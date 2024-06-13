В НАТО назвали "астрономическую цифру" потерь России на Харьковщине: 1000 военных погибшими ежедневно

В НАТО заявили о высоком уровне потерь российских оккупационных войск во время наступления в Харьковской области в мае. Несмотря на это, по оценкам НАТО, сейчас Россия сохраняет количественное преимущество над Украиной в боеприпасах, личном составе и технике.

Об этом во время общения с журналистами рассказал чиновник НАТО на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По его словам, в мае Россия теряла по 1000 военных погибшими ежедневно.

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"Я также добавлю, что достижения в Харьковской области, похоже, достались России достаточно дорогой ценой. Россия, вероятно, несла потери почти по 1000 человек в день в мае, что является достаточно астрономической цифрой", - сказал чиновник, уточнив, что речь идет именно о погибших.

Говоря о ситуации в Харьковской области, представитель НАТО сказал, что РФ не смогла создать буферную зону, о чем заявлял кремлевский глава Владимир Путин.

Фронт в этом регионе стабилизировался, а подконтрольные РФ территории являются фрагментированными.

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"Таким образом, в конечном итоге, победы России на этом направлении будут ограниченными", - добавил он.

По его словам, у России есть возможности ежемесячно набирать до 30 тысяч новых военнослужащих.

"Они (россияне. - Ред.), вероятно, набирают около 30 тысяч новых военнослужащих ежемесячно, поэтому они, вероятно, могут продолжать покрывать свои огромные потери", - отметил чиновник.

В то же время он добавил, что сейчас оккупационным войскам РФ все еще не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного проведения крупных наступательных операций.

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"И российское командование сейчас пытается организовать и поддерживать моральный дух", - отметил чиновник.