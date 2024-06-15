Сили оборони півдня за добу ліквідували 127 окупантів та 48 одиниць озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 127 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 127 осіб.

Також росіяни втратили 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

11 гармат;

2 міномети;

29 одиниць автобронетехніки;

2 розвідувальні БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";

1 мотоцикл;

1 квадроцикл.

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Крім того, українські захисники знищили місце зберігання ПММ,польовий пункт боєпостачання, місце мешкання пілотів БпЛА, пульт управління та місце запуску БпЛА,а також 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 525 150 російських окупантів.