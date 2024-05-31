Сили ППО знищили ракету "Іскандер-К" та усі "шахеди". ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 31 травня російські загарбники атакували ракетами Харків та Київ, а також здійснили пуски 4 "шахедів" з району Єйська (РФ).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, ворог атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, а Київ - крилатою ракетою "Іскандер-К", яку запустив з Курської області. Також з району Єйська здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - наголосив Олещук.
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