УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11611 відвідувач онлайн
Новини
5 564 42
візит (1492) Зеленський (22416) Філіппіни (19)

Зеленський прибув з візитом на Філіппіни (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Філіппін Маніли, де планується зустріч з філіппінським колегою Фердинандом Маркосом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило філіппінське інформаційне агентство PNA.

"Президент України Володимир Зеленський прибув до Маніли для перемовин із президентом Фердинандом Маркосом. Зеленський зустрінеться із Маркосом у палаці Маласанан близько 8-ї ранку понеділка", - йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства Associated Press, основна мета поїздки - закликати регіональних лідерів взяти участь у організованому Швейцарією глобальному мирному саміті.

До Філіппін український президент  прибув без попередження та під суворою охороною ввечері 2 червня після виступу на форумі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

"Вдячний Філіппінам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії проти нашої країни, а також за підтримку важливих резолюцій ООН. Україна має намір відкрити посольство в Манілі цього року для зміцнення двосторонньої співпраці", - написав згодом Зеленський.

Він додав, що з президентом Філіппін обговорили інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.

"Цінуємо, що Філіппіни візьмуть участь у Саміті", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський з Фердинандом Маркосом
Володимир Зеленський на Філіппінах
Українаська делегація з Фердинандом Маркосом
Двохстороння зустріч на Філіппінах

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїде з робочим візитом на Філіппіни, - ЗМІ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Мощно!!! А Занзибар на какое число?
показати весь коментар
03.06.2024 06:30
+13
Це пiсля пiвденно-схiдного Гондурасу.
показати весь коментар
03.06.2024 06:49
+12
Пилипини - це харашо.
Але ще неохопленими залишилися Науру, Тувалу, Маршалові острови.
Це нехарашо!
показати весь коментар
03.06.2024 07:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мощно!!! А Занзибар на какое число?
показати весь коментар
03.06.2024 06:30 Відповісти
Це пiсля пiвденно-схiдного Гондурасу.
показати весь коментар
03.06.2024 06:49 Відповісти
Но-но! Наступна зустріч з президентом Пінгвінів Антарктиди!
показати весь коментар
03.06.2024 08:19 Відповісти
пінгвіни нормально,
в нас одна українська станція в Антарктиді....
а там під льодом? - треба мати!
показати весь коментар
03.06.2024 20:56 Відповісти
я б туди джавелініv щє завіз штук 100 для почятку...
показати весь коментар
03.06.2024 21:05 Відповісти
Головне - без попередження.
показати весь коментар
03.06.2024 08:43 Відповісти
Пилипини - це харашо.
Але ще неохопленими залишилися Науру, Тувалу, Маршалові острови.
Це нехарашо!
показати весь коментар
03.06.2024 07:01 Відповісти
Кулєба таки дірка від бубліка. Стидоба.
Це ж треба бути таким безхребетним слизняком.
А МЗС - відсидка для ворюг.

