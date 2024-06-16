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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 526 310 человек (+1160 за сутки), 7956 танков, 13 913 артсистем, 15 269 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 526 310 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 526310 (+1160) человек,

танков - 7956 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 15269 (+6) ед,

артиллерийских систем - 13913 (+58) ед,

РСЗО - 1104 (+1) ед,

средства ППО - 853 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11),

крылатые ракеты - 2296 (+3),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56) ед,

специальная техника - 2325 (+3)

Также читайте: На Восточном направлении за прошедшие сутки ликвидировано более 1000 оккупантов, - ОСГВ "Хортица"

Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19387) Генштаб ВС (6335) ликвидация (3604) уничтожение (7030) техника (1738)


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Топ комментарии
+29
Минув 3766 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 6, логістика 56!
Сукупна арта перевалила за 15 000! Аномальна відсутність знищених танків та взагалі броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 526 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Карелія.
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16.06.2024 07:57
+22
судячи з усього танки у кацапів закінчилися ...
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16.06.2024 07:54
+20
Хороший кацап - це дохлий кацап.
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16.06.2024 07:31
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О а що це з танками сталося?зато артилерії наносили.
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16.06.2024 07:17 Ответить
Краще гірка правда ніж солодка брехня. Не вірите, спробуйте самі знищити або пошкодити танк
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16.06.2024 07:35 Ответить
А майже 8000 танків пошкоджені вже чи знищені, хитродупий пареньок? Відповідать не надо, ботяра падлюча
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16.06.2024 09:46 Ответить
Тіповий кацап - в ссср за дідовщини про таких анєкдоти пісалі
Построение на плацу.Стоит рота солдат,перед ними старшина и танк.
-Старшина:Рядовой Сидоров выйти из строя!
Вышел.
-Старшина:Рядовой Сидоров поднимите танк.
-Товарищ старшина,но как можно??? Я не смогу.
-Я сказал понимите танк!!!
Рядовой берется за танк тужится пытается поднять,ничего не выходит.Тогда старшина командует дальше:
-Рядовой Иванов выйти из строя! Помогите своему товарищу!
Иванов выходит,берутся вместе за танк-поднять не могут.
-Старшина всей роте: Рота помогите своим товарищам!!!
Вся рота обступает танк пытается поднять-не получается!
-Старшина:Ну что не можете???
-Все: Никак нет товарищ старшина!
-Ну а х*ли вы хотели - 40 тонн.
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16.06.2024 12:36 Ответить
судячи з усього танки у кацапів закінчилися ...
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16.06.2024 07:54 Ответить
Танки не "закінчилися"! Проблема в іншому : їх попалили - а нових ще не привезли Рештки бережуть!
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16.06.2024 08:16 Ответить
Яре - Якщо нових НЕ привезли, а рештки бережуть - це і називається ЗАКІНЧИЛИСЬ.
Якщо тварина крякає і плаває - то це качка, а не борсук...
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16.06.2024 12:38 Ответить
"Вумний - як вутка!" "Закінчилися" - це якщо "нема і ніде взять"! А їх просто "нема на фронті" Але є на базах та на заводах І активно відновлюються та підвозяться
Не займайся "словоблудством"!
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16.06.2024 14:40 Ответить
Ти всерйоз думаєш, що у росії можуть ПІД НУЛЬ закінчитися танки?
Я вважав тебе більш розважливим.
ПОКИ існуть танкові заводи і металургія - у росії НІКОЛИ під нуль танки не закінчаться.
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16.06.2024 15:21 Ответить
Тому я й написав що "танки не "закінчилися" Я теж тебе вважав розумною людиною А ти виявився "пустопорожнім балаболом"!
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16.06.2024 15:32 Ответить
Якщо в графі танків - 7956 (+0) од,
Значить ЗАКІНЧИЛИСЯ
І не важливо де вони їх ховають і чому не підвезли нові
Якщо завтра напишуть - знащено +10 одиниць - значить підвезли і розховали
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16.06.2024 15:37 Ответить
Я ж кажу - ти "балабол пустопорожній"!
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16.06.2024 15:39 Ответить
Добре, Яре - лише із-за поваги до тебе і для уникнення подібних колізій.
Що значить "закінчилися танки" в твоєму розумінні?
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16.06.2024 15:43 Ответить
Тобі нудно? Потягнуло на "*********"?
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16.06.2024 15:45 Ответить
Як і кожному хто пише сюди на форум...
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16.06.2024 15:57 Ответить
А інакше чого сюди писать? Тут не Верховна Рада - законів не приймають...
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16.06.2024 15:58 Ответить
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16.06.2024 16:00 Ответить

