объявила о покупке Министерством обороны Украины второй комплексной системы противовоздушной обороны после поставки первой такой же системы в 2023 году, которая уже доказала свою эффективность.

Стоимость этой покупки не уточняется, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта вторая система противовоздушной обороны усилит защиту украинской территории благодаря раннему выявлению существующих угроз. Thales гордится возможностью использовать свой опыт для защиты Украины", - заявил Эрве Дамманн, исполнительный вице-президент по наземным и воздушным системам, которого цитирует издание.

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"ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды", обеспечивая "координацию средств ПВО, от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad)", - сказал Талес.

"Эта система противовоздушной обороны включает в себя ControlMaster 200 (CM 200), в том числе радар воздушного наблюдения, систему радиосвязи, центр управления и портативный терминал распределения вооружения", - пояснил французский производитель.

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Ground Master 200 - это радар среднего радиуса действия, установленный на грузовике, который может обнаруживать вражеские летательные аппараты на расстоянии 250 километров и бороться с ними на расстоянии 100 километров, независимо от того, летят ли они на малой скорости и низкой высоте, как беспилотники, или на большой высоте, как боевые самолеты. По словам производителя, он также обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, предупреждая войска на земле об огне противника.
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Топ комментарии
+13
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08.06.2024 21:14
+7
Та й не тільки це виробництво:

https://republic.com.ua/article/yak-zeleni-znishhuvali-oboronku-ukra%D1%97ni.html ЯК ЗЕЛЕНІ ЗНИЩУВАЛИ ОБОРОНКУ УКРАЇНИ
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08.06.2024 22:13
+5
Для ф 16 найкраще - шведські літаки радари. Та і взагалі вони мабуть - найкорисніше з усього того що Захід нам надав , за всю війну . Шведські ДРЛО можуть наводити системи ППО . Наприклад - систему Петріот виявити за роботою радара тепер стане неможливо , а значить знищити буде набагато складніше .
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08.06.2024 22:32
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Давайте-давайте, для Ф-16 тільки краще
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08.06.2024 21:04 Ответить
Для ф 16 найкраще - шведські літаки радари. Та і взагалі вони мабуть - найкорисніше з усього того що Захід нам надав , за всю війну . Шведські ДРЛО можуть наводити системи ППО . Наприклад - систему Петріот виявити за роботою радара тепер стане неможливо , а значить знищити буде набагато складніше .
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08.06.2024 22:32 Ответить
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08.06.2024 21:14 Ответить
Стільки цікавих подій і так цікаво збіглися з однією цікавою датою... Що навіть цікаво стає...
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08.06.2024 21:58 Ответить
Та й не тільки це виробництво:

https://republic.com.ua/article/yak-zeleni-znishhuvali-oboronku-ukra%D1%97ni.html ЯК ЗЕЛЕНІ ЗНИЩУВАЛИ ОБОРОНКУ УКРАЇНИ
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08.06.2024 22:13 Ответить
ключеве слово *купила*
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08.06.2024 21:36 Ответить
І що?

Не потрібно було?
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08.06.2024 22:14 Ответить
Это сладкое слово "халява" ...
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08.06.2024 23:02 Ответить
Французька допомога була скромною, і цей продаж Україні мав на меті експеримент з ефективністю систем протиповітряної оборони.
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08.06.2024 22:39 Ответить
Чого саме, у порівнянні з росією, не вистачає Україні для того, щоб налагодити своє виробництво радарів? елементної бази? математиків? програмістів? виробників? Ні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не вистачає, компетентної та хоча б частково вільної від шкідників та корупціонерв, влади.
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08.06.2024 23:31 Ответить
Дуже підсилить Києвське ППО,щоб не страждали ефективні менеджери від щоденних безжалісних,ПОТУЖНИХ бомбардувань Банкової
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09.06.2024 10:55 Ответить
 
 