Сили оборони півдня за добу ліквідували 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 127 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.
Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 11 гармат;
- 2 міномети;
- 29 одиниць автобронетехніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 1 мотоцикл;
- 1 квадроцикл.
Крім того, українські захисники знищили місце зберігання ПММ,польовий пункт боєпостачання, місце мешкання пілотів БпЛА, пульт управління та місце запуску БпЛА,а також 3 спостережні пункти.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 525 150 російських окупантів.
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На Східному напрямку минулої доби ліквідовано понад 1000 окупантів, - ОСУВ "Хортиця" Джерело:
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1127
А зранку було так.....
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 525 150 осіб (+1090 за добу) Джерело:
Дивна якась математика. На Харківському напрямку судячи зі статистики бої взагалі не велися......