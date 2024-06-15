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Нічні скиди з дронів на позиції окупантів під час оборони Вовчанська. ВIДЕО

Нічна атака ударних БпЛА Держприкордонслужби на позиції російських окупантів під час оборони Вовчанська на Харківщині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Прикордонники нищать окупантів скидами з дрона.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) Харківщина (6054) дрони (4758) Вовчанськ (422)


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Топ коментарі
+10
https://x.com/hashtag/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click Черемхово , Иркутская обл., 12/06/24 открыли памятник мёртвым рузге судя по ваньке и его роже он словил дрон
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15.06.2024 06:26
+8
дрисня ние
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15.06.2024 06:08
+8
лумумбарий
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15.06.2024 06:27
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Александр Кушнарь: ВСУ ударили по Морозовску - До семи Су-34 - (04.06-14.06) (04.06https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vsu-udarili-po-morozovsku-do-semi-su-34-unichtozheny.html
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15.06.2024 05:18 Відповісти
дрисня ние
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15.06.2024 06:08 Відповісти
ша... не мішай їм.
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15.06.2024 15:31 Відповісти
ну якже а бараж щоб не бігали
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15.06.2024 15:32 Відповісти
бараж?
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15.06.2024 15:39 Відповісти
да ще це називають заград вогнем чи відсічним
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15.06.2024 15:41 Відповісти
"часть наших ребят остаётся отрезанными" - а не пишут какая часть, верхняя, нижняя или филейная
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15.06.2024 15:43 Відповісти
те що ти маєш на увазі "отрєзаниє", то це облуплені.
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15.06.2024 15:47 Відповісти
https://x.com/hashtag/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click Черемхово , Иркутская обл., 12/06/24 открыли памятник мёртвым рузге судя по ваньке и его роже он словил дрон
показати весь коментар
15.06.2024 06:26 Відповісти
лумумбарий
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15.06.2024 06:27 Відповісти
На якуторій місця не вистачило б...
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15.06.2024 07:15 Відповісти
 
 