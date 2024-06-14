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Новини Війна
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Путін заявив, що в Україні воює 700 тисяч військових РФ

Путін заявив, що в Україні воює 700 тисяч військових РФ

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що на території України воює майже 700 тисяч російських військовослужбовців.

Про це правитель РФ сказав під час зустрічі з учасниками освітньої програми для російських військових, які брали участь у війні проти України, пише "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що востаннє очільник Кремля називав контингент російської армії в Україні наприкінці 2023 року. Тоді, за його словами, у війні проти України було задіяно 617 тисяч військових РФ.

Як повідомляв раніше Генштаб ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 524 060 російських окупантів.

Читайте також: У НАТО назвали "астрономічну цифру" втрат Росії на Харківщині: 1000 військових загиблими щодня

Автор: 

армія рф (17516) путін володимир (23873)


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Топ коментарі
+26
Путін злочинець,а не диктатор.Він терористі вбівця.
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14.06.2024 21:59
+24
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14.06.2024 22:02
+14
Тобто практично ВСІ сухопутні війська! Чи не час вже Японії почати забирати Курили та Сахалін, Фінляндії -- Карелію, Польщі -- Кролевець (Кенігсберг), замість того, щоб перейматися тим чи не розсердять путлера дії Заходу? При такому розвитку ситуації, дивись, і Китай підтягнеться, щоб повернути Забайкалля з Приамур'єм та Владивостоком, поки не пізно...
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14.06.2024 22:24
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От - **** - ше 200тис нагнав - недавно казав шо в Украіні 500 тис
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14.06.2024 21:57 Відповісти
700 тис сировини для хробаків це круто, От лише скільки ВОЇНІВ СВІТЛА нищачи їх загине,
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14.06.2024 22:02 Відповісти
А ви ось так взяли та й повірили маячні *****🤦
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14.06.2024 22:06 Відповісти
Так він і тих рахує, хто давно у Кобзона. Патерь то нет!
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14.06.2024 22:12 Відповісти
иди на путина дерьмо кацапское...!
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14.06.2024 22:56 Відповісти
Путін злочинець,а не диктатор.Він терористі вбівця.
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14.06.2024 21:59 Відповісти
Каждый щирий украинец просто обязан верить всему, что говорит товарищ путин!
Он же никогда не врёт, а всегда говорит только правду!!!
Так любители зрады?! Верите?
Молодцы )
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14.06.2024 21:59 Відповісти
А які ще крім щирих бувають українці?
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14.06.2024 22:07 Відповісти
Пугае захід

Вони ж в Україні воюють з НАТО. Але НАТО Навідьще не підьехало
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14.06.2024 22:00 Відповісти
А НАТО швидше за все і не приїде на війну.Але півмільйона кацапчиків вже тю тю!!!
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14.06.2024 22:03 Відповісти
От як пояснють таке велике кохання, до 700 000 вбивць ...українські ждуни ...московських оркив ...? Це бл... жах який, вони запустили в Україну з 19 р!
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14.06.2024 22:01 Відповісти
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14.06.2024 22:02 Відповісти
І ЦЕ ЗАЯВИЛА РАШИСТСЬКА ГНИДА, КОТРА ДО ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ,З ЄХИДНИМ ІПАЛОМ ,НА ВЕСЬ СВІТ ГОВОРИЛО , ЩО РАСЄЯНЕ І УКРАЇНЦІ "ЄДИНОВРОТ" І РАБСЄЯ , НІКОЛИ НЕ БУДЕ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ..ЩОБ ТИ РАШИСТСЬКЕ ПАДЛО СВОЄЮ БРЕХЛИВОЮ СЛЬЮНОЮ ,ЦІЄЇ Ж НОЧІ ЗАХЛИСНУВСЯ...
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14.06.2024 22:11 Відповісти
С учётом.... И мертвые с косами стоят. И тишина....
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14.06.2024 22:13 Відповісти
Жмурики.
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14.06.2024 22:17 Відповісти
И шо?
Патерь нет?
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14.06.2024 22:19 Відповісти
.." а вдоль дарогі мьортвиє с косамі стаят.")
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14.06.2024 22:20 Відповісти
Тобто практично ВСІ сухопутні війська! Чи не час вже Японії почати забирати Курили та Сахалін, Фінляндії -- Карелію, Польщі -- Кролевець (Кенігсберг), замість того, щоб перейматися тим чи не розсердять путлера дії Заходу? При такому розвитку ситуації, дивись, і Китай підтягнеться, щоб повернути Забайкалля з Приамур'єм та Владивостоком, поки не пізно...
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14.06.2024 22:24 Відповісти
А навіщо кетаю "підтягуватися " якщо ***** йому все те без "напрягу" вже і так віддав ?
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14.06.2024 23:00 Відповісти
100 років тому так і було б. Але поява ЯЗ все змінила.
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15.06.2024 08:26 Відповісти
Воювало…
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14.06.2024 22:24 Відповісти
Воювало! Мінус 500 000 баранів - 200 000 залишок.

Цапюри ще сильні, численні. Але у нас виходу нема, як їх утілізовувати. Або вони нас
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14.06.2024 22:27 Відповісти
Дайошь Юлю в санитарки.
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15.06.2024 00:41 Відповісти
Облиште, колего. Ваш опонент зумів відмовитися від ілюзій. А такий крок поваги вартий.
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15.06.2024 05:13 Відповісти
І що, 700 тис. жопоголових досі не змогли взяти Синьківку?

Це клоуни, а не "фторая армия мира"...
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14.06.2024 22:27 Відповісти
***** ось бачиш твоє тупоголове мʼясо не змогло реалізувати твої вологі мрії , остання твоя надія ядерка , але в такому разі не стане тебе і твоєї тюрми народів
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14.06.2024 22:39 Відповісти
Ось так українські чорноземи стають найродючішими в світі.
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14.06.2024 23:11 Відповісти
Вже хтось писав що могутня армія не може бути могутньою якщо вона їде штурмувати посадку на звичайних мотоциклах
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14.06.2024 23:31 Відповісти
💯👍🤝😁😂
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15.06.2024 18:52 Відповісти

- Цеж їб*ть-копать...
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14.06.2024 23:34 Відповісти
Це з кротофермою у владі, чи без?
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14.06.2024 23:57 Відповісти
Щоб ви всі здохли, москальські вбивці, які прийшли на територію України. Ненавиджу, сволота!
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15.06.2024 00:16 Відповісти
І ти, старе гбшне пуйло, щоб тебе чорти в сраку *бали!
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15.06.2024 00:18 Відповісти
Рашиський злочинець нагнав в Україну майже половину всієї сухопутної армії і "успіхи грандіозні" за вісім місяців наступу ці виродки захопии два невеличкі зруйновані міста Авдієвку і Марїнку і десяток маленьких геть зруйнованих сіл ,втративши понад сто тисяч своїх так званих воїнів і тисячі одиниць техніки ,так воюють тільки тупі кацапи.
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15.06.2024 08:35 Відповісти
Більше, і всі в землі
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15.06.2024 08:37 Відповісти
 
 