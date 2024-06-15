"Ці росіяни дійшли до Харкова найближче", - "Хартія" вибила росіян у зустрічному бою під Липцями. ВIДЕО
Російські загарбники майже дійшли до самих околиць Липців на Харківщині 12 травня, але наступного дня, 13 травня, спецпризначенці спільно з бригадою "Хартія" вибили ворога з усіх цих посадок. Бійці точно відпрацювали по окупантах дронами та артилерією, а піхотинці у жорстких боях ліквідували ворога на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у спецрепортажі повідомив Юрій Бутусов на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+33 Hulio
показати весь коментар15.06.2024 12:15
+27 віктор федорович #394174
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+12 The Fifth Third
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Слава ЗСУ !
(і подивимось - Зеля має рейтин непоганий, так що наріт-мазохіст, і неважлива мова, тут до психіатра, наріту то)
так і Фаріон сама як обгадилась з комунізмом? - ну реально НЕ їй щось там комусь підгаджувати, хоча по факту, типу правильно, я не дивився, але якщо не знає мови здоровий мужик, то яке його ставлення до країни перебування?