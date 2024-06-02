Зеленський запросив прем’єра Сінгапуру Вонга на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, він також розповів про українське бачення результатів Саміту.

Президент України наголосив, що дуже важливою є максимальна єдність і долучення до Саміту всіх держав, які прагнуть стійкого, справедливого миру, заснованого на принципах ООН та міжнародному праві.

"Окрему увагу приділили розширенню нашого співробітництва в економічній сфері. Зокрема перспективам розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції", - додає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський прибув до Сінгапуру.