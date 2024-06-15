Нічні скиди з дронів на позиції окупантів під час оборони Вовчанська. ВIДЕО
Нічна атака ударних БпЛА Держприкордонслужби на позиції російських окупантів під час оборони Вовчанська на Харківщині.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Прикордонники нищать окупантів скидами з дрона.
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