Общие боевые потери РФ с начала войны – около 526 310 человек (+1160 за сутки), 7956 танков, 13 913 артсистем, 15 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 526 310 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 526310 (+1160) человек,
танков - 7956 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 15269 (+6) ед,
артиллерийских систем - 13913 (+58) ед,
РСЗО - 1104 (+1) ед,
средства ППО - 853 (+0) ед,
самолетов - 359 (+0) ед,
вертолетов - 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11),
крылатые ракеты - 2296 (+3),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56) ед,
специальная техника - 2325 (+3)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Построение на плацу.Стоит рота солдат,перед ними старшина и танк.
-Старшина:Рядовой Сидоров выйти из строя!
Вышел.
-Старшина:Рядовой Сидоров поднимите танк.
-Товарищ старшина,но как можно??? Я не смогу.
-Я сказал понимите танк!!!
Рядовой берется за танк тужится пытается поднять,ничего не выходит.Тогда старшина командует дальше:
-Рядовой Иванов выйти из строя! Помогите своему товарищу!
Иванов выходит,берутся вместе за танк-поднять не могут.
-Старшина всей роте: Рота помогите своим товарищам!!!
Вся рота обступает танк пытается поднять-не получается!
-Старшина:Ну что не можете???
-Все: Никак нет товарищ старшина!
-Ну а х*ли вы хотели - 40 тонн.
Якщо тварина крякає і плаває - то це качка, а не борсук...
Не займайся "словоблудством"!
Я вважав тебе більш розважливим.
ПОКИ існуть танкові заводи і металургія - у росії НІКОЛИ під нуль танки не закінчаться.
Значить ЗАКІНЧИЛИСЯ
І не важливо де вони їх ховають і чому не підвезли нові
Якщо завтра напишуть - знащено +10 одиниць - значить підвезли і розховали
Що значить "закінчилися танки" в твоєму розумінні?
4. Контент користувача «Цензор.НЕТ» підтримує різноманітні типи контенту, включаючи, але не обмежуючись новинами, подіями, статтями, відео, форумними дискусіями, блогами, анекдотами, цитатами, фотошопами та іншим. Розміщуючи будь-який з цих матеріалів, ви надаєте «Цензор.НЕТ» неексклюзивну, безоплатну, глобальну ліцензію на використання, показ та розповсюдження зазначеного контенту через всі медійні канали. Ви несете відповідальність за контент, який ви розміщуєте. Ви стверджуєте, що володієте всіма необхідними правами на контент, яким ви ділитесь, і що ви не порушуєте права третіх осіб. Авторизовані користувачі можуть вбудовувати зображення у коментарі. Однак ці зображення повинні відповідати нашим критеріям контенту, забезпечуючи, щоб вони не були образливими та не порушували права третіх осіб.
5. Поведінка «Цензор.НЕТ» очікує, що користувачі будуть дотримуватися поважливої атмосфери. Уникайте розміщення контенту, який є незаконним, образливим, загрозливим або зневажливим. Ми залишаємо за собою право редагувати або видаляти контент, який, на наш погляд, порушує ці Умови або негативно впливає на гармонію та цілісність нашого онлайн-співтовариства.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dga591/nsfw_ua_uav_battalion_of_the_47th_mechanized/
Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет ни ног
И порвали в дярёвне гормонь
За Жигуль, что в хозяйстве помог.
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dggnpm/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_used_fpv/
Ще одна бридка і нудотна *****.
ПутінБобік здох
Только одін вопрос - бобік перед смертю потєл?
Це все що треба знати про другу армію світу.
Якщо уважно подивитись на статистику місячну, то можна побачити, що почала зростати кількість знищеної арти, автомобілів та автоцистерн, а також спец.техніки.
Це означає - наступ "армійський" захлинувся. Зараз гонять піхтуру-м'ясо, майже без техніки. Ударні роти та батальйони ЗСУ почали відпрацьовувати банк цілей в тактичному та оперативному тилу засрашинців.
124! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 6, логістика 56!
Сукупна арта перевалила за 15 000! Аномальна відсутність знищених танків та взагалі броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 526 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Карелія.
Дальше 12.01.2023 не дивився бо по звіту
Танки - 0
ББМ - 0
Арта - 4
РСЗВ - 0
ППО - 1
Авто - 0
Спец - 0
що правда, козаки один гвинтокрил завалили
та всі пішли до пекла
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
2. Цифри пскова - "аномальні" для засрашки в цілому. Аномальні за рахунок 76ї дшд. Яка і сама сточилася суттєво в Україні, а ще на її основі останні 2 роки засрашинці ураганними темпами (у порівнянні з іншими регіонами) формують чмобні частини. Десантнички, вірогідно, швидко зрозуміли, що залишитися живими вони зможуть тільки якщо почнуть в тилу безперебійно формувати частини "м'яса" для фронту.
Щодо псковської області, то думаю що наприклад відсоток поранених у московській області нижче ніж у псковський, але абсолютна ифра може бути більша.