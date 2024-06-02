Зеленский пригласил премьера Сингапура Вонга на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга лично принять участие в первом Глобальном саммите мира.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, он также рассказал об украинском видении результатов Саммита.

Президент Украины подчеркнул, что очень важно максимальное единство и приобщение к Саммиту всех государств, которые стремятся к устойчивому, справедливому миру, основанному на принципах ООН и международном праве.

"Отдельное внимание уделили расширению нашего сотрудничества в экономической сфере. В частности перспективам расширения торговли, увеличения экспорта аграрной продукции", - добавляет Зеленский.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский прибыл в Сингапур.