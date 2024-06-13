Аргентина приєдналася до формату "Рамштайн"

Аргентина приєдналася до 23-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Про це під час засідання сказав очільник Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я радий вітати Аргентину як нового члена. Міністре Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі. - Ред.), я радий бачити вас із нами", - сказав він.

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