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16.06.2024 16:08 Ответить
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16.06.2024 16:28 Ответить
Дощі фактично по всій лінії фронту, тому не ризикують щоб не застряти.
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16.06.2024 10:08 Ответить
Хороший кацап - це дохлий кацап.
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16.06.2024 07:31 Ответить
*****! Кацап дышит кровавой жопой:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dga591/nsfw_ua_uav_battalion_of_the_47th_mechanized/
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16.06.2024 08:32 Ответить
Как я когда-то а 2022 году написал:

Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет ни ног
И порвали в дярёвне гормонь
За Жигуль, что в хозяйстве помог.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dggnpm/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_used_fpv/

Ще одна бридка і нудотна *****.
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16.06.2024 08:56 Ответить
садомазо у кацапів ще буде довго в тренді. Ну, там, ролєвиє ігри в солдатів, і всьо такоє...
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16.06.2024 13:46 Ответить
Як вони кажуть: "Все, як ми любимо".
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16.06.2024 20:26 Ответить
Всі !
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16.06.2024 09:11 Ответить
Антракт
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16.06.2024 07:33 Ответить
Путін Бобік здох

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16.06.2024 07:41 Ответить
Німєдлено оттадйте мертвому бобіку Запорожье і Херсон, німєдленно...
Только одін вопрос - бобік перед смертю потєл?
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16.06.2024 12:39 Ответить
На 116 тонн мяса 0 танків і 6 БТР.
Це все що треба знати про другу армію світу.
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16.06.2024 07:48 Ответить
Танчики фсьо?
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16.06.2024 07:49 Ответить
Вірогідно, охєрєваніє від рівня втрат броні вже пробилося і до мізків середньої ланки командирів окупантів, тому почали берегти.

Якщо уважно подивитись на статистику місячну, то можна побачити, що почала зростати кількість знищеної арти, автомобілів та автоцистерн, а також спец.техніки.

