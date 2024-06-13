В НАТО назвали "астрономическую цифру" потерь России на Харьковщине: 1000 военных погибшими ежедневно
В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае. Несмотря на это, по оценкам НАТО, сейчас Россия сохраняет количественное преимущество над Украиной в боеприпасах, личном составе и технике.
Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По его словам, в мае Россия теряла по 1000 военных погибшими ежедневно.
"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", - сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.
Говоря о ситуации в Харьковской области, представитель НАТО сказал, что РФ не смогла создать буферную зону, о чем заявлял кремлевский глава Владимир Путин.
Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные РФ территории являются фрагментированными.
"Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными", - добавил он.
По его словам, у России есть возможности ежемесячно набирать до 30 тысяч новых военнослужащих.
"Они (россияне. - Ред.), вероятно, набирают около 30 тысяч новых военнослужащих ежемесячно, поэтому они, вероятно, могут продолжать покрывать свои огромные потери", - отметил чиновник.
В то же время он добавил, что сейчас оккупационным войскам РФ все еще не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного проведения крупных наступательных операций.
"И российское командование сейчас пытается организовать и поддерживать моральный дух", - отметил чиновник.
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А що з цього приводу скаже нам пан Остін?
Та нічого не скаже, бо це ж не він рахує, а тільки озвучує те, що йому якийсь радник підсуне.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWf4kF3Ozu8
Коли важка техніка у кацапів скінчиться, бо те, що продукує їх ВПК рік, ЗСУ виводить з ладу за 1,5÷2 місяці; потужностей для відновлення не вистачає, не дивлячись на залучення промзон Мелітополя/Маріуполя. ********** теж не безкінечні, як би вони не намагалися довести зворотнє.
Авіація застосовується обмежено. Кафровиє бімбомєтанія проводяться, але чомусь по білгородщині
І лишається тільки ванька з калашом, як спроба вирішення всіх проблем одночасно.
Так їх ще до чорта, але всіх прорахунків командування вони затулити не здатні.
Тому й дохнуть пачками
У тексті "під час наступу у Харківській області" (йдеться про часовий проміжок, і тоді загальні втрати кацапів по всьому фронту співпадають з даними ГШ -1100-1300 кацапів на добу).
А в заголовку "на Харківщиші втрачала щодня 1000".
Така некоректна подача інформації призводить до критичного сприйняття суспільством офіційних даних щодо втрат кацапів, абсолютно зайвої дискусії на "гілках", зневіри у компетентності наших західних союзників.