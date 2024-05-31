218 повітряних цілей знищили протягом травня підрозділи ППО Сухопутних військ

Підрозділи Сухопутних військ із 1 по 31 травня знищили 218 повітряних цілей окупантів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом травня 2024 року ППО Сухопутних військ знищила 218 засобів повітряного нападу противника.

Серед них:

БпЛА "Shahed-131/136" – 66 од.;

БпЛА "Zala" – 37 од.;

БпЛА "Supercam" – 6 од.;

БпЛА "Ланцет" – 86 од.;

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БпЛА "Орлан-10" – 16 од.;

БпЛА Привіт 82 – 6 од.;

інші БпЛА – 1 од.

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, із використанням різноманітних засобів радіоелектронної боротьби", - додав Павлюк.

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Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що посилення протиповітряної оборони, а також оновлення існуючих та формування нових підрозділів ЗСУ наразі є пріоритетом для України.