У НАТО назвали "астрономічну цифру" втрат Росії на Харківщині: 1000 військових загиблими щодня

У НАТО заявили про високий рівень втрат російських окупаційних військ під час наступу у Харківській області у травні. Попри це, за оцінками НАТО, наразі Росія зберігає кількісну перевагу над Україною в боєприпасах, особовому складі і техніці.

Про це під час спілкування з журналістами розповів посадовець НАТО на умовах анонімності, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

За його словами, у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня.

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"Я також додам, що здобутки в Харківській області, схоже, дісталися Росії досить дорогою ціною. Росія, ймовірно, зазнавала втрат майже по 1000 осіб на день у травні, що є досить астрономічною цифрою", – сказав посадовець, уточнивши, що йдеться саме про загиблих.

Говорячи про ситуацію у Харківській області, представник НАТО сказав, що РФ не змогла створити буферну зону, про що заявляв кремлівський глава Володимир Путін.

Фронт у цьому регіоні стабілізувався, а підконтрольні РФ території є фрагментованими.

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"Таким чином, в кінцевому підсумку, перемоги Росії на цьому напрямку будуть обмеженими", – додав він.

За його словами, у Росії є можливості щомісяця набирати до 30 тисяч нових військовослужбовців.

"Вони (росіяни. – Ред.), ймовірно, набирають близько 30 тисяч нових військовослужбовців щомісяця, тому вони, ймовірно, можуть продовжувати покривати свої величезні втрати", – зазначив посадовець.

Водночас він додав, що наразі окупаційним військам РФ все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного проведення великих наступальних операцій.

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"І російське командування зараз намагається організувати і підтримувати моральний дух", – зауважив посадовець.