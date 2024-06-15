На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"
Протягом 14 червня в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 1016 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Хортицький вітер".
Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 14.06.2024 становлять:
- особового складу - 1016;
- танків - 20;
- бойових бронемашин - 29;
- реактивних систем залпового вогню - 2;
- гармат і мінометів - 35;
- засобів ППО - 4;
- автомобільної техніки - 49;
- спеціальної техніки - 10;
- засобів РЕБ - 2;
- БпЛА - 856;
- пунктів управління БпЛА - 4;
- укриттів - 33;
- складів боєприпасів - 9;
- складів ПММ - 2.
Топ коментарі
+3 Alex Asd
показати весь коментар15.06.2024 15:11
+3 Максим Г
показати весь коментар15.06.2024 15:19
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Поэтому.
Учитывая, что Зеленский рассказывал, что наших всего 30 тыс. погибло... мы все худшее от россии берем, превращаемся в рашку даже без оккупации.