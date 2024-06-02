Зеленский примет участие в саммите G7, - премьер Италии Мелони

Премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила участие президента Владимира Зеленского в саммите G7, который пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет ANSA.

Участие Владимира Зеленского в саммите G7 подтвердила премьер Италии Джорджа Мелони, пояснив, что, кроме семи мировых лидеров и Папы Франциска, в саммите примут участие "по меньшей мере пятнадцать" стран и международных организаций.

Также стало известно, что в Италию приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Итальянский премьер не уточнила, будет ли Зеленский в Италии лично или присоединится по видеосвязи.

Напомним, 50 саммит G7 на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи. На встрече лидеры Большой семерки намерены обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": G7 и страны ЕС хотят усилить давление на банки, которые помогают РФ обходить санкции, - Bloomberg