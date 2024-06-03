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G7 (799) Зеленский (19042) саммит (1113) Сергей Никифоров (152)

Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии. Одна из ключевых тем - усиление украинской ПВО, - Никифоров

Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии, который состоится 13-15 июня. Пока не известно, в каком формате он присоединится к саммиту, - онлайн или лично.

Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил в эфире телемарафона, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Или онлайн, или физическое присутствие президента там будет. Это без сомнений. G7 являются нашими основными партнерами. Мы будем говорить с ними о ключевых темах наших отношений, включая диалоги в двусторонних форматах с государствами "Большой семерки", - отметил Никифоров.

Он отметил, что с США, которые будут участвовать в саммите, Зеленский намерен обсудить дальнейшее наращивание оборонной поддержки, развитие коалиции западных истребителей и шаги для ускорения поставок F-16.

Также среди ключевых тем, которые Украина планирует обсудить с партнерами, будет усиление украинской ПВО дополнительными системами и ракетами к ним.

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Ранее участие Зеленского в саммите G-7 подтвердила премьер Италии Джорджа Мелони.

Саммит пройдет с 13 по 15 июня в городе Бриндизи в Италии.
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Топ комментарии
+4
Я ще мрію, щоб йому хтось з військових у зуби зацідив..
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03.06.2024 13:55
+3
Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки"

Лузатиме великі сємки...
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03.06.2024 13:42
+2
Чекаю з нетерпінням, коли нарешті ЗЄ просто викинуть за двері на одному з таких заходів.

Заїбало вже всіх в доску це зажопне, тупориле хамло.
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03.06.2024 13:44
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Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки"

Лузатиме великі сємки...
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03.06.2024 13:42 Ответить
Невже у неряпкиякоїсь є, як у справжнього президента, прес-секретар ??? Це той що кепкував з історичного обеліску у Вашингтоні ? А шо такоє - де Подляки з Люсямі? А Козир ,як й ПРийняото, наглядачу від Мацкви завжди по праву руку від нетряпкиякоїсь зараз на у сіх перемовинах...
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03.06.2024 14:02 Ответить
Чекаю з нетерпінням, коли нарешті ЗЄ просто викинуть за двері на одному з таких заходів.

Заїбало вже всіх в доску це зажопне, тупориле хамло.
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03.06.2024 13:44 Ответить
Я ще мрію, щоб йому хтось з військових у зуби зацідив..
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03.06.2024 13:55 Ответить
В Румуніі вже почались дебати - давати Украіні Петріот - чи собі залишити
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03.06.2024 13:51 Ответить
До речі, поки гундосий шаройобиться по світу, по Мережі ходять вперті слухи, що єрмачина тихою самою щось там крисятнічає в резиденції Віскулі у бацьки, може хоче, щоб його всиновили 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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03.06.2024 13:56 Ответить
Таке враження, що він боїться в Україні знаходитися... З чого б це?
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03.06.2024 14:04 Ответить
Лєнка, накінець, маєчку йому випере? Чи далі як бомж буде?
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03.06.2024 14:06 Ответить
А когда собираетесь Мелитополь освобождать? И чем?
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03.06.2024 16:58 Ответить
 
 