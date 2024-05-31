Силы ПВО уничтожили ракету "Искандер-К" и все "шахеды". ИНФОГРАФИКА
В ночь на 31 мая российские захватчики атаковали ракетами Харьков и Киев, а также осуществили пуски 4 "шахедов" из района Ейска (РФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Отмечается, враг атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, а Киев - крылатой ракетой "Искандер-К", которую запустил из Курской области. Также из района Ейска осуществил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено четыре "Шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" на Киевщине", - подчеркнул Олещук.
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