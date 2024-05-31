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Новини
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Сили ППО знищили ракету "Іскандер-К" та усі "шахеди". ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 31 травня російські загарбники атакували ракетами Харків та Київ, а також здійснили пуски 4 "шахедів" з району Єйська (РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, ворог атакував Харків  п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, а Київ -  крилатою ракетою "Іскандер-К", яку запустив з Курської області. Також з району Єйська здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - наголосив Олещук.

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Результат роботи ППО вночі 31 травня

Автор: 

безпілотник (4148) крилаті ракети (1073) ППО (3183) Повітряні сили (2630) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+6
Казань, РФ. У районі заводу «Казаньоргсинтез» стався вибух, також помічений невідомий БпЛА, - росЗМІ. Відстань від України - більше 1200 км.
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31.05.2024 08:23
+4
Татарстан прямо зараз атакують невідомі БПЛА https://t.me/pecherymordora356
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31.05.2024 08:19
+3
збивати їх літаки в небі раісі до пусків кабів по Харкову, фігачить аеродроми з літаками не тільки в Криму, передати привіти хаймарсами всім польовим таборам і військовим базам в белгородській, воронезкій, курскій, брянскій, ростовскій обл... дронами це не зробити. потрібні ракети і вони є, треба дозвіл
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31.05.2024 09:17
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Шось якось русня останнім часом не дуже ракетками пуляє. Накопичують?
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31.05.2024 08:15 Відповісти
але ми їх майже і не збиваємо, хоч і невелика кількість.., особливо над Харьковом
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31.05.2024 08:31 Відповісти
Балістику типу С-300 - ні. Крилаті - так.
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31.05.2024 08:40 Відповісти
Татарстан прямо зараз атакують невідомі БПЛА https://t.me/pecherymordora356
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31.05.2024 08:19 Відповісти
Казань, РФ. У районі заводу «Казаньоргсинтез» стався вибух, також помічений невідомий БпЛА, - росЗМІ. Відстань від України - більше 1200 км.
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31.05.2024 08:23 Відповісти
Тоді питання навіщо дозвіл від когось бити по оркам на їх території якщо можна дронами різної модифікації атакувати скупчення ворога? Я розумію, що ракета це більше ураження, але краще щось робити замість нічого.
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31.05.2024 08:32 Відповісти
збивати їх літаки в небі раісі до пусків кабів по Харкову, фігачить аеродроми з літаками не тільки в Криму, передати привіти хаймарсами всім польовим таборам і військовим базам в белгородській, воронезкій, курскій, брянскій, ростовскій обл... дронами це не зробити. потрібні ракети і вони є, треба дозвіл
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31.05.2024 09:17 Відповісти
в нпз ми чим по-вашому виносимо? переляканим шольцем?
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31.05.2024 13:35 Відповісти
Чотириразовий Оманський,звик, щоб ним маніпулювали та зачитував на сцені чужі тексти!

Тому і сканудить, щоб УСІ НАДАЛИ КОМАНДУ, як йому бити по окупанту московському, він же СРАТЬєх …

У самого тільки відосики… Повторюється історія та сценарій шиферів-недостріляних, у 2019 року з говнобородьком…
Наслідки кривавих дій приблуд95, відчули усі Українці!
Співпадіння
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31.05.2024 09:54 Відповісти
знов сцянина в очі що все збито?

Після ранкової атаки по Києву знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі, - ДТЕК
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31.05.2024 10:18 Відповісти
Трансформаторну підстанцію в Києві знищено уламками від ракети 🙁
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31.05.2024 11:27 Відповісти
враховуючи, що методично виводять з ладу енергетику

ага, випадково підвернулась підстанція . уламки...
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31.05.2024 11:52 Відповісти
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31.05.2024 12:10 Відповісти
 
 