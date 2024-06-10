13 червня в Брюсселі відбудеться 23-тє засідання у форматі "Рамштайн"

Нове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в очному форматі 13 червня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Це вже 23-тє за ліком засідання "Рамштайн".

Про це йдеться на офіційному сайті НАТО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там зазначається, що у четвер, 13 червня, відбудеться засідання у форматі "Рамштайн", а також засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів. У програмі передбачено виступ генсека НАТО Йенса Столтенберга та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Тему зустрічі засідання Ради Україна-НАТО поки що не оголошено.

Крім цього, 15 червня міністри оборони країн НАТО проведуть зустріч Північноатлантичної ради та Групи з ядерного планування.

Нагадаємо, що попереднє, тобто 22-ге засідання "Рамштайн" відбулося 20 травня.

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