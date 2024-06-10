13 июня в Брюсселе состоится 23-е заседание в формате "Рамштайн"

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 23-е по счету заседание "Рамштайн".

Об этом говорится на официальном сайте НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что в четверг, 13 июня, состоится заседание в формате "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров. В программе предусмотрено выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Тема встречи заседания Совета Украина-НАТО пока не объявлена.

Кроме этого, 15 июня министры обороны стран НАТО проведут встречу Североатлантического совета и Группы по ядерному планированию.

Напомним, что предыдущее, то есть 22-е заседание "Рамштайн" состоялось 20 мая.

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