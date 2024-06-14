Путін заявив, що в Україні воює 700 тисяч військових РФ
Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців.
Про це правитель РФ сказав під час зустрічі з учасниками освітньої програми для російських військових, які брали участь у війні проти України, пише "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що востаннє очільник Кремля називав контингент російської армії в Україні наприкінці 2023 року. Тоді, за його словами, у війні проти України було задіяно 617 тисяч військових РФ.
Як повідомляв раніше Генштаб ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 524 060 російських окупантів.
Топ коментарі
+26 Merkator_R
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+24 Elvis2
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показати весь коментар14.06.2024 22:24
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Он же никогда не врёт, а всегда говорит только правду!!!
Так любители зрады?! Верите?
Молодцы )
Вони ж в Україні воюють з НАТО. Але НАТО Навідьще не підьехало
Патерь нет?
Цапюри ще сильні, численні. Але у нас виходу нема, як їх утілізовувати. Або вони нас
Це клоуни, а не "фторая армия мира"...
- Цеж їб*ть-копать...