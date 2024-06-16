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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 526 310 осіб (+1160 за добу), 7956 танків, 13 913 артсистем, 15 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 526 310 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 526310 (+1160) осіб,

танків - 7956 (+0) од,

бойових броньованих машин - 15269 (+6) од,

артилерійських систем - 13913 (+58) од,

РСЗВ - 1104 (+1) од,

засоби ППО - 853 (+0) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11159 (+11),

крилаті ракети - 2296 (+3),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18967 (+56) од,

спеціальна техніка - 2325 (+3)

Також читайте: На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973) знищення (7328) техніка (1833)


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Топ коментарі
+29
Минув 3766 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 6, логістика 56!
Сукупна арта перевалила за 15 000! Аномальна відсутність знищених танків та взагалі броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 526 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Карелія.
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16.06.2024 07:57
+22
судячи з усього танки у кацапів закінчилися ...
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16.06.2024 07:54
+20
Хороший кацап - це дохлий кацап.
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16.06.2024 07:31
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О а що це з танками сталося?зато артилерії наносили.
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16.06.2024 07:17 Відповісти
Краще гірка правда ніж солодка брехня. Не вірите, спробуйте самі знищити або пошкодити танк
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16.06.2024 07:35 Відповісти
А майже 8000 танків пошкоджені вже чи знищені, хитродупий пареньок? Відповідать не надо, ботяра падлюча
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16.06.2024 09:46 Відповісти
Тіповий кацап - в ссср за дідовщини про таких анєкдоти пісалі
Построение на плацу.Стоит рота солдат,перед ними старшина и танк.
-Старшина:Рядовой Сидоров выйти из строя!
Вышел.
-Старшина:Рядовой Сидоров поднимите танк.
-Товарищ старшина,но как можно??? Я не смогу.
-Я сказал понимите танк!!!
Рядовой берется за танк тужится пытается поднять,ничего не выходит.Тогда старшина командует дальше:
-Рядовой Иванов выйти из строя! Помогите своему товарищу!
Иванов выходит,берутся вместе за танк-поднять не могут.
-Старшина всей роте: Рота помогите своим товарищам!!!
Вся рота обступает танк пытается поднять-не получается!
-Старшина:Ну что не можете???
-Все: Никак нет товарищ старшина!
-Ну а х*ли вы хотели - 40 тонн.
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16.06.2024 12:36 Відповісти
судячи з усього танки у кацапів закінчилися ...
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16.06.2024 07:54 Відповісти
Танки не "закінчилися"! Проблема в іншому : їх попалили - а нових ще не привезли Рештки бережуть!
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16.06.2024 08:16 Відповісти
Яре - Якщо нових НЕ привезли, а рештки бережуть - це і називається ЗАКІНЧИЛИСЬ.
Якщо тварина крякає і плаває - то це качка, а не борсук...
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16.06.2024 12:38 Відповісти
"Вумний - як вутка!" "Закінчилися" - це якщо "нема і ніде взять"! А їх просто "нема на фронті" Але є на базах та на заводах І активно відновлюються та підвозяться
Не займайся "словоблудством"!
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16.06.2024 14:40 Відповісти
Ти всерйоз думаєш, що у росії можуть ПІД НУЛЬ закінчитися танки?
Я вважав тебе більш розважливим.
ПОКИ існуть танкові заводи і металургія - у росії НІКОЛИ під нуль танки не закінчаться.
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16.06.2024 15:21 Відповісти
Тому я й написав що "танки не "закінчилися" Я теж тебе вважав розумною людиною А ти виявився "пустопорожнім балаболом"!
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16.06.2024 15:32 Відповісти
Якщо в графі танків - 7956 (+0) од,
Значить ЗАКІНЧИЛИСЯ
І не важливо де вони їх ховають і чому не підвезли нові
Якщо завтра напишуть - знащено +10 одиниць - значить підвезли і розховали
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16.06.2024 15:37 Відповісти
Я ж кажу - ти "балабол пустопорожній"!
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16.06.2024 15:39 Відповісти
Добре, Яре - лише із-за поваги до тебе і для уникнення подібних колізій.
Що значить "закінчилися танки" в твоєму розумінні?
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16.06.2024 15:43 Відповісти
Тобі нудно? Потягнуло на "*********"?
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16.06.2024 15:45 Відповісти
Як і кожному хто пише сюди на форум...
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16.06.2024 15:57 Відповісти
А інакше чого сюди писать? Тут не Верховна Рада - законів не приймають...
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16.06.2024 15:58 Відповісти
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16.06.2024 16:00 Відповісти

