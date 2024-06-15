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"Ці росіяни дійшли до Харкова найближче", - "Хартія" вибила росіян у зустрічному бою під Липцями. ВIДЕО

Російські загарбники майже дійшли до самих околиць Липців на Харківщині 12 травня, але наступного дня, 13 травня, спецпризначенці спільно з бригадою "Хартія" вибили ворога з усіх цих посадок. Бійці точно відпрацювали по окупантах дронами та артилерією, а піхотинці у жорстких боях ліквідували ворога на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у спецрепортажі повідомив Юрій Бутусов на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники FPV-дронами завдали влучних ударів по позиціях противника на Півдні. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Бутусов Юрій (3598) ЗСУ (7580)


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Топ коментарі
+33
Бутусову плюс за репортаж.
Слава ЗСУ !
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15.06.2024 12:15
+27
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15.06.2024 11:51
+12
Юрій Бутусов - найхоробріший журналіст, це ж він на нулі бере інтерв'ю !
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15.06.2024 13:05
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15.06.2024 11:46 Відповісти
ЮРО , НАВІЩО ВИ ТАК РИЗИКУЄТЕ - БЕЗ ЦЕНЗОРА ЗАКІНЧИТЬСЯ УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА ... А ЦЕ ЧЕТВЕРТА ГІЛКА ВЛАДИ.
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15.06.2024 14:18 Відповісти
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15.06.2024 11:51 Відповісти
Бутусову плюс за репортаж.
Слава ЗСУ !
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15.06.2024 12:15 Відповісти
Юрій Бутусов - найхоробріший журналіст, це ж він на нулі бере інтерв'ю !
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15.06.2024 13:05 Відповісти
Респект Бутусову...
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15.06.2024 13:09 Відповісти
Оцей боєць Теренс на 5.30- 6.10 на думку однієї львівської філологині і "бандерівки-комуністки" бабусі Ірки Шапокляк .....ворог України,неукраїнець,бо не вміє так солов"їно говорити українською,як вона,її зять,донька,Тягнибок,Морда,Пупс та інші начальники Свободи,які сидять у Львіві або мужньо бьють клятого москаля в таємних альпійських та монакських криївках....Цьому Шапокляк і буде вчити студентів в Політехніці...
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15.06.2024 13:11 Відповісти
Можливо ви не в курсі але поняття українець і громадянин України не тотожні. Громадянами України є і євреї і абхази і т.д., для яких українська мова ніколи не була рідною і багато з них її ніколи не використовують, бо не знають і не бажають вивчити. Але це не заважає їм як громадянам України захищати свою країну. Фаріон же говорила про українців за національністю, які чомусь не знають, не вивчають і не використовують рідну мову у повсякденному житті і в армії зокрема, хоча статути зобовʼязують. А мова як і традиції, культура, історія і т.д. є однією і можливо найголовнішою ознакою за якою визначають національність людини. Якщо для прикладу з вами хтось заговорить болгарською, то найперше що ви подумаєте, що ця людина мабуть болгарин.
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15.06.2024 13:36 Відповісти
в принципі так і є. - якщо 20-30-40 років тут жив і не вивчив мову, то як ти ставишся до цієї страни, до етай країни? з повагою? - не думаю. ну то таке, зрозуміле всім хто не лох, бо якось - "англомовний француз" - вже саме словосполучення означає шо за француза його ніхто не сприйме. а тут - цілий громадянин Зелепенський - вивчАв мову перед тим як намастити рила нелохторату своєму, чимось, що пахло ........ ААааааа, а ваша борига в 86 раз абагатілась!!!111 вясна прідьот - посодют боригу!!!111
(і подивимось - Зеля має рейтин непоганий, так що наріт-мазохіст, і неважлива мова, тут до психіатра, наріту то)
так і Фаріон сама як обгадилась з комунізмом? - ну реально НЕ їй щось там комусь підгаджувати, хоча по факту, типу правильно, я не дивився, але якщо не знає мови здоровий мужик, то яке його ставлення до країни перебування?
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15.06.2024 13:51 Відповісти
Юро - ото по усій посадці, яка знаходиться майже перед самим селом Липці - такі "потужні" зеленськівсько-синєгубовські залізобетонні укріплення, закриті від ворожої арти ходи сполучення, ДОТИ, ДЗОТИ, й таке інше? Вибач, але окрім викопаних самими нашими воїнами окопів та "нор", де можна хоч якось сховатися від ворожих обстрілів,- нучогісіньки нема! Чи я щось пропустив? Слава зеленьськівсько-сінєгубівському звіздєжу! Ура!
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15.06.2024 19:03 Відповісти
Дякую Вам
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17.06.2024 08:04 Відповісти
 
 