Войска РФ 6 раз штурмовали позиции Сил обороны на левобережье Днепра

В операционной зоне Сил обороны Юга продолжается ежедневное контрбатарейное противостояние и отражение вражеских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций.

Так, за минувшие сутки на Ореховском направлении оккупанты совершили 8 штурмов. Успеха не имели.

"На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 6 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Силы обороны продолжают осуществлять комплексные меры по удержанию позиций", - говорится в сообщении.

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Оккупанты продолжают давить артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксировано значительное снижение применения разведывательных БпЛА, что составляет 80 разведывательных дронов.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей, враг применил 202 FPV-дрона, 18 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 411 осколочных боеприпасов", - добавляют в Силах обороны Юга.