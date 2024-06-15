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Зенітники 36 ОБрМП знищили російську "Герань" на Харківщині. ВIДЕО

Окупанти регулярно атакують Україну дронами: черговий шахед, який росіяни перейменували на "Герань", днями наші бійці знищили на Харківщині.

По ньому відпрацювали зенітники з 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Відео знищення з'явилося на сторінці підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

На опублікованих кадрах чути гудіння Шахеда, далі зенітники роблять постріл – і влучають точно у ціль. 

Дивіться: "Ці росіяни дійшли до Харкова найближче", - "Хартія" вибила росіян у зустрічному бою під Липцями. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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15.06.2024 11:59 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.06.2024 12:24 Відповісти
Московію на росію,Шмайсер на Калашніков,Фіат на Жигулі,Шахед на Герань...століття йдуть,а на болотах стабільность
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15.06.2024 12:46 Відповісти
Пострілом перетворили Герань у Херань!
Слава нашим воїнам!
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15.06.2024 12:50 Відповісти
Найбільш боєздатні бригади перекинуті під Харків. Дуже тяжко - бо гнида не слухала Залужного ще у листопаді прошлого року, тай раніше, - треба постійно мобілізувати сили, та, мінімум рік, їх навчати. А шо оті 60 днів навчання - це ніщо.
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15.06.2024 13:04 Відповісти
 
 