УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11816 відвідувачів онлайн
Новини
4 325 70
Зеленський (22416) Філіппіни (19)

Зеленський приїде з робочим візитом на Філіппіни, - ЗМІ

Володимир Зеленський приїде на Філіппіни

Володимир Зеленський після Сінгапуру поїде на Філіппіни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням Rappler.

Видання пише, що Зеленський після поїздки до Сінгапуру пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін - Маніли.

Зазначається, що це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.

Як інформував Цензор.НЕТ, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".

Читайте: Зеленський запросив прем’єра Сінгапуру Вонга на Саміт миру

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
показати весь коментар
02.06.2024 18:25
+42
показати весь коментар
02.06.2024 18:31
+27
показати весь коментар
02.06.2024 18:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.06.2024 18:25 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2024 18:37 Відповісти
Бажано на довічне!
показати весь коментар
02.06.2024 18:37 Відповісти
Глава держави не має ніякого права називати потенційного президента США «лузером»https://republic.com.ua/article/glava-derzhavi-ne-ma%d1%94-niyakogo-prava-nazivati-potenczijnogo-prezidenta-ssha-luzerom.html#respond 0

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/video-post https://republic.com.ua/rub/politics

Комусь з українців може не подобатись Трамп, комусь Байден, комусь обидва. Хтось може прихильно ставитись до обох. Усі можуть писати що завгодно в соцмережах і висловлювати свою думку або дурку - на те він і вільний світ.

Але глава держави, який за Конституцією відповідає за зовнішні відносини, не має ніякого права називати потенційного президента США «лузером», як зробив це Зеленський в https://www.youtube.com/watch?v=5OA7OzJHPY0&t=820s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 інтервʼю «The Guardian" .

От навіщо? Щоб Трамп, який чутливо ставиться до особистих випадів, змінив свою позицію після цього? Щоб показати «а я можу» образити потенційного переможця виборів країни, яка є нашим найбільшим партнером у війні? Якась дитяча пісочниця, тільки з недитячою сферою відповідальності.

Наша дипломатія має працювати з усіма політичними гравцями в союзних країнах - це альфа і омега зовнішніх відносин. Особисте ставлення відповідальних за міжнародну співпрацю має залишитися далеко за дужками професійної діяльності. Якщо вона є професійною. Бо образливі вислови Зеленського шкодять в перспективі не Трампу.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVRKbSYXhqB0tCEctcA2jTuZ68zf63VCJ-ZMqUC7a7-DUOLYdkOs8-********************************************************************************-VHZZBg6ZmrKQzNcG-JHE3EK-uDjAsSH05b81VQ&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
показати весь коментар
02.06.2024 20:35 Відповісти
Що не дозволено королям, те дозволено блазню!
показати весь коментар
02.06.2024 22:25 Відповісти
Сядеш, чи ляжеш?
показати весь коментар
02.06.2024 19:56 Відповісти
Краде і подорожує як в останній день.
показати весь коментар
02.06.2024 18:26 Відповісти
Аккуратней ему надо. Там за кокс и повесить могут
показати весь коментар
02.06.2024 18:52 Відповісти
Хтось може відповісти: ***** нам ті Філіппіни ЗАРАЗ?
показати весь коментар
02.06.2024 19:35 Відповісти
👏👏👏 Підозрюю, що у США, Францію, Велику Британію, куди точно їхати треба, просто не кличуть. В Україні він створює Єрмаку незручності, нагадуючи своєю присутністю, що саме його обрали президентом. Тому і їде туди, де ще можна оплески зірвати. Хоча там ні грошей на інвестиції нема, ні зброю не роблять, зате можуть поділитися досвідом з корупції.
показати весь коментар
02.06.2024 19:46 Відповісти
Президент Маркос наш мужик,він за Україну!Тільки б зеля не зіпсував ситуацію
показати весь коментар
02.06.2024 18:27 Відповісти
наш мужик, говорят только кацы тупоголовые)))
показати весь коментар
02.06.2024 19:30 Відповісти
тупоголовим є ти,чернігівський,а Фернандо Фернандович працює зі США і зневажає росію
показати весь коментар
03.06.2024 15:54 Відповісти
Маркос може й наш мужик, але Філіпіни зараз на ножах із чайною.

тщатєльнєй би вофка мандрував, бо китайська тигра легко знайде спосіб напісяти в наші тапки

.
показати весь коментар
02.06.2024 19:36 Відповісти
імітація бурної діяльності
показати весь коментар
02.06.2024 18:27 Відповісти
Молодии - гуляє!
показати весь коментар
02.06.2024 18:29 Відповісти
Приїде..потягом?

