Зеленский приедет с рабочим визитом на Филиппины, - СМИ

Владимир Зеленский после Сингапура поедет на Филиппины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой Rappler.

Издание пишет, что Зеленский после поездки в Сингапур поздно вечером в воскресенье прибудет в столицу Филиппин - Манилу.

Отмечается, что это его первый визит в Манилу после избрания президентом в 2019 году.

Как информировал Цензор.НЕТ, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла".

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