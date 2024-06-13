У НАТО назвали "астрономічну цифру" втрат Росії на Харківщині: 1000 військових загиблими щодня
У НАТО заявили про високий рівень втрат російських окупаційних військ під час наступу у Харківській області у травні. Попри це, за оцінками НАТО, наразі Росія зберігає кількісну перевагу над Україною в боєприпасах, особовому складі і техніці.
Про це під час спілкування з журналістами розповів посадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
За його словами, у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня.
"Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою", – сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих.
Говорячи про ситуацію у Харківській області, представник НАТО сказав, що РФ не змогла створити буферну зону, про що заявляв кремлівський глава Володимир Путін.
Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні РФ території є фрагментованими.
"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", – додав він.
За його словами, у Росії є можливості щомісяця набирати до 30 тисяч нових військовослужбовців.
"Вони (росіяни. – Ред.), ймовірно, набирають близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, тому вони, ймовірно, можуть продовжувати покривати свої величезні втрати", – зазначив посадовець.
Водночас він додав, що наразі окупаційним військам РФ все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного проведення великих наступальних операцій.
"І російське командування зараз намагається організувати і підтримувати моральний дух", – зауважив посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що з цього приводу скаже нам пан Остін?
Та нічого не скаже, бо це ж не він рахує, а тільки озвучує те, що йому якийсь радник підсуне.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWf4kF3Ozu8
Коли важка техніка у кацапів скінчиться, бо те, що продукує їх ВПК рік, ЗСУ виводить з ладу за 1,5÷2 місяці; потужностей для відновлення не вистачає, не дивлячись на залучення промзон Мелітополя/Маріуполя. ********** теж не безкінечні, як би вони не намагалися довести зворотнє.
Авіація застосовується обмежено. Кафровиє бімбомєтанія проводяться, але чомусь по білгородщині
І лишається тільки ванька з калашом, як спроба вирішення всіх проблем одночасно.
Так їх ще до чорта, але всіх прорахунків командування вони затулити не здатні.
Тому й дохнуть пачками
У тексті "під час наступу у Харківській області" (йдеться про часовий проміжок, і тоді загальні втрати кацапів по всьому фронту співпадають з даними ГШ -1100-1300 кацапів на добу).
А в заголовку "на Харківщиші втрачала щодня 1000".
Така некоректна подача інформації призводить до критичного сприйняття суспільством офіційних даних щодо втрат кацапів, абсолютно зайвої дискусії на "гілках", зневіри у компетентності наших західних союзників.