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Новости Агрессия России против Украины
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218 воздушных целей уничтожили в течение мая подразделения ПВО Сухопутных войск

Сили ППО

Подразделения Сухопутных войск с 1 по 31 мая уничтожили 218 воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение мая 2024 года ПВО Сухопутных войск уничтожила 218 средств воздушного нападения противника.

Среди них:

  • БпЛА "Shahed-131/136" - 66 ед;
  • БпЛА "Zala" - 37 ед;
  • БпЛА "Supercam" - 6 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 86 ед;

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  • БпЛА "Орлан-10" - 16 ед;
  • БпЛА Привет 82 - 6 ед;
  • другие БпЛА - 1 ед.

"В условиях интенсивных боевых действий подразделения Сухопутных войск продолжают приземлять также значительное количество тактических БпЛА противника, в частности FPV-дронов, с использованием различных средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Павлюк.

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Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что усиление противовоздушной обороны, а также обновление существующих и формирование новых подразделений ВСУ сейчас является приоритетом для Украины.

Автор: 

ПВО (2744) уничтожение (6909) Павлюк Александр (191)


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