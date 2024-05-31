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Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер-К" и все "шахеды". ИНФОГРАФИКА

В ночь на 31 мая российские захватчики атаковали ракетами Харьков и Киев, а также осуществили пуски 4 "шахедов" из района Ейска (РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Отмечается, враг атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а Киев - крылатой ракетой "Искандер-К", которую запустил из Курской области. Также из района Ейска осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "Шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" на Киевщине", - подчеркнул Олещук.

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Результат роботи ППО вночі 31 травня

Автор: 

беспилотник (3586) крылатые ракеты (881) ПВО (2744) Воздушные силы (2291) Олещук Николай (107)


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Топ комментарии
+6
Казань, РФ. У районі заводу «Казаньоргсинтез» стався вибух, також помічений невідомий БпЛА, - росЗМІ. Відстань від України - більше 1200 км.
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31.05.2024 08:23
+4
Татарстан прямо зараз атакують невідомі БПЛА https://t.me/pecherymordora356
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31.05.2024 08:19
+3
збивати їх літаки в небі раісі до пусків кабів по Харкову, фігачить аеродроми з літаками не тільки в Криму, передати привіти хаймарсами всім польовим таборам і військовим базам в белгородській, воронезкій, курскій, брянскій, ростовскій обл... дронами це не зробити. потрібні ракети і вони є, треба дозвіл
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31.05.2024 09:17
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Шось якось русня останнім часом не дуже ракетками пуляє. Накопичують?
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31.05.2024 08:15 Ответить
але ми їх майже і не збиваємо, хоч і невелика кількість.., особливо над Харьковом
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31.05.2024 08:31 Ответить
Балістику типу С-300 - ні. Крилаті - так.
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31.05.2024 08:40 Ответить
Татарстан прямо зараз атакують невідомі БПЛА https://t.me/pecherymordora356
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31.05.2024 08:19 Ответить
Казань, РФ. У районі заводу «Казаньоргсинтез» стався вибух, також помічений невідомий БпЛА, - росЗМІ. Відстань від України - більше 1200 км.
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31.05.2024 08:23 Ответить
Тоді питання навіщо дозвіл від когось бити по оркам на їх території якщо можна дронами різної модифікації атакувати скупчення ворога? Я розумію, що ракета це більше ураження, але краще щось робити замість нічого.
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31.05.2024 08:32 Ответить
збивати їх літаки в небі раісі до пусків кабів по Харкову, фігачить аеродроми з літаками не тільки в Криму, передати привіти хаймарсами всім польовим таборам і військовим базам в белгородській, воронезкій, курскій, брянскій, ростовскій обл... дронами це не зробити. потрібні ракети і вони є, треба дозвіл
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31.05.2024 09:17 Ответить
в нпз ми чим по-вашому виносимо? переляканим шольцем?
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31.05.2024 13:35 Ответить
Чотириразовий Оманський,звик, щоб ним маніпулювали та зачитував на сцені чужі тексти!

Тому і сканудить, щоб УСІ НАДАЛИ КОМАНДУ, як йому бити по окупанту московському, він же СРАТЬєх …

У самого тільки відосики… Повторюється історія та сценарій шиферів-недостріляних, у 2019 року з говнобородьком…
Наслідки кривавих дій приблуд95, відчули усі Українці!
Співпадіння
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31.05.2024 09:54 Ответить
знов сцянина в очі що все збито?

Після ранкової атаки по Києву знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі, - ДТЕК
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31.05.2024 10:18 Ответить
Трансформаторну підстанцію в Києві знищено уламками від ракети 🙁
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31.05.2024 11:27 Ответить
враховуючи, що методично виводять з ладу енергетику

ага, випадково підвернулась підстанція . уламки...
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31.05.2024 11:52 Ответить
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31.05.2024 12:10 Ответить
 
 