Це означає - наступ "армійський" захлинувся. Зараз гонять піхтуру-м'ясо, майже без техніки. Ударні роти та батальйони ЗСУ почали відпрацьовувати банк цілей в тактичному та оперативному тилу засрашинців.
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16.06.2024 12:28 Ответить
та ні, такі флуктуації бувають. Завтра все знов повернеться до звичної статистики. https://twitter.com/i/status/1802027957457658061 Просто треба час, щоб фарба висохла, і зварювальники з мангалом не топтались по свіжій фарбі. Модернізація всеж займає деякий час.
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16.06.2024 13:39 Ответить
Поклацайте https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ тут . Вибравши режим "за днями" та "за весь період". Спробуйте "накласти" на основні події війни за останні 2.5 роки. Сподіваюсь, помітите деякі "закономірності" та "динаміку".
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16.06.2024 18:40 Ответить
дкую. У мене ця сторінка у стартовій папці на хромі, і я відкриваю її кожен день.
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16.06.2024 20:04 Ответить
Минув 3766 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 6, логістика 56!
Сукупна арта перевалила за 15 000! Аномальна відсутність знищених танків та взагалі броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 526 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Карелія.
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16.06.2024 07:57 Ответить
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16.06.2024 08:00 Ответить
Карельская Народная Республика, которая не хочет кормить мацкву?
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16.06.2024 08:49 Ответить
Появився! А я вже переживав...
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16.06.2024 15:38 Ответить
В москалів скінчились танки .
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16.06.2024 08:05 Ответить
Танки грязі злякались🤣
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16.06.2024 08:09 Ответить
У кацапов кончились механики минус водители
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16.06.2024 13:06 Ответить
ні, не закінчились. Просто https://twitter.com/i/status/1802027957457658061 перекидання танків на фронт із заводів затрималось через глибоку модернізацію пасивного захисту.
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16.06.2024 13:31 Ответить
За час війни це перший раз, що ні одного танка?
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16.06.2024 08:27 Ответить
За час війни делеко не перший, навіть у цьму році 03.01. по танкам був нуль проте сім ББМ.
Дальше 12.01.2023 не дивився бо по звіту
Танки - 0
ББМ - 0
Арта - 4
РСЗВ - 0
ППО - 1
Авто - 0
Спец - 0
що правда, козаки один гвинтокрил завалили
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16.06.2024 10:51 Ответить
Я правильно понял, что танки и ПВО закончились, а мяса хоть ОТБАВЛЯЙ?! 💥
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16.06.2024 08:28 Ответить
по субботам объявлны мясные дни.
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16.06.2024 13:26 Ответить
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16.06.2024 08:38 Ответить
На память, в назіданіє кацапам !
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16.06.2024 09:02 Ответить
Кацапи поховали решту танків , бо мабуть танкісти закінчилися ,
та всі пішли до пекла
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16.06.2024 11:03 Ответить
та танкістів там дохєра, для того їм тридцять років кіна про атєчєствєную крутять. Просто https://twitter.com/i/status/1802027957457658061 підвоз нової броні трохи затримується через глибоку модернізацію.
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16.06.2024 13:24 Ответить
Це 4 чи 5 за тиждень. Якщо у них з такими темпами почали мерти воєнкори, то який там рівень втрат?
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16.06.2024 13:14 Ответить
спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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16.06.2024 14:01 Ответить
1. я вважаю дані ГШ нижньою межею оцінки втрат кацапів.
2. Цифри пскова - "аномальні" для засрашки в цілому. Аномальні за рахунок 76ї дшд. Яка і сама сточилася суттєво в Україні, а ще на її основі останні 2 роки засрашинці ураганними темпами (у порівнянні з іншими регіонами) формують чмобні частини. Десантнички, вірогідно, швидко зрозуміли, що залишитися живими вони зможуть тільки якщо почнуть в тилу безперебійно формувати частини "м'яса" для фронту.
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16.06.2024 18:46 Ответить
згоден, бо не всіх вбитих кацапів можливо веріфікувати по кущах і посадках, а тим більше замерзлих чи тихо здохших від втрати крові.
Щодо псковської області, то думаю що наприклад відсоток поранених у московській області нижче ніж у псковський, але абсолютна ифра може бути більша.
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16.06.2024 20:10 Ответить
В московській області розташовані дивізії "прикриття мацкви". Так, частина їхніх підрозділів воює (наприклад, частина підрозіли кантемирівської, 4 танкової, дивізії) - але далеко не всі. І їх точно не використовують як "нон-стоп" бази для розгортання нових частин чмобиків. А псковських полосатих наволочей - використовують. Там же ж і "училище вдв" знаходиться. От псков і став "аномальним" за втратами (тобто, якщо ваші цифри щодо 28'000 - є дійсністю, це не дивно). Так-то в "рейтингу" визнаних/доведених жмурів (некрологи, фото могил тощо) серед регіонів/областей в абсолютному вимірі московська область на 9му місці. А на першому - краснодарський край.
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16.06.2024 22:35 Ответить
ну, 28000 - це не моя цифра. Це проговорився у інтерв'ю АиФ-Псков губернатор псковської області.
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17.06.2024 00:37 Ответить
Звичайно, що найбільш урбанізовані регіони не беруть участь у фаршах(москва, пітер). Але десь там так і є. Проста істина - інакше вони були б набагато далі, ніж зараз. Так що втрати орди десь близькі до ГШ. Тим паче втрати варварів підтверджуються і західними агентствами.
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17.06.2024 09:13 Ответить
щодо Краснодарського краю, то перше місце - це не дивно, бо по кількості населення край на третьому місці після москви та московської області.
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17.06.2024 00:44 Ответить
Ей, , ти, будь-ласка не зникай, бо вчора тебе не було - і тому набитої касапської броні нині катма!
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16.06.2024 15:39 Ответить
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17.06.2024 08:53 Ответить
та отож
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17.06.2024 09:15 Ответить
 
 