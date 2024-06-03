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G-7 G7 (992) Зеленський (22448) саміт (723) Сергій Никифоров (158)

Зеленський візьме участь у саміті G7 в Італії. Одна з ключових тем - посилення української ППО, - Никифоров

Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії, який відбудеться 13-15 червня. Поки не відомо, в якому форматі він долучиться до саміту, - онлайн чи особисто.

Про це прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Або онлайн, або фізична присутність президента там буде. Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "Великої сімки", - зазначив Никифоров.

Він зауважив, що зі США, які братимуть участь у саміті, Зеленський має намір обговорити подальше нарощування оборонної підтримки, розвиток коаліції західних винищувачів і кроки задля прискорення постачання F-16.

Також серед ключових тем, які Україна планує обговорити з партнерами, буде посилення української ППО додатковими системами та ракетами до них.

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Раніше участь Зеленського в саміті G-7 підтвердила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні.

Саміт пройде з 13 по 15 червня у місті Бріндізі в Італії.

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Топ коментарі
+4
Я ще мрію, щоб йому хтось з військових у зуби зацідив..
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03.06.2024 13:55
+3
Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки"

Лузатиме великі сємки...
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03.06.2024 13:42
+2
Чекаю з нетерпінням, коли нарешті ЗЄ просто викинуть за двері на одному з таких заходів.

Заїбало вже всіх в доску це зажопне, тупориле хамло.
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03.06.2024 13:44
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Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки"

Лузатиме великі сємки...
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03.06.2024 13:42 Відповісти
Невже у неряпкиякоїсь є, як у справжнього президента, прес-секретар ??? Це той що кепкував з історичного обеліску у Вашингтоні ? А шо такоє - де Подляки з Люсямі? А Козир ,як й ПРийняото, наглядачу від Мацкви завжди по праву руку від нетряпкиякоїсь зараз на у сіх перемовинах...
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03.06.2024 14:02 Відповісти
Чекаю з нетерпінням, коли нарешті ЗЄ просто викинуть за двері на одному з таких заходів.

Заїбало вже всіх в доску це зажопне, тупориле хамло.
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03.06.2024 13:44 Відповісти
Я ще мрію, щоб йому хтось з військових у зуби зацідив..
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03.06.2024 13:55 Відповісти
В Румуніі вже почались дебати - давати Украіні Петріот - чи собі залишити
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03.06.2024 13:51 Відповісти
До речі, поки гундосий шаройобиться по світу, по Мережі ходять вперті слухи, що єрмачина тихою самою щось там крисятнічає в резиденції Віскулі у бацьки, може хоче, щоб його всиновили 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 13:56 Відповісти
Таке враження, що він боїться в Україні знаходитися... З чого б це?
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03.06.2024 14:04 Відповісти
Лєнка, накінець, маєчку йому випере? Чи далі як бомж буде?
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03.06.2024 14:06 Відповісти
А когда собираетесь Мелитополь освобождать? И чем?
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03.06.2024 16:58 Відповісти
 
 