Замахало воно..метушиться, капець. Воно точняком одного разу не повернеться..з країни, де немає екстрадиції..
показати весь коментар
02.06.2024 18:29 Відповісти
А наше дурне поїхало в турне. Хоча насправді, дурні - це ті, хто за це зє голосував
показати весь коментар
02.06.2024 18:30 Відповісти
Серливе,брехливе, воровите та прострочене дурне здійсьнює турне. За наш рахунок.
показати весь коментар
02.06.2024 18:30 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2024 18:31 Відповісти
🤣👍👏
показати весь коментар
02.06.2024 18:49 Відповісти
Кращого ще не було)))))
показати весь коментар
02.06.2024 18:53 Відповісти
Дуже скучив за морем-океаном, пляж, пісочок, коктейлі, хвойди.....
показати весь коментар
02.06.2024 18:32 Відповісти
На відпочинок преться.
Вже спакував свої червоні плавки.
Може якусь акулу привліче... не знаю.
показати весь коментар
02.06.2024 18:35 Відповісти
привабить))
показати весь коментар
02.06.2024 20:57 Відповісти
И носило меня, как осенний листок.... (с)
показати весь коментар
02.06.2024 18:35 Відповісти
підар нагуляний,ти ж казав,що до кінця війни не будеш піднімати тарифи!
Чому світло подорожало вдвічі? війна закінчилася?
показати весь коментар
02.06.2024 18:36 Відповісти
Прсто надо перестать стрелять.
показати весь коментар
02.06.2024 19:58 Відповісти
Пенси дуже активно юзають смартфони, які їм вазелинові підігнали. Заряджають часто....витрачають електририку.
показати весь коментар
02.06.2024 20:58 Відповісти
херпіду справив скумбрії та спиногризам класні канікули на останок за госкошт , розуміючи що дцрнів 73 вже немає від слова зовсім
показати весь коментар
02.06.2024 18:38 Відповісти
А на Харківщину ти не хочеш поїхати подивитись на фортифікаційні споруди,які не побудував ні ти,ні міністерство оборони?
показати весь коментар
02.06.2024 18:38 Відповісти
був він там
показати весь коментар
02.06.2024 18:44 Відповісти
хай ще раз поїде і надовго! харків*яни переведуть дух від обстрілів!!!
показати весь коментар
02.06.2024 18:57 Відповісти
можливо.Хоча в Одесі стріляли під час його візиту,щось не домовились
показати весь коментар
03.06.2024 15:57 Відповісти
Ще б на Гаїті його занесло, провели б над ним обряд Вуду.
показати весь коментар
02.06.2024 18:40 Відповісти
показати весь коментар
02.06.2024 18:49 Відповісти
А що зрадника ібуковича було недостатньо ?!

Ну не требо тут перебільшувати . Не усіх пам"ять як рибок кої .

Й не требо робити круглі очі й питати тут , чи не вже ж в 2010 році на харківщині , чи одесчині за ібуковича проголосували 65% ( у другому турі) , в 2014 році за Порошенко , 55% , а в 2019 (у другому турі) за ЗЕ-фофіка 75% ... але це зовсім інші люди . Подавна більшість -- тіж самі . Требо як мінімум 50 років , що змінилося відношення основної маси т.з. "електорального болота" до виборів ... й щоб це болото наприкінець зрозуміло , що "пА пріколу" , або "так хужє нє будєт" голосують виключно дегенерати .

