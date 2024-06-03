Зеленський прибув з візитом на Філіппіни (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли, де планується зустріч з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило філіппінське інформаційне агентство PNA.

"Президент України Володимир Зеленський прибув до Маніли для перемовин із президентом Фердинандом Маркосом. Зеленський зустрінеться із Маркосом у палаці Маласанан близько 8-ї ранку понеділка", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства Associated Press, основна мета поїздки - закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті.

До Філіппін український президент прибув без попередження та під суворою охороною ввечері 2 червня після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", - написав згодом Зеленський.

Він додав, що з президентом Філіппін обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.

"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - зазначив Зеленський.













Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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