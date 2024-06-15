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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 525 150 осіб (+1090 за добу), 7956 танків, 13 855 артсистем, 15 263 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 525 150 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 525150 (+1090) осіб / persons,
  • танків ‒ 7956 (+20) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 15263 (+29) од,
  • артилерійських систем  – 13855 (+37) од,
  • РСЗВ – 1103 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+4) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11148 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2293 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18911 (+57) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2322 (+12)

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Втрати РФ на 15 червня

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973) знищення (7328)


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Топ коментарі
+21
ППО щодня, як гриби нарізають - F16 треба берегти. Слава ЗСУ - на вас одна надія!
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15.06.2024 08:01
+20
Я ожидал от раSSеянских мамаш пикетов и возмущений на 10 тысяч дохлых орков. ...потом на 20 тысяч. Теперь я уверен, что их не будет и на миллион! ОВОЩИ способны только созреть и быть съеденными или сгнить не убранными на грядке.
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15.06.2024 08:33
+13
В них кількість загиблих - предмет особої гордісті.
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15.06.2024 09:02
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ППО щодня, як гриби нарізають - F16 треба берегти. Слава ЗСУ - на вас одна надія!
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15.06.2024 08:01 Відповісти
Я ожидал от раSSеянских мамаш пикетов и возмущений на 10 тысяч дохлых орков. ...потом на 20 тысяч. Теперь я уверен, что их не будет и на миллион! ОВОЩИ способны только созреть и быть съеденными или сгнить не убранными на грядке.
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15.06.2024 08:33 Відповісти
Я теж так думав,але марно.Вони оскотинились вже до краю
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15.06.2024 08:41 Відповісти
В них кількість загиблих - предмет особої гордісті.
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15.06.2024 09:02 Відповісти
Чем больше их сдохнет, тем меньше китайцам прийдется тратится на дрова и вино...
В Китае алкашей варили живьем в казане с вином
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15.06.2024 10:48 Відповісти
шо мелеш - яке вино в Китаї?
Імператори Китаю варили злочинців у казанах з киплячою олією або жиром - щоб потім переплавити на мило
Добро не повинно пропадати
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15.06.2024 13:54 Відповісти
В 19столітті було...але суть не в тому...з неробами поступають дуже жорстко...це українці лагідно били буками або максимум шибениця
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16.06.2024 09:48 Відповісти
Ось іще чверть сотні дохлої русні! Меньше, ніж за місяць!
Слава ЗСУ!!!
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15.06.2024 09:39 Відповісти
На додаток у наших є успіхи в Серебрянському лісництві та в Кліщиївці. Слава ЗСУ !
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15.06.2024 11:00 Відповісти
снаряди для арти нарешті появились в достатній кількості...
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15.06.2024 15:00 Відповісти
Невже заблочили? А за що?
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15.06.2024 15:02 Відповісти
Може захворів, може відрядження. А може взагалі військовий десь в штабах.
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15.06.2024 15:32 Відповісти
 
 