Україну у світі представляє пересувний цирк з агентами ФСБ на чолі.
Ну от ЯК патріоти сподіваються перемогти?
показати весь коментар
03.06.2024 07:25 Відповісти
темні часи
показати весь коментар
03.06.2024 07:27 Відповісти
Цензор млять. Не знущайся. Карош вже про цю блювотню зелену згадувати
показати весь коментар
03.06.2024 07:44 Відповісти
дєрьмак свого персонального клована тримає на короткому повідку.
...До Філіппін український президент прибув без попередження та під суворою охороною...
Мабуть хоче "визиваю удар на сєбя" зробити, ну тобто щоб "будут стрєлять по мнє, а поцілять в блазня."
показати весь коментар
03.06.2024 07:44 Відповісти
А що воно там кіздануло про палестину в Сінгапурі?? Новина буде чи ні???
показати весь коментар
03.06.2024 07:47 Відповісти
Той, хто вправяється в гуморі - нехай подумає про те, що Філіпіни входять у трійку найбільших союзників США (тобто наших головних союзників!) у Тихоокеанському регіоні нарівні з Японією та Тайванем.
Філіпіни дуже важливі стратегічно!
Мудреці, блд. Читати книжки треба, а не пропаганду російську про їхні нікарагуа-венесуели.
показати весь коментар
03.06.2024 07:48 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 Клоун,ти з якого цирку?
показати весь коментар
03.06.2024 08:04 Відповісти
Ну як з якого? З нашого, українського.
Коли бидло в 19 році вибрало блазня, то вся країни перетворилася в цирк.
показати весь коментар
03.06.2024 08:15 Відповісти
Мені найбільш показовою є третя фотка, якщо рахувати зверху вниз. На ній справжній керівник України, такий великий і поважний, д,Ермак, і біля нього з ліва сидить блазень, якого д,Ермак взяв з собою, щоб веселив своїми дебільними хохмами президента Філіпін про Україну, яка приймає з всіх сторін.
показати весь коментар
03.06.2024 08:24 Відповісти
Всетаки поехал на курорт.
показати весь коментар
03.06.2024 08:14 Відповісти
на поводку у дЄрмака до філліпін прибув зєлєнский.
показати весь коментар
03.06.2024 08:17 Відповісти
😂👏👍
показати весь коментар
03.06.2024 11:00 Відповісти
факт !
Питання - хто кого вічно таскає зі собою по усіх зустрічах
показати весь коментар
03.06.2024 11:32 Відповісти
Это потужно?
показати весь коментар
03.06.2024 08:19 Відповісти
И невесту свою, бородатую, прихватил.
Пс а поедь ещё на Соломоновы острова, там тоже, говорят, красиво
показати весь коментар
03.06.2024 08:33 Відповісти
Потужно, гроші тратить, які могли би піти на оборону
показати весь коментар
03.06.2024 08:33 Відповісти
Так, ми багато чтого пам'ятаємо...
показати весь коментар
03.06.2024 08:53 Відповісти
Може філіпінські хілери чи кілери йому мізки виправлять...
показати весь коментар
03.06.2024 08:59 Відповісти
А завхоз ермак у клоуна секретаршей уже работает, что клоун его везде за собой таскает? Или дерьмак как Черномырдин, который был смотрящим за Украиной, а он смотрящий за клоуном? Интересно а в туалет они тоже вместе ходят, и царицу Елену Владимировну тоже вместе топчут? А это хорошо что эти"два брата акробата" сейчас находятся далеко от Украины, хоть гадостей меньше сделают для страны. Их нужно обоих держать подальше от Украины и от ЗСУ.
показати весь коментар
03.06.2024 09:16 Відповісти
А може не "на Філіппіни", а "в Філіппіни" ?!
показати весь коментар
03.06.2024 09:24 Відповісти
Тут як раз таки "на островах Філіппінського архіпелагу" оскільки це острів, правильно "на"
показати весь коментар
03.06.2024 10:34 Відповісти
а з пінгвінами та білими ведмедями вже підписав гарантії безпеки?
показати весь коментар
03.06.2024 09:39 Відповісти
На Філіпінах донедавна теж був паяц-президент дутерте. Піндосам війну оголошував🤣
показати весь коментар
03.06.2024 09:48 Відповісти
****ь! Уся хуцпа дружно поїхала "погреться" на чолі з Дерьмаком. А на кого ж вони країну залишили - невже на МАрʼяну Безумну? Марʼяна - головне одразу взять Нацбанк, Укрпоштамт і Київський вокзал. І "Вся власть Безумним!"
показати весь коментар
03.06.2024 09:57 Відповісти
Коротше:Дурне,поїхало в турне.Надіюсь,що це прощальні гастролі блазня.
показати весь коментар
03.06.2024 10:00 Відповісти
і тут він не дуже великого зросту... треба їхати в Хоббітанію та намагатися не взяти з собою бичка на випасі єрмака
показати весь коментар
03.06.2024 10:45 Відповісти
ОПа каже шо до КСУ , звертатися не будуть, про визнання легітимності 🤡...тому поки шо , поматається у легітимній якості ...але не довго ...
показати весь коментар
03.06.2024 10:58 Відповісти
Чекаємо на фоточкі з манільських курортів, бо щось найвеличнівший давно не відпочивав, ще надірветься...
показати весь коментар
03.06.2024 10:59 Відповісти
Філіппінці взагалі знають про існування такої країни як Україна? Не говорячи про те де вона знаходиться...
показати весь коментар
03.06.2024 11:00 Відповісти
 
 