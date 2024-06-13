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Новини Війна
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У НАТО назвали "астрономічну цифру" втрат Росії на Харківщині: 1000 військових загиблими щодня

Російські окупанти

У НАТО заявили про високий рівень втрат російських окупаційних військ під час наступу у Харківській області у травні. Попри це, за оцінками НАТО, наразі Росія зберігає кількісну перевагу над Україною в боєприпасах, особовому складі і техніці.

Про це під час спілкування з журналістами розповів посадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня.

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"Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою", – сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих.

Говорячи про ситуацію у Харківській області, представник НАТО сказав, що РФ не змогла створити буферну зону, про що заявляв кремлівський глава Володимир Путін.

Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні РФ території є фрагментованими.

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"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", – додав він.

За його словами, у Росії є можливості щомісяця набирати до 30 тисяч нових військовослужбовців.

"Вони (росіяни. – Ред.), ймовірно, набирають близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, тому вони, ймовірно, можуть продовжувати покривати свої величезні втрати", – зазначив посадовець.

Водночас він додав, що наразі окупаційним військам РФ все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного проведення великих наступальних операцій.

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"І російське командування зараз намагається організувати і підтримувати моральний дух", – зауважив посадовець.

Автор: 

армія рф (17491) НАТО (6460) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
Харківська операція сьогодні-це бета-версія війни у 2026му.
Коли важка техніка у кацапів скінчиться, бо те, що продукує їх ВПК рік, ЗСУ виводить з ладу за 1,5÷2 місяці; потужностей для відновлення не вистачає, не дивлячись на залучення промзон Мелітополя/Маріуполя. ********** теж не безкінечні, як би вони не намагалися довести зворотнє.
Авіація застосовується обмежено. Кафровиє бімбомєтанія проводяться, але чомусь по білгородщині
І лишається тільки ванька з калашом, як спроба вирішення всіх проблем одночасно.
Так їх ще до чорта, але всіх прорахунків командування вони затулити не здатні.
Тому й дохнуть пачками
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13.06.2024 21:13
+6
HIMARS снова ударили под Белгородом: погибли военные РФ. Почему это неважно

https://www.youtube.com/watch?v=ZWf4kF3Ozu8
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13.06.2024 21:01
+4
Відчепіться від дядьки, в нього і так рак.
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13.06.2024 20:58
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"у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня"

А що з цього приводу скаже нам пан Остін?
Та нічого не скаже, бо це ж не він рахує, а тільки озвучує те, що йому якийсь радник підсуне.
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13.06.2024 20:48 Відповісти
підсовують як нетряпціякійсь? та ви шо? Шо у нього теж своя Ала Борисівна камуфляжі??
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13.06.2024 20:56 Відповісти
Відчепіться від дядьки, в нього і так рак.
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13.06.2024 20:58 Відповісти
у Єрмака?
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13.06.2024 21:03 Відповісти
У пыни. Так шо запасаемся гармошками для нарабсеи - выгодный бизнес намечается
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13.06.2024 21:09 Відповісти
У якого з них?
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13.06.2024 21:15 Відповісти
Который уже 6 лет как лежит во фризере, чекае официоз про рак.
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13.06.2024 21:32 Відповісти
ЗЫ... которых Вы имеете ввиду, дык, к ним - другой вопрос, мол, как стать крабом. Ответ, типо, стать раком, идти боком.
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13.06.2024 21:35 Відповісти
А до чого твій пронос???? А, ти москаль!
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14.06.2024 09:28 Відповісти
Фрізер - це обладнання для виготовлення морозива..типа вулична штука..для моржо у ріжках..як Ви туди путю й клонів впихнете?
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13.06.2024 22:09 Відповісти
фризер с английского - холодильник, даже в морге, на весь рост пыни- это фризер.
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13.06.2024 22:17 Відповісти
Єрмак сам рак.
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13.06.2024 21:14 Відповісти
Пан Остін тобі відповість, що менше "МАРАФОН" дивися, це пропаганда Банковій! Сам Шмигаль кришує.
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14.06.2024 09:27 Відповісти
Наче й багато, але це приблизно 350000 на рік. Там гарматного м'яса ще на десять років...
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13.06.2024 20:56 Відповісти
Броні в них щє на пару років, після чого втрати їх мʼяса значно виростуть.
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13.06.2024 21:19 Відповісти
HIMARS снова ударили под Белгородом: погибли военные РФ. Почему это неважно

https://www.youtube.com/watch?v=ZWf4kF3Ozu8
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13.06.2024 21:01 Відповісти
Муйня, свиноматки помьйоти ще зроблять...
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13.06.2024 21:04 Відповісти
Дякую,я повірив...
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13.06.2024 21:08 Відповісти
А шо там вірити, це вже перевірені цифри. Завжди коли починаються активні мʼясні штурми русня починає повільно просуватись за рахунок втрат 600-1200 кацапського мʼяса на день. Те саме було в Бахмуті, те саме було в Авдіївці.
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13.06.2024 21:17 Відповісти
Назвали "астрономічну" цифру втрат а в кінці взбодрили шо рашка кожен місяць може набирати в армію 30 тис
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13.06.2024 21:09 Відповісти
І виходить, що ті 30 тис/міс. виводяться з ладу тільки на Харківщині, а це далеко не вся лінія зіткнення.
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13.06.2024 21:19 Відповісти
Ну якщо з 10 травня брати, то 20
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13.06.2024 21:22 Відповісти
Харківська операція сьогодні-це бета-версія війни у 2026му.
Коли важка техніка у кацапів скінчиться, бо те, що продукує їх ВПК рік, ЗСУ виводить з ладу за 1,5÷2 місяці; потужностей для відновлення не вистачає, не дивлячись на залучення промзон Мелітополя/Маріуполя. ********** теж не безкінечні, як би вони не намагалися довести зворотнє.
Авіація застосовується обмежено. Кафровиє бімбомєтанія проводяться, але чомусь по білгородщині
І лишається тільки ванька з калашом, як спроба вирішення всіх проблем одночасно.
Так їх ще до чорта, але всіх прорахунків командування вони затулити не здатні.
Тому й дохнуть пачками
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13.06.2024 21:13 Відповісти
У них техніка ніколи не скінчиться, забудь про це
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14.06.2024 03:46 Відповісти
Назва статті якось по-дбільному написана:

У тексті "під час наступу у Харківській області" (йдеться про часовий проміжок, і тоді загальні втрати кацапів по всьому фронту співпадають з даними ГШ -1100-1300 кацапів на добу).
А в заголовку "на Харківщиші втрачала щодня 1000".

Така некоректна подача інформації призводить до критичного сприйняття суспільством офіційних даних щодо втрат кацапів, абсолютно зайвої дискусії на "гілках", зневіри у компетентності наших західних союзників.
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13.06.2024 22:00 Відповісти
Не кажіть про "астрономічні цифри". Такої науки, як астрономія, на болотах немає, тому місцевому царю пофігу
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13.06.2024 22:21 Відповісти
Московия перебросила тысячи вагнеровцев из АфрикиА точнее их более2000 боевиков для наступательных действий.
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13.06.2024 22:28 Відповісти
 
 