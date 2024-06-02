Зеленський приїде з робочим візитом на Філіппіни, - ЗМІ
Володимир Зеленський після Сінгапуру поїде на Філіппіни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням Rappler.
Видання пише, що Зеленський після поїздки до Сінгапуру пізно ввечері у неділю прибуде до столиці Філіппін - Маніли.
Зазначається, що це його перший візит до Маніли після обрання президентом у 2019 році.
Як інформував Цензор.НЕТ, 1 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла".
Топ коментарі
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Комусь з українців може не подобатись Трамп, комусь Байден, комусь обидва. Хтось може прихильно ставитись до обох. Усі можуть писати що завгодно в соцмережах і висловлювати свою думку або дурку - на те він і вільний світ.
Але глава держави, який за Конституцією відповідає за зовнішні відносини, не має ніякого права називати потенційного президента США «лузером», як зробив це Зеленський в https://www.youtube.com/watch?v=5OA7OzJHPY0&t=820s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 інтервʼю «The Guardian" .
От навіщо? Щоб Трамп, який чутливо ставиться до особистих випадів, змінив свою позицію після цього? Щоб показати «а я можу» образити потенційного переможця виборів країни, яка є нашим найбільшим партнером у війні? Якась дитяча пісочниця, тільки з недитячою сферою відповідальності.
Наша дипломатія має працювати з усіма політичними гравцями в союзних країнах - це альфа і омега зовнішніх відносин. Особисте ставлення відповідальних за міжнародну співпрацю має залишитися далеко за дужками професійної діяльності. Якщо вона є професійною. Бо образливі вислови Зеленського шкодять в перспективі не Трампу.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__[0]=AZVRKbSYXhqB0tCEctcA2jTuZ68zf63VCJ-ZMqUC7a7-DUOLYdkOs8-********************************************************************************-VHZZBg6ZmrKQzNcG-JHE3EK-uDjAsSH05b81VQ&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
тщатєльнєй би вофка мандрував, бо китайська тигра легко знайде спосіб напісяти в наші тапки
.
Замахало воно..метушиться, капець. Воно точняком одного разу не повернеться..з країни, де немає екстрадиції..
Вже спакував свої червоні плавки.
Може якусь акулу привліче... не знаю.
Чому світло подорожало вдвічі? війна закінчилася?
Ну не требо тут перебільшувати . Не усіх пам"ять як рибок кої .
Й не требо робити круглі очі й питати тут , чи не вже ж в 2010 році на харківщині , чи одесчині за ібуковича проголосували 65% ( у другому турі) , в 2014 році за Порошенко , 55% , а в 2019 (у другому турі) за ЗЕ-фофіка 75% ... але це зовсім інші люди . Подавна більшість -- тіж самі . Требо як мінімум 50 років , що змінилося відношення основної маси т.з. "електорального болота" до виборів ... й щоб це болото наприкінець зрозуміло , що "пА пріколу" , або "так хужє нє будєт" голосують виключно дегенерати .
Бо йщо ти наголосував - те ти й маєшь ... Й коли долбасята волають , "а нас заЧито" , то я відповідаю - за ібуковича ... То ж тепер й за фофіка ...
Пахарь ты наш, а нах у тебя министр МЗС Кулеба? Все сам, все сам...
Головний експонат - мавпочка у зеленій футболці.
Іспанский стид...
- де надійно заховатись від всього 'шлейфу', що накоїв.