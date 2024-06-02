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Зеленський візьме учать у саміті G7, - прем’єрка Італії Мелоні

Зеленський та Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила участь президента Володимира  Зеленського у саміті G7, який пройде з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише ANSA.

Участь Володимира Зеленського у саміті G7 підтвердила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, пояснивши, що, окрім семи світових лідерів і Папи Франциска, у саміті візьмуть участь "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних організацій.

Також  стало відомо, що в Італію приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Італійська прем'єрка не уточнила, чи буде Зеленський в Італії особисто або долучиться по відеозв'язку.

Нагадаємо, 50 саміт G7 на найвищому рівні пройде з 13 по 15 червня у місті Бриндізі. На зустрічі лідери Великої сімки мають наміри обговорити плани щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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Топ коментарі
+7
Нагундосить та нахамить там
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02.06.2024 14:17
+4
А пан Президент буде сам чи поряд Єрмак сидітиме...як нянька..?)
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02.06.2024 14:29
+3
Оголошую збір на відповідний костюм по етикету... Голитись не пропонуйте, воно останній "Мівін" догризає в бункері, хоча й на руках у пАтужного дЄрмака.
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02.06.2024 14:18
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Нагундосить та нахамить там
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02.06.2024 14:17 Відповісти
Оголошую збір на відповідний костюм по етикету... Голитись не пропонуйте, воно останній "Мівін" догризає в бункері, хоча й на руках у пАтужного дЄрмака.
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02.06.2024 14:18 Відповісти
А пан Президент буде сам чи поряд Єрмак сидітиме...як нянька..?)
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02.06.2024 14:29 Відповісти
як нянька., але із смоктунцем...
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02.06.2024 14:31 Відповісти
Як без няньки .
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02.06.2024 16:52 Відповісти
А хто таку вдалу фотографію підігнав "нашому" Гуліверу-препізеденту? Чи у нього підбори а італійка присіла?
Зріст Джорджи Мелоні - 1,63 м. (163 см.)
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02.06.2024 14:38 Відповісти
Зріст Ріші Сунака - 1,7 м. (170 см.)



злі вороги стверджують, що лідор вЗесвіту зебілів, теж 170см.??????
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02.06.2024 14:44 Відповісти
Зелень візме у якості кого? Запрошеноі мавпочки? G7 подивятся на це неоголоне, вартістью 10 тис евриків його як би військову уніформу. Та і дермак ще гривню вставить.

Нехай зелень та дермак краще будуть не присутні на G7.
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02.06.2024 15:20 Відповісти
Свято продовжується... але в липні у Вашингтоні він вже мовчки будете слухати як нікого нікуди навіть запрошувати не збираються
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02.06.2024 15:21 Відповісти
Навіщо воно там треба !
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02.06.2024 15:39 Відповісти
Від Зеленого виродка одні проблеми. 6 років безкінечного позору і катастроф. Нащо воно потрібне на G7? Знову позорити Україну буде. Небрите, пожмакане, неймовірно тупе і хамовите.
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02.06.2024 16:25 Відповісти
Уявляю з якою відразою і гідливістю вони спілкуються з ерпіду))
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02.06.2024 16:33 Відповісти
Та ну його на йух . таке посилати на G-7 . краще відеозв'язок.
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02.06.2024 16:56 Відповісти
В якості піаеіста запросили
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02.06.2024 22:02 Відповісти
 
 