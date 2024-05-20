Україна вже отримала від країн "Рамштайну" $95 мільярдів військової підтримки

Країни формату "Рамштайн" загалом виділили Україні $95 млрд військової підтримки.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові на початку зустрічі Контактної групи з питань оборони України 20 травня, передає Укрінформ.

Остін також пообіцяв, що США продовжать забезпечувати регулярні пакети допомоги для ЗСУ.

"Наші колеги-члени Контактної групи продовжують активізуватися для того, щоби задовольнити найбільш нагальні потреби України. Разом вони виділили понад $95 млрд на допомогу Україні у сфері безпеки від початку повномасштабного вторгнення Путіна в лютому 2022 року", – сказав Остін.

Він також нагадав, що після затвердження закону про додаткове фінансування потреб нацбезпеки США адміністрація у Вашингтоні вже розпочала суттєві поставки в Україну найбільш необхідних озброєнь та боєприпасів.

"Ми продовжимо виділяти значні пакети допомоги Україні у сфері безпеки. Ви побачите постійний потік підтримки в Україну з боку США – тиждень за тижнем", – наголосив Остін.

Він підкреслив, що наступні тижні й місяці будуть вирішальними.

Допомога США Україні

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні додаткові $2 млрд у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського оборонно-промислового комплексу та фінансування закупівлі зброї.

До того Міністерство оборони США заявило, що загальна допомога Україні у військовій сфері від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищила $50 мільярдів.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням надати Україні допомогу в розмірі $60,8 млрд, але ця ініціатива застопорилася, коли республіканці в Палаті представників протягом місяців відмовлялися просувати цей захід.

Однак 20 квітня 2024 року Палата представників США все ж проголосувала за законопроєкт про допомогу для України.

Згодом Сенат США затвердив пакет законів, який передбачає виілення допомоги на загальну суму $60,8 млрд для України $26,4 мільярда для Ізраїлю та для гуманітарної допомоги цивільному населенню в зонах конфлікту, включаючи Газу, а також $8,1 мільярда для Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем.

24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення нового пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму $95,3 млрд.

Після того Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги Україні орієнтовною вартістю $1 мільярд, який має терміново задовольнити критичні потреби України в сфері безпеки та оборони.

Пізніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США виділяють ще один пакет оборонної допомоги Україні сумою $1 мільярд, який включатиме ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.