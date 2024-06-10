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13 червня в Брюсселі відбудеться 23-тє засідання у форматі "Рамштайн"

13 червня в Брюсселі відбудеться 23-тє засідання у форматі

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це вже 23-тє за ліком засідання "Рамштайн".

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що у четвер, 13 червня, відбудеться засідання у форматі "Рамштайн", а також засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів. У програмі передбачено виступ генсека НАТО Йенса Столтенберга та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Тему зустрічі засідання Ради Україна-НАТО поки що не оголошено.

Крім цього, 15 червня міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч Північноатлантичної ради та Групи з ядерного планування.

Нагадаємо, що попереднє, тобто 22-ге засідання "Рамштайн" відбулося 20 травня

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23-е заседание... И ни одного самолёта пока не дали.
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10.06.2024 21:45 Відповісти
Дадут три гусеницы от Леопарда и два хвоста от самолетов...от Ф-16 В июле-будет разговор о крыльях..от Миражей.В августе-дадут фюзеляж от списаных Казахских МИГов.К осени-можно будет какой нибудь лего из этого собрать.
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10.06.2024 21:54 Відповісти
"рамштайн"- це західна крапельниця.,котрю капають озброєння для України так, щоб вона не могла вигнати куйла з території Укрїни...
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11.06.2024 00:24 Відповісти
 
 