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16.06.2024 16:08 Відповісти
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16.06.2024 16:28 Відповісти
Дощі фактично по всій лінії фронту, тому не ризикують щоб не застряти.
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16.06.2024 10:08 Відповісти
Хороший кацап - це дохлий кацап.
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16.06.2024 07:31 Відповісти
*****! Кацап дышит кровавой жопой:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dga591/nsfw_ua_uav_battalion_of_the_47th_mechanized/
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16.06.2024 08:32 Відповісти
Как я когда-то а 2022 году написал:

Бьётся в тесной печурке огонь
У кацапов ни рук нет ни ног
И порвали в дярёвне гормонь
За Жигуль, что в хозяйстве помог.

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1dggnpm/ua_68th_jaeger_brigades_dovbushs_hornets_used_fpv/

Ще одна бридка і нудотна *****.
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16.06.2024 08:56 Відповісти
садомазо у кацапів ще буде довго в тренді. Ну, там, ролєвиє ігри в солдатів, і всьо такоє...
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16.06.2024 13:46 Відповісти
Як вони кажуть: "Все, як ми любимо".
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16.06.2024 20:26 Відповісти
Всі !
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16.06.2024 09:11 Відповісти
Антракт
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16.06.2024 07:33 Відповісти
Путін Бобік здох

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16.06.2024 07:41 Відповісти
Німєдлено оттадйте мертвому бобіку Запорожье і Херсон, німєдленно...
Только одін вопрос - бобік перед смертю потєл?
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16.06.2024 12:39 Відповісти
На 116 тонн мяса 0 танків і 6 БТР.
Це все що треба знати про другу армію світу.
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16.06.2024 07:48 Відповісти
Танчики фсьо?
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16.06.2024 07:49 Відповісти
Вірогідно, охєрєваніє від рівня втрат броні вже пробилося і до мізків середньої ланки командирів окупантів, тому почали берегти.

Якщо уважно подивитись на статистику місячну, то можна побачити, що почала зростати кількість знищеної арти, автомобілів та автоцистерн, а також спец.техніки.