Бо йщо ти наголосував - те ти й маєшь ... Й коли долбасята волають , "а нас заЧито" , то я відповідаю - за ібуковича ... То ж тепер й за фофіка ...
показати весь коментар
02.06.2024 19:04 Відповісти
А комірець піднімає ...тіпу він 🤡 ленін ...треба мавзолей будувати ,вже на часі...
показати весь коментар
02.06.2024 18:51 Відповісти
Може краще піраміду зеленхомона
показати весь коментар
02.06.2024 18:57 Відповісти
Шота на филипинии прохладственно.
показати весь коментар
02.06.2024 19:35 Відповісти
До пингвінів хай візит ще зробить, там також самі важливі і актуальні справи можна вирішити для Українців
показати весь коментар
02.06.2024 18:51 Відповісти
Дурне в нескінченному турне.... Восені повернеться, мабудь... Хоча наф він в Україні потрібен?
показати весь коментар
02.06.2024 18:59 Відповісти
На морько бубачка схотіла? Виморилось, нада позагарать трошки, бо блєдний від роботи 🤔
показати весь коментар
02.06.2024 19:06 Відповісти
Наступний визит буде на півнденний полюс, бо користь з того народу України приблизна та ж сама що й поїздка до маловпливогого й дуже індустріально відсталого НЕсусіда .... Крайще б воно поїхало в Аргентину - бодай там є українська громада . Й там є те , що так потрібно укрїнцям -- дешева яловина , яку б можно було б обміняти на наше зерно . Бо там , особливо жито , коштує дорожче за яловину . Це одна єдина країна у світі , де таке є . Й тим більш , що сьогодні в Аргентині адекватний презідент . Дуже проамериканський -- тобто може бути союзником в противагу бразильський або венесуальским попугам комунякам .
показати весь коментар
02.06.2024 19:13 Відповісти
Нужно обязательно в Папуа Новую Гвинею съездить...пригласить местного вождя на саммит мира и обязательно чего нибудь попросить...копий там каких или стрел с ядом кураре...А лучше плана-такого забористого,после которого обязательно захочется полететь куда то....в Восточный Тимор,или Вануату-к мощным вождям и странам...рассказать им про формулу мира
показати весь коментар
02.06.2024 19:14 Відповісти
Тиняється,як кінська душа.....
показати весь коментар
02.06.2024 19:14 Відповісти
https://youtu.be/XhdjGrdy2uM https://youtu.be/XhdjGrdy2uM

показати весь коментар
02.06.2024 19:27 Відповісти
мабуть хоче освоїти філіпінське хілєрство ))) ну точно хтось надоумив, бо в самого його ума не палата, шоб до цього дійти ))
показати весь коментар
02.06.2024 19:33 Відповісти
Воно що, підводним човном їздить?
показати весь коментар
02.06.2024 19:33 Відповісти
Що він там забув , невже і там оффшори??😏
показати весь коментар
02.06.2024 19:35 Відповісти
Зеленський приїде з робочим візитом на Філіппіни, - ЗМІ

Пахарь ты наш, а нах у тебя министр МЗС Кулеба? Все сам, все сам...
показати весь коментар
02.06.2024 19:39 Відповісти
Переїзний цирк мандрує світом.
Головний експонат - мавпочка у зеленій футболці.
Іспанский стид...
показати весь коментар
02.06.2024 19:54 Відповісти
Я й не знав що саме Сінгапур та Філіпіни наші стратегічні партнери.
показати весь коментар
02.06.2024 20:00 Відповісти
Візит потрібний, враховуючи що вже є необхідність зібрання не тільки антимордорської але і антикитайської коаліції.
показати весь коментар
02.06.2024 20:28 Відповісти
Заженіть його до хати! Соромно перед сусідами.
показати весь коментар
02.06.2024 21:10 Відповісти
Пєрєсідєнт ******* шукає тихий куток

- де надійно заховатись від всього 'шлейфу', що накоїв.
показати весь коментар
02.06.2024 21:28 Відповісти
Цей пи*дець колись припиниться???
показати весь коментар
02.06.2024 21:53 Відповісти
Скільки ж він витратив тільки на паливо свого Боїнга? Привіз би підор хоч десяток Мавіків...
показати весь коментар
02.06.2024 22:26 Відповісти
Манилы - це терки насчет продажи филипкам нашего зерна, бо поляки в Европе прокатили зерноханыг.
показати весь коментар
02.06.2024 22:43 Відповісти
Вот смех разбирает и боль души одноременно, каким боком одоробло до Сингапура.
показати весь коментар
02.06.2024 22:45 Відповісти
Мабуть в Сингапуре перенимал опыт запровадження у нас п`яти державних мов.
показати весь коментар
02.06.2024 22:46 Відповісти
Або перенимал опыт малайскости. Дык, зачем далеко ехать, у нас есть свои малайцы, не буду пальцем тыкать на одесситов.
показати весь коментар
02.06.2024 22:48 Відповісти
Якого хрена цей турист ганяє по світу? Толку з його мандрівок - нуль! Чи Єрмак спеціально відправляє, щоб під ногами не путався, не мішав справи вершити...
показати весь коментар
02.06.2024 23:11 Відповісти
ой, дивися, зелене підореня, генсек сі "нє адобріт", пальчиком "пагразіт", а може й "абідітся"... чи вже "абідєлся" ?
показати весь коментар
03.06.2024 00:20 Відповісти
оно поехало в турне
показати весь коментар
03.06.2024 02:44 Відповісти
Ну і нахіба він туди поїхав, там Патріти є чи Тауруси?
показати весь коментар
03.06.2024 05:28 Відповісти
 
 