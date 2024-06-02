Зеленський візьме учать у саміті G7, - прем’єрка Італії Мелоні
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила участь президента Володимира Зеленського у саміті G7, який пройде з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише ANSA.
Участь Володимира Зеленського у саміті G7 підтвердила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, пояснивши, що, окрім семи світових лідерів і Папи Франциска, у саміті візьмуть участь "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних організацій.
Також стало відомо, що в Італію приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Італійська прем'єрка не уточнила, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.
Нагадаємо, 50 саміт G7 на найвищому рівні пройде з 13 по 15 червня у місті Бриндізі. На зустрічі лідери Великої сімки мають наміри обговорити плани щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.
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Зріст Джорджи Мелоні - 1,63 м. (163 см.)
злі вороги стверджують, що лідор вЗесвіту зебілів, теж 170см.??????
Нехай зелень та дермак краще будуть не присутні на G7.