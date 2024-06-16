Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 526 310 осіб (+1160 за добу), 7956 танків, 13 913 артсистем, 15 269 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 526 310 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 526310 (+1160) осіб,

танків - 7956 (+0) од,

бойових броньованих машин - 15269 (+6) од,

артилерійських систем - 13913 (+58) од,

РСЗВ - 1104 (+1) од,

засоби ППО - 853 (+0) од,

літаків - 359 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11159 (+11),

крилаті ракети - 2296 (+3),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18967 (+56) од,

спеціальна техніка - 2325 (+3)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.