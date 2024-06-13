УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12084 відвідувача онлайн
Новини
2 701 9

Аргентина приєдналася до формату "Рамштайн"

Аргентина приєдналась до формату Рамштайн

Аргентина приєдналася до 23-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Про це під час засідання сказав очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі. - Ред.), я радий бачити вас із нами", - сказав він.

Також читайте: Аргентина і Франція обговорюють постачання Україні штурмовиків Super Etendard, - ЗМІ

Автор: 

Аргентина (131) Остін Ллойд (521) Рамштайн (154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це непогано, обіцяли передати нам пьять нелітаючих Міраж-2000

а по серьозному реально гарно, бо цей латінський обізянник реально відвязався і забув хто є Дядько Сем
показати весь коментар
13.06.2024 12:42 Відповісти
Ні, Super Etendard, які зараз знаходяться у неробочому стані через ембарго, яке запровадила Велика Британія. Це штурмовики які ще топили кораблі ще в Фолклендській війні.
показати весь коментар
13.06.2024 17:53 Відповісти
Великий Рамштайн набагато краще Саміту Миру, перефразовуючи класиків, Хочеш Миру то влаштовуй Великий Рамштайн
показати весь коментар
13.06.2024 12:54 Відповісти
Окрім Аргентини нам у друзі потрібне ще Чилі. Хай бразільські обізяни в білих штанях залишаються з кацапньою.
показати весь коментар
13.06.2024 13:03 Відповісти
окремо для ОПи, висилатимуть із біло порошковим начинням для простроченого віслюка?
показати весь коментар
13.06.2024 13:26 Відповісти
Думаю Мілею після зустрічі з Ля Пен в Мадриді хтось пояснив ситуацію реальну.Думаю інвестиції які Аргентина могла втратити зіграли свою роль.
показати весь коментар
13.06.2024 13:30 Відповісти
Аргентина це сильно.
показати весь коментар
13.06.2024 14:29 Відповісти
Щось у джунглях здохло.
показати весь коментар
14.06.2024 00:21 Відповісти
 
 