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Новости Война
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В НАТО назвали "астрономическую цифру" потерь России на Харьковщине: 1000 военных погибшими ежедневно

Російські окупанти

В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае. Несмотря на это, по оценкам НАТО, сейчас Россия сохраняет количественное преимущество над Украиной в боеприпасах, личном составе и технике.

Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, в мае Россия теряла по 1000 военных погибшими ежедневно.

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"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", - сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.

Говоря о ситуации в Харьковской области, представитель НАТО сказал, что РФ не смогла создать буферную зону, о чем заявлял кремлевский глава Владимир Путин.

Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные РФ территории являются фрагментированными.

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"Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными", - добавил он.

По его словам, у России есть возможности ежемесячно набирать до 30 тысяч новых военнослужащих.

"Они (россияне. - Ред.), вероятно, набирают около 30 тысяч новых военнослужащих ежемесячно, поэтому они, вероятно, могут продолжать покрывать свои огромные потери", - отметил чиновник.

В то же время он добавил, что сейчас оккупационным войскам РФ все еще не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного проведения крупных наступательных операций.

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"И российское командование сейчас пытается организовать и поддерживать моральный дух", - отметил чиновник.

Автор: 

армия РФ (19350) НАТО (9999) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+12
Харківська операція сьогодні-це бета-версія війни у 2026му.
Коли важка техніка у кацапів скінчиться, бо те, що продукує їх ВПК рік, ЗСУ виводить з ладу за 1,5÷2 місяці; потужностей для відновлення не вистачає, не дивлячись на залучення промзон Мелітополя/Маріуполя. ********** теж не безкінечні, як би вони не намагалися довести зворотнє.
Авіація застосовується обмежено. Кафровиє бімбомєтанія проводяться, але чомусь по білгородщині
І лишається тільки ванька з калашом, як спроба вирішення всіх проблем одночасно.
Так їх ще до чорта, але всіх прорахунків командування вони затулити не здатні.
Тому й дохнуть пачками
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13.06.2024 21:13
+6
HIMARS снова ударили под Белгородом: погибли военные РФ. Почему это неважно

https://www.youtube.com/watch?v=ZWf4kF3Ozu8
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13.06.2024 21:01
+4
Відчепіться від дядьки, в нього і так рак.
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13.06.2024 20:58
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"у травні Росія втрачала по 1000 військових загиблими щодня"

А що з цього приводу скаже нам пан Остін?
Та нічого не скаже, бо це ж не він рахує, а тільки озвучує те, що йому якийсь радник підсуне.
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13.06.2024 20:48 Ответить
підсовують як нетряпціякійсь? та ви шо? Шо у нього теж своя Ала Борисівна камуфляжі??
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13.06.2024 20:56 Ответить
Відчепіться від дядьки, в нього і так рак.
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13.06.2024 20:58 Ответить
у Єрмака?
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13.06.2024 21:03 Ответить
У пыни. Так шо запасаемся гармошками для нарабсеи - выгодный бизнес намечается
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13.06.2024 21:09 Ответить
У якого з них?
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13.06.2024 21:15 Ответить
Который уже 6 лет как лежит во фризере, чекае официоз про рак.
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13.06.2024 21:32 Ответить
ЗЫ... которых Вы имеете ввиду, дык, к ним - другой вопрос, мол, как стать крабом. Ответ, типо, стать раком, идти боком.
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13.06.2024 21:35 Ответить
А до чого твій пронос???? А, ти москаль!
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14.06.2024 09:28 Ответить
Фрізер - це обладнання для виготовлення морозива..типа вулична штука..для моржо у ріжках..як Ви туди путю й клонів впихнете?
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13.06.2024 22:09 Ответить
фризер с английского - холодильник, даже в морге, на весь рост пыни- это фризер.
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13.06.2024 22:17 Ответить
Єрмак сам рак.
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13.06.2024 21:14 Ответить
Пан Остін тобі відповість, що менше "МАРАФОН" дивися, це пропаганда Банковій! Сам Шмигаль кришує.
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14.06.2024 09:27 Ответить
Наче й багато, але це приблизно 350000 на рік. Там гарматного м'яса ще на десять років...
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13.06.2024 20:56 Ответить
Броні в них щє на пару років, після чого втрати їх мʼяса значно виростуть.
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13.06.2024 21:19 Ответить
HIMARS снова ударили под Белгородом: погибли военные РФ. Почему это неважно

https://www.youtube.com/watch?v=ZWf4kF3Ozu8
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13.06.2024 21:01 Ответить
Муйня, свиноматки помьйоти ще зроблять...
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13.06.2024 21:04 Ответить
Дякую,я повірив...
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13.06.2024 21:08 Ответить
А шо там вірити, це вже перевірені цифри. Завжди коли починаються активні мʼясні штурми русня починає повільно просуватись за рахунок втрат 600-1200 кацапського мʼяса на день. Те саме було в Бахмуті, те саме було в Авдіївці.
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13.06.2024 21:17 Ответить
Назвали "астрономічну" цифру втрат а в кінці взбодрили шо рашка кожен місяць може набирати в армію 30 тис
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13.06.2024 21:09 Ответить
І виходить, що ті 30 тис/міс. виводяться з ладу тільки на Харківщині, а це далеко не вся лінія зіткнення.
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13.06.2024 21:19 Ответить
Ну якщо з 10 травня брати, то 20
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13.06.2024 21:22 Ответить
Харківська операція сьогодні-це бета-версія війни у 2026му.
Коли важка техніка у кацапів скінчиться, бо те, що продукує їх ВПК рік, ЗСУ виводить з ладу за 1,5÷2 місяці; потужностей для відновлення не вистачає, не дивлячись на залучення промзон Мелітополя/Маріуполя. ********** теж не безкінечні, як би вони не намагалися довести зворотнє.
Авіація застосовується обмежено. Кафровиє бімбомєтанія проводяться, але чомусь по білгородщині
І лишається тільки ванька з калашом, як спроба вирішення всіх проблем одночасно.
Так їх ще до чорта, але всіх прорахунків командування вони затулити не здатні.
Тому й дохнуть пачками
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13.06.2024 21:13 Ответить
У них техніка ніколи не скінчиться, забудь про це
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14.06.2024 03:46 Ответить
Назва статті якось по-дбільному написана:

У тексті "під час наступу у Харківській області" (йдеться про часовий проміжок, і тоді загальні втрати кацапів по всьому фронту співпадають з даними ГШ -1100-1300 кацапів на добу).
А в заголовку "на Харківщиші втрачала щодня 1000".

Така некоректна подача інформації призводить до критичного сприйняття суспільством офіційних даних щодо втрат кацапів, абсолютно зайвої дискусії на "гілках", зневіри у компетентності наших західних союзників.
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13.06.2024 22:00 Ответить
Не кажіть про "астрономічні цифри". Такої науки, як астрономія, на болотах немає, тому місцевому царю пофігу
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13.06.2024 22:21 Ответить
Московия перебросила тысячи вагнеровцев из АфрикиА точнее их более2000 боевиков для наступательных действий.
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13.06.2024 22:28 Ответить
 
 