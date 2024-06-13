После принятия решения о $61 млрд помощи США предоставили тысячи снарядов и оборудования для обороны Харьковщины, - Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже предоставили Украине тысячи снарядов и оборудования для обороны Харьковщины.

Об этом он заявил во время заседания в формате "Рамштайн", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"С тех пор как был подписан закон, США уже доставили десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни GMLRS и противотанковых орудий, а также дополнительных возможностей ПВО, чтобы помочь Украине отбить российские войска вблизи Харькова", - подчеркнул министр.

Остин также напомнил, что Байден недавно объявил о новом пакете помощи, который предоставит Украине больше перехватчиков ПВО, бронетехники, противотанкового оружия, артиллерийских систем и боеприпасов.

"Украинские войска отражают новое наступление России на Харьковщине и держат оборону на линиях фронта на востоке и юге Украины", - добавил глава Пентагона.

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Принятие Конгрессом США помощи для Украины

Принятие законопроекта о помощи Украине продолжалось в Конгрессе США с октября 2023 года. Тогда Белый дом подал бюджетный запрос в Конгресс, который предусматривал финансирование дополнительных расходов на помощь Украине в размере около 61,4 млрд долл. Однако вопрос не выносился на голосование из-за позиции части конгрессменов от Республиканской партии и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В феврале 2024 года Сенат США одобрил объединенный законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался выносить его на голосование.

В апреле 2024 года Майк Джонсон предложил Конгрессу собственные четыре отдельных законопроекта - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и по вопросам нацбезопасности США.

20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

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