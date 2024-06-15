"Ці росіяни дійшли до Харкова найближче", - "Хартія" вибила росіян у зустрічному бою під Липцями. ВIДЕО

Російські загарбники майже дійшли до самих околиць Липців на Харківщині 12 травня, але наступного дня, 13 травня, спецпризначенці спільно з бригадою "Хартія" вибили ворога з усіх цих посадок. Бійці точно відпрацювали по окупантах дронами та артилерією, а піхотинці у жорстких боях ліквідували ворога на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у спецрепортажі повідомив Юрій Бутусов на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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