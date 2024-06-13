Строительство фортификаций, западное вооружение и мобилизация окажут существенное влияние на боевые действия в Украине, - Остин

Действия Украины по укреплению оборонительных линий, эффективное использование предоставленного партнерами вооружения и мобилизация вместе будут иметь существенное влияние на боевые действия.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинцы много сделали для укрепления своих оборонительных позиций и эффективно используют оружие, которое им предоставляют, и боеприпасы. И еще больше этого будет продолжать поступать. И поэтому, по моему мнению, со временем они станут сильнее. Они также делают все возможное, чтобы мобилизовать больше людей и обучить больше людей. Итак, я думаю, что сочетание этих вещей будет иметь довольно существенное влияние на поле битвы, но нужно определенное время", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания в формате "Рамштайн".

Министр также подчеркнул, что средства на помощь Украине есть, и поддержка продолжит поступать "весьма значимым образом".

Остин также отметил, что в Харьковской области наблюдается замедление продвижения россиян и стабилизация этого участка фронта. Однако несколько недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны россиян, признал глава Пентагона.

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