Це означає - наступ "армійський" захлинувся. Зараз гонять піхтуру-м'ясо, майже без техніки. Ударні роти та батальйони ЗСУ почали відпрацьовувати банк цілей в тактичному та оперативному тилу засрашинців.
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16.06.2024 12:28 Відповісти
та ні, такі флуктуації бувають. Завтра все знов повернеться до звичної статистики. https://twitter.com/i/status/1802027957457658061 Просто треба час, щоб фарба висохла, і зварювальники з мангалом не топтались по свіжій фарбі. Модернізація всеж займає деякий час.
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16.06.2024 13:39 Відповісти
Поклацайте https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/casualties/ тут . Вибравши режим "за днями" та "за весь період". Спробуйте "накласти" на основні події війни за останні 2.5 роки. Сподіваюсь, помітите деякі "закономірності" та "динаміку".
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16.06.2024 18:40 Відповісти
дкую. У мене ця сторінка у стартовій папці на хромі, і я відкриваю її кожен день.
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16.06.2024 20:04 Відповісти
Минув 3766 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта 59!, броня 6, логістика 56!
Сукупна арта перевалила за 15 000! Аномальна відсутність знищених танків та взагалі броні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 526 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Карелія.
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16.06.2024 07:57 Відповісти
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16.06.2024 08:00 Відповісти
Карельская Народная Республика, которая не хочет кормить мацкву?
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16.06.2024 08:49 Відповісти
Появився! А я вже переживав...
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16.06.2024 15:38 Відповісти
В москалів скінчились танки .
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16.06.2024 08:05 Відповісти
Танки грязі злякались🤣
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16.06.2024 08:09 Відповісти
У кацапов кончились механики минус водители
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16.06.2024 13:06 Відповісти
ні, не закінчились. Просто https://twitter.com/i/status/1802027957457658061 перекидання танків на фронт із заводів затрималось через глибоку модернізацію пасивного захисту.
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16.06.2024 13:31 Відповісти
За час війни це перший раз, що ні одного танка?
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16.06.2024 08:27 Відповісти
За час війни делеко не перший, навіть у цьму році 03.01. по танкам був нуль проте сім ББМ.
Дальше 12.01.2023 не дивився бо по звіту
Танки - 0
ББМ - 0
Арта - 4
РСЗВ - 0
ППО - 1
Авто - 0
Спец - 0
що правда, козаки один гвинтокрил завалили
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16.06.2024 10:51 Відповісти
Я правильно понял, что танки и ПВО закончились, а мяса хоть ОТБАВЛЯЙ?! 💥
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16.06.2024 08:28 Відповісти
по субботам объявлны мясные дни.
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16.06.2024 13:26 Відповісти
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16.06.2024 08:38 Відповісти
На память, в назіданіє кацапам !
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16.06.2024 09:02 Відповісти
Кацапи поховали решту танків , бо мабуть танкісти закінчилися ,
та всі пішли до пекла
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16.06.2024 11:03 Відповісти
та танкістів там дохєра, для того їм тридцять років кіна про атєчєствєную крутять. Просто https://twitter.com/i/status/1802027957457658061 підвоз нової броні трохи затримується через глибоку модернізацію.
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16.06.2024 13:24 Відповісти
Це 4 чи 5 за тиждень. Якщо у них з такими темпами почали мерти воєнкори, то який там рівень втрат?
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16.06.2024 13:14 Відповісти
спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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16.06.2024 14:01 Відповісти
1. я вважаю дані ГШ нижньою межею оцінки втрат кацапів.
2. Цифри пскова - "аномальні" для засрашки в цілому. Аномальні за рахунок 76ї дшд. Яка і сама сточилася суттєво в Україні, а ще на її основі останні 2 роки засрашинці ураганними темпами (у порівнянні з іншими регіонами) формують чмобні частини. Десантнички, вірогідно, швидко зрозуміли, що залишитися живими вони зможуть тільки якщо почнуть в тилу безперебійно формувати частини "м'яса" для фронту.
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16.06.2024 18:46 Відповісти
згоден, бо не всіх вбитих кацапів можливо веріфікувати по кущах і посадках, а тим більше замерзлих чи тихо здохших від втрати крові.
Щодо псковської області, то думаю що наприклад відсоток поранених у московській області нижче ніж у псковський, але абсолютна ифра може бути більша.
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16.06.2024 20:10 Відповісти
В московській області розташовані дивізії "прикриття мацкви". Так, частина їхніх підрозділів воює (наприклад, частина підрозіли кантемирівської, 4 танкової, дивізії) - але далеко не всі. І їх точно не використовують як "нон-стоп" бази для розгортання нових частин чмобиків. А псковських полосатих наволочей - використовують. Там же ж і "училище вдв" знаходиться. От псков і став "аномальним" за втратами (тобто, якщо ваші цифри щодо 28'000 - є дійсністю, це не дивно). Так-то в "рейтингу" визнаних/доведених жмурів (некрологи, фото могил тощо) серед регіонів/областей в абсолютному вимірі московська область на 9му місці. А на першому - краснодарський край.
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16.06.2024 22:35 Відповісти
ну, 28000 - це не моя цифра. Це проговорився у інтерв'ю АиФ-Псков губернатор псковської області.
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17.06.2024 00:37 Відповісти
Звичайно, що найбільш урбанізовані регіони не беруть участь у фаршах(москва, пітер). Але десь там так і є. Проста істина - інакше вони були б набагато далі, ніж зараз. Так що втрати орди десь близькі до ГШ. Тим паче втрати варварів підтверджуються і західними агентствами.
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17.06.2024 09:13 Відповісти
щодо Краснодарського краю, то перше місце - це не дивно, бо по кількості населення край на третьому місці після москви та московської області.
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17.06.2024 00:44 Відповісти
Ей, , ти, будь-ласка не зникай, бо вчора тебе не було - і тому набитої касапської броні нині катма!
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16.06.2024 15:39 Відповісти
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17.06.2024 08:53 Відповісти
та отож
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17.06.2024 09:15 Відповісти
 
 