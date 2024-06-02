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Зеленский пригласил премьера Сингапура Вонга на Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга лично принять участие в первом Глобальном саммите мира.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, он также рассказал об украинском видении результатов Саммита.

Президент Украины подчеркнул, что очень важно максимальное единство и приобщение к Саммиту всех государств, которые стремятся к устойчивому, справедливому миру, основанному на принципах ООН и международном праве.

"Отдельное внимание уделили расширению нашего сотрудничества в экономической сфере. В частности перспективам расширения торговли, увеличения экспорта аграрной продукции", - добавляет Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Зеленський з прем’єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский прибыл в Сингапур.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Сингапур (43) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+6
Просто юний Сралін! Тіки замість трубки - айкос
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02.06.2024 15:54
+4
На лукаша мені якось пофігу. А оце зелене позорисько..він мою країну позорить..
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02.06.2024 17:16
+3
Обороною країни треба займатися повсякденно.... а потім займатися відосиками з президентами Вануату чи Ліхтенштейну...
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02.06.2024 15:31
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Зеленський запросив прем'єра Сінгапуру Вонга на Саміт миру

А шо? Як хазяїн саміту же ж!
Тра й собі запросити когось в гості до Байдена...
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02.06.2024 15:29 Ответить
Щоб добрий відосик зняти?! Так на Зє-телемарафон запроси... пофігу що укріпленнь в Донецькій області на Покровському і Курахівському напрямках немає.. і рашисти по 500 м на день там віджимають... головне відосики і телемарафон...
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02.06.2024 15:29 Ответить
Вонг підкаже иому шо вже можна посадити всіх своіх друзів
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02.06.2024 15:29 Ответить
це шо, дєрьмак рубашку зі свого плеча пожалував поносить?
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02.06.2024 15:30 Ответить
Обороною країни треба займатися повсякденно.... а потім займатися відосиками з президентами Вануату чи Ліхтенштейну...
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02.06.2024 15:31 Ответить
Русня, маючи у себе купу проблем, активно лізе вчити та виправляти інші країни.
Це працює: росія, не стаючи краще, стає більше.
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02.06.2024 15:43 Ответить
Цікаво, в хто цю забаву буде оплачувати ?
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02.06.2024 15:45 Ответить
https://youtu.be/FIJiZ1Ji_dw
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02.06.2024 20:16 Ответить
Просто юний Сралін! Тіки замість трубки - айкос
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02.06.2024 15:54 Ответить
Який в біса "саміт миру" під час війни і появи "вісі зла" яка створює військову загрозу всім мирним країнам. Зєлєнський три роки камлав про "мир в глазах *****" і врешті це кудахкання призвело до війни бо ***** в той час накопичував військові сили для окупації. Потрібно створювати військо-промислову коаліцію для протидії "новому фашизму". Мир з державами які сповідують і розвивають фашистську ідеологію неможливий. Такі держави пацифізмом не зупинити! Наприклад, замість того щоб засуджувати Китай визнайте Тайвань на державному та світовому рівні незалежною державою. Невизнання Тайваню провокує Китай на спроби загарбати Тайвань.
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02.06.2024 16:01 Ответить
Диви, сорочку купили на барахолці в Сінгапурі, прогрес
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02.06.2024 16:04 Ответить
Сорочка мілітарі сталін стайл)))

Тут інше цікаво - якого росту сингапурський китаєць прем'єр - якщо Зе! задекларував свій 170 см)))) І це прем'єр ще нагинається на фото, щоб Бонопартію лапку потиснути))
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02.06.2024 16:11 Ответить
Лукашенка теж бо зна що на себе одягає.
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02.06.2024 16:14 Ответить
На лукаша мені якось пофігу. А оце зелене позорисько..він мою країну позорить..
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02.06.2024 17:16 Ответить
мабуть оціните , але зверніть увагу ще й на фото у самій статті.
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02.06.2024 18:10 Ответить
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02.06.2024 16:21 Ответить
Чепушило.
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02.06.2024 16:28 Ответить
Наші гроші вже прилаштував по банках, відпочив, пожер. Може і зімітувати роботу на Україну. Далі слова, за які мене забанили на 3 дні)
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02.06.2024 16:30 Ответить
ті слова, пишіть італійською.
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02.06.2024 18:12 Ответить
Так і пишу іноді. А той раз написала рідною.. не стрималась))
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02.06.2024 18:29 Ответить
нікчемний, розповсюджує нікчемні ідеї!
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02.06.2024 17:02 Ответить
Схоже, йермак Його у "ссилку" зіслав...
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02.06.2024 18:13 Ответить
НІіт!


зліва "кудрі рамоша" зправа - коліна дєрьмака ))


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02.06.2024 19:05 Ответить
Шо одному, шо іншому до Лі Куан Ю - як до Парижу...у колєнно-локтєвой позє.
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03.06.2024 20:01 Ответить
 
 