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Новости Война
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Строительство фортификаций, западное вооружение и мобилизация окажут существенное влияние на боевые действия в Украине, - Остин

остін

Действия Украины по укреплению оборонительных линий, эффективное использование предоставленного партнерами вооружения и мобилизация вместе будут иметь существенное влияние на боевые действия.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинцы много сделали для укрепления своих оборонительных позиций и эффективно используют оружие, которое им предоставляют, и боеприпасы. И еще больше этого будет продолжать поступать. И поэтому, по моему мнению, со временем они станут сильнее. Они также делают все возможное, чтобы мобилизовать больше людей и обучить больше людей. Итак, я думаю, что сочетание этих вещей будет иметь довольно существенное влияние на поле битвы, но нужно определенное время", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания в формате "Рамштайн".

Министр также подчеркнул, что средства на помощь Украине есть, и поддержка продолжит поступать "весьма значимым образом".

Остин также отметил, что в Харьковской области наблюдается замедление продвижения россиян и стабилизация этого участка фронта. Однако несколько недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны россиян, признал глава Пентагона.

Читайте также: После принятия решения о $61 млрд помощи США предоставили тысячи снарядов и оборудования для обороны Харьковщины, - Остин

Автор: 

Харьковщина (5577) мобилизация (2777) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+5
"Дії України з укріплення оборонних ліній, ефективне використання наданого партнерами озброєння та мобілізація разом матимуть суттєвий вплив на бойові дії" - це ж те, що казав Залужний ще рік тому!!
Але ж шобла не захотіла навіть репу почухати і просто...звільнили Залужного! А тепер втрачаємо території кілометрами!
А задроти за компами ще й досі гавкають ОПшними наративами : "наступ давай! наступ, я сказав!!"
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13.06.2024 19:15
+3
добродію (-ійко), пан остін, взагалі-то бойовий генерал й на стратегії війни розуміється, я дуже перепрошую, значно краще за вас...
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13.06.2024 19:13
+2
зеленому виродку прямим текстом вказали, що є запорукою успішної війни: й два з трьох пунктів - це повна й цілковита відповідальність тутешньої влади...
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13.06.2024 19:16
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Колоди в Кіма будете закуповувати,він в цінах знається.
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13.06.2024 19:05 Ответить
На бойові дії суттєвий вплив має тільки НАСТУП. Інше - це пусті слова при серйозній міні на обличчі. Нехай Остін проконсультується у своїх військових. Якщо не розуміє стратегію війни.
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13.06.2024 19:06 Ответить
добродію (-ійко), пан остін, взагалі-то бойовий генерал й на стратегії війни розуміється, я дуже перепрошую, значно краще за вас...
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13.06.2024 19:13 Ответить
Яку війну виграв ваш бойовий генерал Остін? Усі війни, яки були після ВВ ніяк не схожі на цю. НАТО лише вміє обіцяти допомогу та воювати зі значно слабшим супротивником на чужій території. Амеров в питанні війни можно не слухати, бо в них немає жодного кейса переможної війни, окрім Саддама та Югославії. Але то війнами назвати тяжко
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13.06.2024 19:28 Ответить
Ірак був серйозним супротивником - і якби не Ф 117 не відомо скіко би літаків коаліції збили би іракці.
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13.06.2024 19:35 Ответить
А що це за війна така "ВВ"? Може цапюра мав на увазі WW2?
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13.06.2024 19:48 Ответить
по-перше, все ж, судячи з прапорця біля вашого імені, він ВАШ генерал; по-друге, я принципово не хочу сперечатися з особою, для якої 2-га світова - це "ВВ"...
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13.06.2024 20:05 Ответить
"Дії України з укріплення оборонних ліній, ефективне використання наданого партнерами озброєння та мобілізація разом матимуть суттєвий вплив на бойові дії" - це ж те, що казав Залужний ще рік тому!!
Але ж шобла не захотіла навіть репу почухати і просто...звільнили Залужного! А тепер втрачаємо території кілометрами!
А задроти за компами ще й досі гавкають ОПшними наративами : "наступ давай! наступ, я сказав!!"
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13.06.2024 19:15 Ответить
Зеленський, мобілізація і брехня…

https://republic.com.ua/rub/opinion

Володимир Зеленський має різну риторику для західних аудиторій та локальних. Бо свої зʼїздять любий кавалочок.

Зацікавила цитата з пресконференції з Шольцем про мобілізацію:

«Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві. Безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти».

Ти диви, як заспівав? А що це було багато місяців поспіль, коли було запевнення від президента, що мобілізація не на часі, «Залужний вимагає мобілізувати пів мільйона людей, а я не бачу потреби». І нарешті - «у нас немає грошей мобілізувати цивільних, бо це економіка».

Далі був піар на так званому аудиті. Що мовляв, уже не треба мобілізувати півмільйона людей, спасибі Сирському. Правда, потім виявилось, що авіатехніків і кіберспеців забирають в штурмовики і це не дуже ок. Але хто ж на це зважає.

