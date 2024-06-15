Зенітники 36 ОБрМП знищили російську "Герань" на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти регулярно атакують Україну дронами: черговий шахед, який росіяни перейменували на "Герань", днями наші бійці знищили на Харківщині.

По ньому відпрацювали зенітники з 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відео знищення з'явилося на сторінці підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах чути гудіння Шахеда, далі зенітники роблять постріл – і влучають точно у ціль.

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