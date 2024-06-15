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На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

рф,втрати,знищення,ліквідація

Протягом 14 червня в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 1016 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Хортицький вітер".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 14.06.2024 становлять:

  • особового складу - 1016;
  • танків - 20;
  • бойових бронемашин - 29;
  • реактивних систем залпового вогню - 2;
  • гармат і мінометів - 35;
  • засобів ППО - 4;
  • автомобільної техніки - 49;
  • спеціальної техніки - 10;
  • засобів РЕБ - 2;
  • БпЛА - 856;
  • пунктів управління БпЛА - 4;
  • укриттів - 33;
  • складів боєприпасів - 9;
  • складів ПММ - 2.

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Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) ОСУВ Хортиця (393) знищення (7328)


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Топ коментарі
+3
Стали больше убивать? Почему? Или стали больше врать?
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15.06.2024 15:11
+3
Попахивает Конашенковщиной, и это только на одном направлении, а по всему фронту наверно тыщи 3 не меньше 😁,нахрена нам тогда та мобилизация?
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15.06.2024 15:19
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Стали больше убивать? Почему? Или стали больше врать?
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15.06.2024 15:11 Відповісти

Поэтому.
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15.06.2024 15:14 Відповісти
Там не написано почему. Раньше по всему фронту было 500-800, изредка 1000. Сейчас на одном направлении больше 1000 почти постоянно.
Учитывая, что Зеленский рассказывал, что наших всего 30 тыс. погибло... мы все худшее от россии берем, превращаемся в рашку даже без оккупации.
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15.06.2024 16:26 Відповісти
Потому что это не футбольный матч, а война. А война это кровь, грязь, боль и слезы родных и близких.
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15.06.2024 17:05 Відповісти
Потому что гладиолус. Ясно.
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15.06.2024 20:36 Відповісти
Воевал?
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15.06.2024 20:38 Відповісти
Какое это отношение имеет к моему вопросу?
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15.06.2024 20:41 Відповісти
Прямейшее. Если ты так и не понял что война это гн футбольный матч.
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15.06.2024 20:48 Відповісти
Попахивает Конашенковщиной, и это только на одном направлении, а по всему фронту наверно тыщи 3 не меньше 😁,нахрена нам тогда та мобилизация?
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15.06.2024 15:19 Відповісти
Окурок сказа що русні вбивають 5000 /місяць,тобто десь бл.140000 за 28 місяців,ЗЕльць десь з місяць тому проговорився що русні вбито бл. 150000 але що має на увазі бравий генштаб та єнерали ніхто не знає,чи тільки вбитих русачків чи ще й + поранених ,що таке 524 тис втрат русні? Хтось може прояснити?
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15.06.2024 17:59 Відповісти
 
 