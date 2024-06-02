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G7 (799) Зеленский (19011) саммит (1113) Джорджа Мелони (78)

Зеленский примет участие в саммите G7, - премьер Италии Мелони

Зеленський та Мелоні

Премьер Италии Джорджа Мелони подтвердила участие президента Владимира Зеленского в саммите G7, который пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Италии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет ANSA.

Участие Владимира Зеленского в саммите G7 подтвердила премьер Италии Джорджа Мелони, пояснив, что, кроме семи мировых лидеров и Папы Франциска, в саммите примут участие "по меньшей мере пятнадцать" стран и международных организаций.

Также стало известно, что в Италию приедет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Итальянский премьер не уточнила, будет ли Зеленский в Италии лично или присоединится по видеосвязи.

Напомним, 50 саммит G7 на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи. На встрече лидеры Большой семерки намерены обсудить планы по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

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Топ комментарии
+7
Нагундосить та нахамить там
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02.06.2024 14:17
+4
А пан Президент буде сам чи поряд Єрмак сидітиме...як нянька..?)
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02.06.2024 14:29
+3
Оголошую збір на відповідний костюм по етикету... Голитись не пропонуйте, воно останній "Мівін" догризає в бункері, хоча й на руках у пАтужного дЄрмака.
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02.06.2024 14:18
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Нагундосить та нахамить там
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02.06.2024 14:17 Ответить
Оголошую збір на відповідний костюм по етикету... Голитись не пропонуйте, воно останній "Мівін" догризає в бункері, хоча й на руках у пАтужного дЄрмака.
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02.06.2024 14:18 Ответить
А пан Президент буде сам чи поряд Єрмак сидітиме...як нянька..?)
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02.06.2024 14:29 Ответить
як нянька., але із смоктунцем...
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02.06.2024 14:31 Ответить
Як без няньки .
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02.06.2024 16:52 Ответить
А хто таку вдалу фотографію підігнав "нашому" Гуліверу-препізеденту? Чи у нього підбори а італійка присіла?
Зріст Джорджи Мелоні - 1,63 м. (163 см.)
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02.06.2024 14:38 Ответить
Зріст Ріші Сунака - 1,7 м. (170 см.)



злі вороги стверджують, що лідор вЗесвіту зебілів, теж 170см.??????
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02.06.2024 14:44 Ответить
Зелень візме у якості кого? Запрошеноі мавпочки? G7 подивятся на це неоголоне, вартістью 10 тис евриків його як би військову уніформу. Та і дермак ще гривню вставить.

Нехай зелень та дермак краще будуть не присутні на G7.
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02.06.2024 15:20 Ответить
Свято продовжується... але в липні у Вашингтоні він вже мовчки будете слухати як нікого нікуди навіть запрошувати не збираються
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02.06.2024 15:21 Ответить
Навіщо воно там треба !
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02.06.2024 15:39 Ответить
Від Зеленого виродка одні проблеми. 6 років безкінечного позору і катастроф. Нащо воно потрібне на G7? Знову позорити Україну буде. Небрите, пожмакане, неймовірно тупе і хамовите.
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02.06.2024 16:25 Ответить
Уявляю з якою відразою і гідливістю вони спілкуються з ерпіду))
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02.06.2024 16:33 Ответить
Та ну його на йух . таке посилати на G-7 . краще відеозв'язок.
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02.06.2024 16:56 Ответить
В якості піаеіста запросили
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02.06.2024 22:02 Ответить
 
 