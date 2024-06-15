Прикордонники FPV-дронами завдали влучних ударів по позиціях противника на Півдні. ВIДЕО
Аеророзвідка Держприкордонслужби FPV-дронами завдала влучних ударів по позиціях противника на Півдні.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупантам доведеться рахувати "таваріщєй", що ховалися серед розбитих теплиць", - написали прикордонники.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
290 дронів за день і 15 артатак за 13.06.2024.