Зеленский пригласил премьера Сингапура Вонга на Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга лично принять участие в первом Глобальном саммите мира.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По словам главы государства, он также рассказал об украинском видении результатов Саммита.
Президент Украины подчеркнул, что очень важно максимальное единство и приобщение к Саммиту всех государств, которые стремятся к устойчивому, справедливому миру, основанному на принципах ООН и международном праве.
"Отдельное внимание уделили расширению нашего сотрудничества в экономической сфере. В частности перспективам расширения торговли, увеличения экспорта аграрной продукции", - добавляет Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Зеленский прибыл в Сингапур.
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А шо? Як хазяїн саміту же ж!
Тра й собі запросити когось в гості до Байдена...
Це працює: росія, не стаючи краще, стає більше.
Тут інше цікаво - якого росту сингапурський китаєць прем'єр - якщо Зе! задекларував свій 170 см)))) І це прем'єр ще нагинається на фото, щоб Бонопартію лапку потиснути))
зліва "кудрі рамоша" зправа - коліна дєрьмака ))