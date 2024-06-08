УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4300 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 270 12
зброя (7278) ППО (2922) Франція (2902)

Україна купила у Франції другу систему протиповітряної оборони

Ground Master 200

Французька група Thales оголосила про купівлю Міністерством оборони України другої комплексної системи протиповітряної оборони після поставки першої такої ж системи в 2023 році, яка вже довела свою ефективність.

Вартість цієї покупки не уточнюється, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця друга система протиповітряної оборони посилить захист української території завдяки ранньому виявленню існуючих загроз. Thales пишається можливістю використати свій досвід для захисту України", - заявив Ерве Дамманн, виконавчий віцепрезидент з наземних та повітряних систем, якого цитує видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба анонсував нові рішення щодо постачання ППО для України

"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища", забезпечуючи "координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності (E-Shorad)", - сказав Талес.

"Ця система протиповітряної оборони включає в себе ControlMaster 200 (CM 200), в тому числі радар повітряного спостереження, систему радіозв'язку, центр управління і портативний термінал розподілу озброєння", - пояснив французький виробник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина розмірковує над наданням Україні ще однієї системи ППО Patriot, - Bloomberg

Ground Master 200 - це радар середнього радіусу дії, встановлений на вантажівці, який може виявляти ворожі літальні апарати на відстані 250 кілометрів і боротися з ними на відстані 100 кілометрів, незалежно від того, чи летять вони на малій швидкості і низькій висоті, як безпілотники, чи на великій висоті, як бойові літаки. За словами виробника, він також забезпечує захист від ракет і артилерійського вогню, попереджаючи війська на землі про вогонь противника.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
08.06.2024 21:14
+7
Та й не тільки це виробництво:

https://republic.com.ua/article/yak-zeleni-znishhuvali-oboronku-ukra%D1%97ni.html ЯК ЗЕЛЕНІ ЗНИЩУВАЛИ ОБОРОНКУ УКРАЇНИ
показати весь коментар
08.06.2024 22:13
+5
Для ф 16 найкраще - шведські літаки радари. Та і взагалі вони мабуть - найкорисніше з усього того що Захід нам надав , за всю війну . Шведські ДРЛО можуть наводити системи ППО . Наприклад - систему Петріот виявити за роботою радара тепер стане неможливо , а значить знищити буде набагато складніше .
показати весь коментар
08.06.2024 22:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давайте-давайте, для Ф-16 тільки краще
показати весь коментар
08.06.2024 21:04 Відповісти
Для ф 16 найкраще - шведські літаки радари. Та і взагалі вони мабуть - найкорисніше з усього того що Захід нам надав , за всю війну . Шведські ДРЛО можуть наводити системи ППО . Наприклад - систему Петріот виявити за роботою радара тепер стане неможливо , а значить знищити буде набагато складніше .
показати весь коментар
08.06.2024 22:32 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2024 21:14 Відповісти
Стільки цікавих подій і так цікаво збіглися з однією цікавою датою... Що навіть цікаво стає...
показати весь коментар
08.06.2024 21:58 Відповісти
Та й не тільки це виробництво:

https://republic.com.ua/article/yak-zeleni-znishhuvali-oboronku-ukra%D1%97ni.html ЯК ЗЕЛЕНІ ЗНИЩУВАЛИ ОБОРОНКУ УКРАЇНИ
показати весь коментар
08.06.2024 22:13 Відповісти
ключеве слово *купила*
показати весь коментар
08.06.2024 21:36 Відповісти
І що?

Не потрібно було?
показати весь коментар
08.06.2024 22:14 Відповісти
Это сладкое слово "халява" ...
показати весь коментар
08.06.2024 23:02 Відповісти
Французька допомога була скромною, і цей продаж Україні мав на меті експеримент з ефективністю систем протиповітряної оборони.
показати весь коментар
08.06.2024 22:39 Відповісти
Чого саме, у порівнянні з росією, не вистачає Україні для того, щоб налагодити своє виробництво радарів? елементної бази? математиків? програмістів? виробників? Ні!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не вистачає, компетентної та хоча б частково вільної від шкідників та корупціонерв, влади.
показати весь коментар
08.06.2024 23:31 Відповісти
Дуже підсилить Києвське ППО,щоб не страждали ефективні менеджери від щоденних безжалісних,ПОТУЖНИХ бомбардувань Банкової
показати весь коментар
09.06.2024 10:55 Відповісти
 
 