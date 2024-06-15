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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня за добу ліквідували 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 127 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.

Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 11 гармат;
  • 2 міномети;
  • 29 одиниць автобронетехніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 1 мотоцикл;
  • 1 квадроцикл.

Також читайте: Війська РФ безуспішно атакували на Оріхівському напрямку та біля Кринків, - Сили оборони Півдня

Крім того, українські захисники знищили місце зберігання ПММ,польовий пункт боєпостачання, місце мешкання пілотів БпЛА, пульт управління та місце запуску БпЛА,а також 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 525 150 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) знищення (7328) Сили оборони півдня (348)


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Сили оборони півдня за добу ліквідували 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян Джерело:

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На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця" Джерело:
=
1127

А зранку було так.....

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 525 150 осіб (+1090 за добу) Джерело:

Дивна якась математика. На Харківському напрямку судячи зі статистики бої взагалі не велися......
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15.06.2024 16:29 Відповісти
 
 