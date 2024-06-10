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13 июня в Брюсселе состоится 23-е заседание в формате "Рамштайн"

13 червня в Брюсселі відбудеться 23-тє засідання у форматі

Новое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится в очном формате 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это уже 23-е по счету заседание "Рамштайн".

Об этом говорится на официальном сайте НАТО, сообщает Цензор.НЕТ.

Там отмечается, что в четверг, 13 июня, состоится заседание в формате "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров. В программе предусмотрено выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Украины Рустема Умерова.

Тема встречи заседания Совета Украина-НАТО пока не объявлена.

Кроме этого, 15 июня министры обороны стран НАТО проведут встречу Североатлантического совета и Группы по ядерному планированию.

Напомним, что предыдущее, то есть 22-е заседание "Рамштайн" состоялось 20 мая.

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Автор: 

Минобороны (9345) НАТО (9996) Рамштайн (147)


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23-е заседание... И ни одного самолёта пока не дали.
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10.06.2024 21:45 Ответить
Дадут три гусеницы от Леопарда и два хвоста от самолетов...от Ф-16 В июле-будет разговор о крыльях..от Миражей.В августе-дадут фюзеляж от списаных Казахских МИГов.К осени-можно будет какой нибудь лего из этого собрать.
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10.06.2024 21:54 Ответить
"рамштайн"- це західна крапельниця.,котрю капають озброєння для України так, щоб вона не могла вигнати куйла з території Укрїни...
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11.06.2024 00:24 Ответить
 
 