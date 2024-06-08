Украина купила у Франции вторую систему противовоздушной обороны

Французская группа Thales объявила о покупке Министерством обороны Украины второй комплексной системы противовоздушной обороны после поставки первой такой же системы в 2023 году, которая уже доказала свою эффективность.

Стоимость этой покупки не уточняется, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта вторая система противовоздушной обороны усилит защиту украинской территории благодаря раннему выявлению существующих угроз. Thales гордится возможностью использовать свой опыт для защиты Украины", - заявил Эрве Дамманн, исполнительный вице-президент по наземным и воздушным системам, которого цитирует издание.

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"ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды", обеспечивая "координацию средств ПВО, от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности (E-Shorad)", - сказал Талес.

"Эта система противовоздушной обороны включает в себя ControlMaster 200 (CM 200), в том числе радар воздушного наблюдения, систему радиосвязи, центр управления и портативный терминал распределения вооружения", - пояснил французский производитель.

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Ground Master 200 - это радар среднего радиуса действия, установленный на грузовике, который может обнаруживать вражеские летательные аппараты на расстоянии 250 километров и бороться с ними на расстоянии 100 километров, независимо от того, летят ли они на малой скорости и низкой высоте, как беспилотники, или на большой высоте, как боевые самолеты. По словам производителя, он также обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, предупреждая войска на земле об огне противника.