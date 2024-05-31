218 воздушных целей уничтожили в течение мая подразделения ПВО Сухопутных войск
Подразделения Сухопутных войск с 1 по 31 мая уничтожили 218 воздушных целей оккупантов.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение мая 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 218 средств воздушного нападения противника.
Среди них:
- БпЛА "Shahed-131/136" - 66 ед;
- БпЛА "Zala" - 37 ед;
- БпЛА "Supercam" - 6 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 86 ед;
- БпЛА "Орлан-10" - 16 ед;
- БпЛА Привет 82 - 6 ед;
- другие БпЛА - 1 ед.
"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.
Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что усиление противовоздушной обороны, а также обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ сейчас является приоритетом для Украины.
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