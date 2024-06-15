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Прикордонники FPV-дронами завдали влучних ударів по позиціях противника на Півдні. ВIДЕО

Аеророзвідка Держприкордонслужби FPV-дронами завдала влучних ударів по позиціях противника на Півдні.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупантам доведеться рахувати "таваріщєй", що ховалися серед розбитих теплиць", - написали прикордонники.

Також дивіться: Нічні скиди з дронів на позиції окупантів під час оборони Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328)


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Рашисти на "нулі" щодня ведуть обюлік того, в який час на їх позиції залітають українські FPV-дрони і коли відбуваються артилерійські удари -
290 дронів за день і 15 артатак за 13.06.2024.

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15.06.2024 11:35 Відповісти
А були дачі, парники...
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15.06.2024 13:17 Відповісти
 
 