Зеленський запросив прем’єра Сінгапуру Вонга на Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, він також розповів про українське бачення результатів Саміту.
Президент України наголосив, що дуже важливою є максимальна єдність і долучення до Саміту всіх держав, які прагнуть стійкого, справедливого миру, заснованого на принципах ООН та міжнародному праві.
"Окрему увагу приділили розширенню нашого співробітництва в економічній сфері. Зокрема перспективам розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції", - додає Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський прибув до Сінгапуру.
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А шо? Як хазяїн саміту же ж!
Тра й собі запросити когось в гості до Байдена...
Це працює: росія, не стаючи краще, стає більше.
Тут інше цікаво - якого росту сингапурський китаєць прем'єр - якщо Зе! задекларував свій 170 см)))) І це прем'єр ще нагинається на фото, щоб Бонопартію лапку потиснути))
зліва "кудрі рамоша" зправа - коліна дєрьмака ))