Профнепридатність пана Зеленського як Верховного головнокомандувача, його постійний газлайтинг українського суспільства та хейт щодо ЗСУ - призвів до того, що у нас минулого року була зірвана мобілізація. Тут зацитую нардепа і військового Романа Костенка, щоб розуміти масштаби проблеми: «За цей травень вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців у цілому». Тобто в період страшних боїв за Авдіївку у нас кіт не качався з мобілізаціями, ротаціями і так далі…

Чимало людей попросту розслабили булки, бо є «народжені для війни», а є мамині пиріжечки. А ще частина здорових чоловіків боїться походу для уточнення даних в ТЦК більше ніж російської окупації.

Хоча варто сказати, що бажаючих захищати свою державу та дім - не стало набагато менше, ніж у 2022 року. Про це каже соціологія. Але люди потребують чітких правил, строків демобілізації і відповіді на питання - чи буде ротація взагалі.

Цих відповідей бракує - тому це добрий ґрунт для маніпуляцій і заготовок реальних російських ІПСО - реальних, а не те, що не подобається зеленій владі.

Тіктоки і анонімні телеграми рясніють ефектними відео в кущах під ТЦК. Ось був свіжий блокбастер з Одеси. Довелось передивитись купу інтервʼю та відео учасників, аби зрозуміти проблему. Так от біда далеко не в самих ТЦК - біда в відсутності чітких правил, пояснень і порядку бронювання. Бо коли медик зі знаменитого відео з Одеси каже, що через відсутність броні - може не лишитись фельдшерів та водіїв швидкої у місті - це проблема уряду.

Чим займається уряд третій рік війни - велике питання.

Коли умовна Юлія Свириденко виходить і каже, що ось жінки мають оволодівати професією трактористів, бо чоловіки на фронті - у мене є тривожне відчуття, що ця пані ніколи не бачила як працює тракторист-комбайнер на полях з глинистим ґрунтом із крутим спуском. Там має бути фізична сила. А головне - добрі технічні знання.

Коли у київському метро офіційно кажуть, містяни вибачайте - у нас є мобілізовані машиністи, токарі і слюсарі, тому інтервали можуть бути збільшені - це теж питання до уряду. І того, а чому це якесь рило з букмекерської контори важливіше за осіб, які забезпечують оперативне пересування мільйонів громадян щодня?

Далі. Мене дуже турбує зростання насилля та ненависті в бік військовослужбовців, які займаються питаннями мобілізації. Так гранату у двір кинули, там з ножем напали. У Дніпрі якісь «народні месники» спалили рандомну машину ЗСУ, яка не мала жодного стосунку до ТЦК. Останнє особливо вражає, бо повірте - далі якраз волонтери і купуватимуть нове авто.

Питання: Чому донині не було жодного вечірнього звернення президента стосовно актів агресії, непорозуміння і страхів українських громадян? Чому не було офіційного засудження кидання гранат і поножовщини а ще ще бикотеки в бік реальних ветеранів «ти чо не здох на Бахмуті? Чого мій чоловік має воювати?».

У Зеленського завше знаходиться час прокоментувати пʼяні вечірки, бої Усика, Євробачення. Але не доходять руки пояснити потребу мобілізації українцям, а не Шольцу. І врешті - відповідальною рукою Верховного головнокомандувача навести лад з труднощами мобілізації - впорядкувати бронь не для «своїх», а-ля Кінокіт і єдиний телемарафон, а для справді критичної інфраструктури.

Зеленський має памʼятати, що питання поразки, несправедливого миру та втрати територій - будуть адресовані найперше до нього. І я не завидую тому, хто зубоскалив на стадіоні з того, що «Турчинов проср@в Крим». Якщо ми програємо цю війну - розривати підуть одну особу на Банкову. І я не впевнена, що у цьому питанні його спасе високий друг у помʼятій піжамі.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZX8le_WFqUF6oR9BjrW8bm1D8FxTLqk4MxSEFbMaes1gVuvrPCdxbSprgWn_Zkr5uWL5hCvoGWNCHrOjO27zFT9sgNTvn1V2bgVuAE9P3a8wLdvR5q6cs2fsjEU_RDZBc0ade1VPAOQqZ1itOG4KC6QMy4nVKJYw8RmtvtpHsgFcrx5JfV43VFGjf6XFkUuuGWFbi0KbOETfcc8R0faM_pd&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva
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13.06.2024 20:37 Ответить
зеленому виродку прямим текстом вказали, що є запорукою успішної війни: й два з трьох пунктів - це повна й цілковита відповідальність тутешньої влади...
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13.06.2024 19:16 Ответить
Хтось пи.дить, бо каца.и наступають, а Україна відступає, ще й гривню плавлять небриті пі..ари
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13.06.2024 19:27 Ответить
Этот Остин такой большой, а в сказки верит.
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13.06.2024 19:36 Ответить
 
 