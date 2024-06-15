Зенітники 36 ОБрМП знищили російську "Герань" на Харківщині. ВIДЕО
Окупанти регулярно атакують Україну дронами: черговий шахед, який росіяни перейменували на "Герань", днями наші бійці знищили на Харківщині.
По ньому відпрацювали зенітники з 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відео знищення з'явилося на сторінці підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
На опублікованих кадрах чути гудіння Шахеда, далі зенітники роблять постріл – і влучають точно у ціль.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава нашим воїнам!