96 повітряних цілей знищили протягом тижня підрозділи ППО Сухопутних військ
Підрозділи Сухопутних військ із 6 по 13 червня знищили 96 повітряних цілей росіян.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.
Так, протягом тижня із 6 по 13 червня ППО Сухопутних військ знищила 96 засобів повітряної розвідки та нападу противника.
Серед них:
- БпЛА "Shahed-131/136" – 19 од.;
- розвідувальний БпЛА "Zala" – 20 од.;
- розвідувальний БпЛА "Supercam" – 5 од.;
- розвідувальний та ударний БпЛА "Ланцет" – 28 од.;
- розвідувальний БпЛА "Орлан-10" – 17 од.;
- ударний БпЛА "Привіт-82" – 4 од.;
- БпЛА невизначеного типу – 3 од.
"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.
Нагадаємо, протягом травня підрозділи Сухопутних військ знищили 218 повітряних цілей окупантів.
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