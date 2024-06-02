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Зеленський запросив прем’єра Сінгапуру Вонга на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру.

 Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, він також розповів про українське бачення результатів Саміту.

Президент України наголосив, що дуже важливою є максимальна єдність і долучення до Саміту всіх держав, які прагнуть стійкого, справедливого миру, заснованого на принципах ООН та міжнародному праві.

"Окрему увагу приділили розширенню нашого співробітництва в економічній сфері. Зокрема перспективам розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції", - додає Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай відмовляє інші країни від участі у Глобальному саміті миру, - Зеленський

Зеленський з прем’єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Зеленський прибув до Сінгапуру. 

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Сінгапур (71) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
Просто юний Сралін! Тіки замість трубки - айкос
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02.06.2024 15:54
+4
На лукаша мені якось пофігу. А оце зелене позорисько..він мою країну позорить..
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02.06.2024 17:16
+3
Обороною країни треба займатися повсякденно.... а потім займатися відосиками з президентами Вануату чи Ліхтенштейну...
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02.06.2024 15:31
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Зеленський запросив прем'єра Сінгапуру Вонга на Саміт миру

А шо? Як хазяїн саміту же ж!
Тра й собі запросити когось в гості до Байдена...
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02.06.2024 15:29 Відповісти
Щоб добрий відосик зняти?! Так на Зє-телемарафон запроси... пофігу що укріпленнь в Донецькій області на Покровському і Курахівському напрямках немає.. і рашисти по 500 м на день там віджимають... головне відосики і телемарафон...
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02.06.2024 15:29 Відповісти
Вонг підкаже иому шо вже можна посадити всіх своіх друзів
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02.06.2024 15:29 Відповісти
це шо, дєрьмак рубашку зі свого плеча пожалував поносить?
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02.06.2024 15:30 Відповісти
Обороною країни треба займатися повсякденно.... а потім займатися відосиками з президентами Вануату чи Ліхтенштейну...
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02.06.2024 15:31 Відповісти
Русня, маючи у себе купу проблем, активно лізе вчити та виправляти інші країни.
Це працює: росія, не стаючи краще, стає більше.
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02.06.2024 15:43 Відповісти
Цікаво, в хто цю забаву буде оплачувати ?
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02.06.2024 15:45 Відповісти
https://youtu.be/FIJiZ1Ji_dw
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02.06.2024 20:16 Відповісти
Просто юний Сралін! Тіки замість трубки - айкос
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02.06.2024 15:54 Відповісти
Який в біса "саміт миру" під час війни і появи "вісі зла" яка створює військову загрозу всім мирним країнам. Зєлєнський три роки камлав про "мир в глазах *****" і врешті це кудахкання призвело до війни бо ***** в той час накопичував військові сили для окупації. Потрібно створювати військо-промислову коаліцію для протидії "новому фашизму". Мир з державами які сповідують і розвивають фашистську ідеологію неможливий. Такі держави пацифізмом не зупинити! Наприклад, замість того щоб засуджувати Китай визнайте Тайвань на державному та світовому рівні незалежною державою. Невизнання Тайваню провокує Китай на спроби загарбати Тайвань.
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02.06.2024 16:01 Відповісти
Диви, сорочку купили на барахолці в Сінгапурі, прогрес
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02.06.2024 16:04 Відповісти
Сорочка мілітарі сталін стайл)))

Тут інше цікаво - якого росту сингапурський китаєць прем'єр - якщо Зе! задекларував свій 170 см)))) І це прем'єр ще нагинається на фото, щоб Бонопартію лапку потиснути))
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02.06.2024 16:11 Відповісти
Лукашенка теж бо зна що на себе одягає.
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02.06.2024 16:14 Відповісти
На лукаша мені якось пофігу. А оце зелене позорисько..він мою країну позорить..
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02.06.2024 17:16 Відповісти
мабуть оціните , але зверніть увагу ще й на фото у самій статті.
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02.06.2024 18:10 Відповісти
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02.06.2024 16:21 Відповісти
Чепушило.
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02.06.2024 16:28 Відповісти
Наші гроші вже прилаштував по банках, відпочив, пожер. Може і зімітувати роботу на Україну. Далі слова, за які мене забанили на 3 дні)
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02.06.2024 16:30 Відповісти
ті слова, пишіть італійською.
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02.06.2024 18:12 Відповісти
Так і пишу іноді. А той раз написала рідною.. не стрималась))
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02.06.2024 18:29 Відповісти
нікчемний, розповсюджує нікчемні ідеї!
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02.06.2024 17:02 Відповісти
Схоже, йермак Його у "ссилку" зіслав...
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02.06.2024 18:13 Відповісти
НІіт!


зліва "кудрі рамоша" зправа - коліна дєрьмака ))


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02.06.2024 19:05 Відповісти
Шо одному, шо іншому до Лі Куан Ю - як до Парижу...у колєнно-локтєвой позє.
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03.06.2024 20:01 Відповісти
 
 