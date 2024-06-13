Під час "Рамштайну" обговорять питання посилення ППО України та роботу "коаліції дронів", - Остін

На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть розглянуті можливості посилення протиповітряної оборони України та "коаліції дронів" на підтримку України.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як раніше повідомлялося, засідання "Рамштайну" проходить в рамках зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО. Відповідно до оприлюдненої програми заходів, 13 червня також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Контактна група з питань оборони України, так званий формат "Рамштайн", об'єднує близько 50 країн для координації зусиль з підтримки України в її протидії російській агресії.

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