На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом 14 червня в зону відповідальності ОСУВ "Хортиця" ліквідовано 1016 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Хортицький вітер".

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за 14.06.2024 становлять:

особового складу - 1016;

танків - 20;

бойових бронемашин - 29;

реактивних систем залпового вогню - 2;

гармат і мінометів - 35;

засобів ППО - 4;

автомобільної техніки - 49;

спеціальної техніки - 10;

засобів РЕБ - 2;

БпЛА - 856;

пунктів управління БпЛА - 4;

укриттів - 33;

складів боєприпасів - 9;

складів ПММ - 2.

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