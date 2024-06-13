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Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак на саміті G7 оголосить про виділення понад $300 млн допомоги Україні

сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті G7 в Італії оголосить про допомогу Україні у розмірі 242 млн фунтів стерлінгів (приблизно 309 млн доларів).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

"На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення до 242 млн фунтів стерлінгів допомоги Україні для задоволення нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладання фундаменту для довгострокового соціально-економічного відновлення та реконструкції", - зазначають у пресслужбі уряду.

Та додають, що це фінансування демонструє "незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією".

Зокрема, Сполучене Королівство звертає увагу, що "критично важлива енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивних російських ракетних ударів та бомбардувань протягом останніх кількох місяців".

У пресслужбі наголосили, що пріоритетом для прем'єр-міністра на саміті буде робота з партнерами над узгодженням способу використання заморожених російських активів для підтримки України.

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Нагадаємо,  саміт G7 пройде 13- 5 червня в Італії. На зустрічі лідери Великої сімки мають наміри обговорити плани щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. За інформацією прем’єрки Італії Джорджа Мелоні,  у ньому окрім семи світових лідерів і Папи Франциска, у саміті візьмуть участь "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних організацій. Зокрема і президент України Володимир Зеленський.

На початку червня  прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що президент України Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії. Поки не відомо, в якому форматі він долучиться до саміту, - онлайн чи особисто.

Автор: 

G-7 G7 (1034) Велика Британія (5602) допомога (8368) Сунак Ріші (183)


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Тільки у вигляді ракет та бомб, снарядів та літаків. Ніяких заводів, коштів на заводи. Великі будівничі з Великого будівництва всі кошти у фундамент заллють як звичайно. Вже півмільйона дронів вони НАБУДУВАЛИ ! Залишилось тільки дітей на власні острови відправити. На "заСРАННЯ".
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13.06.2024 06:27 Відповісти
що мертвому припарка - вибита енергетика. Восени і зимою в цій країні буде нереально жити і вести економічну діяльність. Обіцяють енергію лише на 4 години в день.
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13.06.2024 06:29 Відповісти
иди вешайся нытик,чем меньше таких в стране останеться тем лучше для страны.
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13.06.2024 07:54 Відповісти
Треба міняти напрямок цією допомоги - направляти на регіони, на конкретні цілі - включно на певні соціальні страти, готуватися до зими.
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13.06.2024 08:06 Відповісти
 
 